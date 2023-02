COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: José Serafin Rodriguez (Guaro)a cuatro años de su partida...por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

José Serafin Rodriguez (Guaro)

A cuatro años de su partida...

Llapno, llano...cuántas veces te he llamado y a ninguna has respondido...Entre la tierra y el hombre, hay un entrevero continuos de voces,es como interelacionar cada murmullo del territorio, para construir un ser amplio de confines, con rostro de horizonte abierto, torneado a la imagen y semejanza del llano,por eso es como el guásimo cimarrón floreado...Hoy, un soplo de existencia cultural Elorzana, se levanta hacia el azul celeste, vuela, vuela, vuela más alto,para poder desprenderse de los paisajes apureños... acaba de irse,dejando atrás su llanura, el Fabulador o cachero con mayor reconocimientos en los últimos tiempos de Elorza... Allí,en ese pueblo ribereño venezolano.

Extrañaremos sus acostumbradas historias jocosas, relatada con el verbo audaz del protagonista... Las narraciones de Guaro, describen al campesino de a pie, en su día a día, que en su caso se convierte, en un duelo permanente contra la modernidad que le invadió sus dominios... Guaro era el sujeto prototipo de juan " el veguero",su suerte truncada la convirtió en chiste, porque con humor también se protesta en defensa de su estirpe... .El cuento de la avioneta, el auto bus...el becerro que curó con gasolina...todos esos relatos supuestamente ocurrieron durante algún viaje del propio narrador (guaro) en avioneta,autos y hasta el combustible de gasolina,causante de todos los cambios,es utilizado como una novedad para curar becerros, sin importar los riesgo...

Tal vez sin querer, cada cuento se convierten en elementos de resistencias Territorial..Entiendo que tenía interés en darnos un mensaje de antipatía por estos elementos tecnológicos que habían sustituido su caballo, compañero de travesías o su burrito de trabajo conuquero...Guaro era el Quijote llanero que planteo su lucha imaginaria contra lo que llaman "progreso"...La forma mecánica y rápida para trasladarse de un lugar a otro,un día cualquiera, llegaron a los dominios de guaro y lo obligó a bajarse de su buey lebruno ... Desde allí,Guaro hizo uso de muchas maneras, escapar del acoso o cerco tecnológico...





En uno de sus muchos cachos, Acuña alguna frase declaratoria:" Compadre Ventura no me mande a montarme más en ese aparato raro"..(cuento de la avioneta)... y lo hizo chiste con verbo de pueblo, pero en el fondo,su narrativa contenía filosofías de adversidades ante la compleja contemporaneidad, que rondaban amenazante su mundo llano.. Tierra donde la luna no es pan de horno porque se vea redonda ..pero ningún esfuerzo, por más heróico, tienen validez ante los movimientos de civilización..."Poblar para sanear, pero antes de poblar sanear"...el círculo vicioso de Gallegos estaba mostrando respuesta por donde debían comenzar las operaciones contemporáneas...El llano dejó de ser el mismo,Entonces Guaro creó su propio estilo para defender su llano original que la civilización le arrancaba del pecho .... Completamente analfabeta pero supo acomodar su personalidad para que Elorza y su vecindario Lorenzo lo recordara... Caramba, nos ha dejado el viejito querendón, amigo de muchachos y viejos del pueblo... En Elorza sus frases se convirtieron en dichos populares: NO ME PARECE DIJO GUARO...NA GUARÁ.. NA GUEVONA... Sentiremos su ausencia cuando las abejas en raudo vuelo anuncien la llegada de la primavera...hasta en las cuevas de las carreteras lo tendremos presente con su grito de advertencia:..¡ahí está la cueva!..Guaro será por siempre, el volantín con retazos de pueblo, en una expedición espacial portando un mensaje del llano puro...Se remonta hacia el infinito para pedirle a Dios que le cuide su gente de un mal viento...y yo le imploro al señor reciba a mi viejito que fue un Ángel bueno del pueblo, hoy despedimos al paisano jovial que jamás conoció de amargura por eso nos deja la gran enseñanza de mantener siempre buena cara ante las adversidades de los tiempos malos...Descansa en paz y vida eterna para él Maestro de los maestros...

La chispa de Guaro

Elorza se halla llorando

en sombras del desamparo

se fue José Serafín

en el vuelo de los pájaros

le dimos la despedida

debajo del caracaro...

Él era aseao para un chiste

los contaba sin azaro

porque eran más pegajoso

que la pepa de un caujaro

y el pueblo reía con él

pues nunca se vendió caro..

Me atrevo a decir cantando

igual como el tarotaro

los versos buenos de Elorza

le pertenecen a Claro,

Pero en las chispas del cuento

no tiene Padrote GUARO...

Adiós mi viejo querido nos dejaste deshojando recuerdos ...saboreando un mundo de angustia...hay temor en tu gente que te pierdas en el firmamento de estrellas..por el cuento de la avioneta, sabemos que no eras amante de las alturas...Estaremos pendiente viejo lindo..! Tu hermosa sonrisa es un aliento para secar nuestras lágrimas...Guaro quedará por siempre en el corazón de Elorza como un tributo de la alegría ...

