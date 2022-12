SERIE: Animé: anuncian la fecha de estreno de la sexta temporada de My Hero Academy en Toonami.

Prensa. Metro.

Los fans de My Hero Academy ya tienen fecha para ver la nueva temporada del popular animé a través de Toonami. A través de una publicación de Facebook, Toonami de Adult Swim anunció que a partir del 3 de diciembre se estrenará los nuevos episodios de la serie My Hero Academy. “Las vacaciones se acercan temprano este año. ¡Nos complace anunciar el estreno de la temporada 6 de My Hero Academia este sábado por la noche!”, señala la publicación donde se observan los horarios en los que saldrá la serie. La sexta temporada de la serie se estrenó originalmente el 1 de octubre, por lo que los fanáticos no tuvieron que esperar demasiado para verla en Toonami.

My Hero Academy sexta temporada

La temporada 6 de My Hero Academy adapta el arco de “Guerra de Liberación Paranormal” del manga original, que ve una guerra total entre los héroes y villanos de la serie. Además, por lo visto al final de la anterior entrega, en los nuevos episodios se producirá el feroz enfrentamiento entre los héroes y el Frente de Liberación Paranormal. Asimismo, se resolverán algunas interrogantes como el destino de Beast Jeanist.

Actualmente, los 122 episodios del anime están disponibles para transmitir en Crunchyroll para aquellos que buscan ponerse al día. My Hero Academy comenzó como una serie de manga escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi. Fue serializado por primera vez en Weekly Shonen Jump en 2014. La adaptación televisiva al anime hizo su debut en 2016. Ambos todavía están en curso.

