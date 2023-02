MOTOCICLISMO: Primer venezolano en imponerse en motos en Oceanía.

Prensa. Octavio Estrada. Octanopedia/@octano66

El triunfo alcanzado el pasado domingo por el motociclista venezolano Michael Berti en el circuito Sydney Motorsport Park en una competencia del certamen de motos clásicas de Australia, se convirtió en el primero para un centauro vinotinto en el continente oceánico, mientras el caraqueño volvió a lo más alto del podio en una carrera en velocidad en asfalto luego de 23 años.

La última vez que Michael Berti había sumado una conquista en un circuito permanente había sido en el último trimestre del año 2000, cuando se adjudicó la prueba sabatina del campeonato latinoamericano de la categoría Supersport 600cc disputada en Turagua, al manillar de una Yamaha R6 del equipo Distribuidora Motore dirigido por Marco Moschella. En ese certamen que se celebró entre Colombia y Venezuela, Berti se apoderaría del subcampeonato continental detrás del también criollo José Barresi, en la Kawasaki ZX6 del team comandado por Luis Lugo y José Manuel Castaño.

La de Eastern Creek fue la primera de las cuatro válidas del campeonato 2023 organizado por la organización PCRA (Post Classic Racing Association), siguiente ronda pautada en mayo en un trazado ubicado a 3 horas de la base de operaciones de Byron Bay - donde reside Michael Berti y también tiene su sede el equipo para el que compite - mientras Sydney Motorsport Park se encuentra a 8 horas, en Nueva Gales del Sur.





“Ha sido un fin de semana maravilloso, estoy realmente contento y agradecido con todas las personas que han permitido que vuelva a las pistas - relató Michael Berti - La organización es increíble porque son decenas de carreras y no hay tiempo libre entre manga y manga; el circuito es fabuloso, como también el ambiente y la camaradería, ha sido una experiencia muy agradable. Hacía muchísimo calor, pero bueno, después de haber corrido en Maracaibo y Puerto Ordaz, esto aquí en Australia es ‘fresquito’… Debo reconocer que en estos momentos me encuentro en inmejorables condiciones físicas, creo que incluso mejor que cuando era piloto profesional. Mi trabajo como guardacostas nos obliga a estar siempre en forma. También es verdad que son carreras cortas de pocas vueltas de máximo 30 kilómetros, pero son varias carreras el fin de semana. En Eastern Creek terminé corriendo en 6 mangas, y de no haberse fundido la 1000cc, habría competido en al menos diez pruebas. Eso sí, me costó un poco más en el aspecto de tomarle el ritmo a la mecánica sobre la moto, porque desde el 2006 que no competía en velocidad: los llamados automatismos de encontrar la línea ideal, referencias de frenada y otros detalles habituales para poner a punto la moto, esta vez todo fue más improvisado, sin tanta precisión, y claro, siempre con mucho margen de seguridad porque aquí nadie va a buscar ir a caerse para mejorar los tiempos. Todos tenemos que trabajar el lunes y la idea es sencillamente disfrutar sobre estas joyas de motos en un ambiente realmente excepcional”.





El éxito de Michael Berti en el trazado de Sydney (escenario mundialista, hasta hace una década conocido como Eastern Creek) en la tercera manga de la clase 750cc Período 5 para motos de 1973 a 1982 sobre la Ducati TT2 preparada por el equipo Desmo Head Quarters, le permitió pasar a comandar la tabla provisional del certamen australiano de motos clásicas o vintage al sumar 65 puntos, producto de dos segundos lugares y un triunfo en las tres series celebradas el fin de semana, clasificación en la que es escoltado por Mitchell Mulligan y Darren McDonald con 56 y 52 tantos, respectivamente.





También es justo señalar que si bien el ambiente de las carreras para motos clásicas australianas no supone el nivel de exigencia ni preparación física y mental de los certámenes profesionales, de igual forma para alcanzar el triunfo en cualquiera de las clases o divisiones todos los equipos y sus pilotos deben trabajar con esmero, dedicarle meses en la preparación de sus monturas lo que supone una importante inversión de tiempo y dinero para devolver a su máximo esplendor esas joyas mecánicas.





Y si de números y estadísticas se trata, la conquista de Michael Berti a sus 47 años iguala al motociclista venezolano en mayor edad en alcanzar la victoria en un trazado foráneo. El registro previo de longevidad estaba en poder de Franklin “Buchito” Reverón, quien hace una década se impuso en una fecha del campeonato colombiano de velocidad en la categoría 600cc Supersport a los mandos de un Triumph, certamen disputado en el bogotano trazado de Tocancipá.





En las pistas nacionales igualmente han sido varios los ejemplos de pilotos que han festejado la victoria con edades en las que la mayoría estaría retirado. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue el del incomparable Andrea Ippolito, quien en 1972, con 48 años de edad, conquistó la segunda válida de la clase 125cc Fórmula disputada en las calles de La Victoria, en el estado Aragua, en lo que fue una de sus últimas presentaciones enfundado en el traje de cuero negro. El cojedeño Antonio “Atila” Mireles también supo vencer a fines de los 80 en la clase Fuerza Libre cuando coqueteaba con los 50 años y en tiempos más recientes, Franklin “Buchito” Reverón volvió a las pistas y con 56 años sigue sumando conquistas con las máquinas de alta cilindrada.





JOHNNY CECOTTO EL ÚLTIMO VENEZOLANO EN EL PODIO EN AUSTRALIA

Por otra parte, habían transcurrido 38 años desde la última ocasión en la que un piloto vinotinto había alcanzado un podio en una carrera en Australia. Sucedió en 1985, cuando el entonces automovilista Johnny Cecotto arribó en el segundo lugar en los 1000 Kilómetros de Bathurts a los mandos de un BMW 635 en dupla con el italiano Roberto Ravaglia. En esa temporada, el caraqueño volvía a las competencias luego del terrible accidente que sufrió en los entrenamientos libres del GP de Inglaterra de 1984 de Fórmula Uno disputado en Brands Hatch, colisión a los mandos del Toleman Hart que le provocó múltiples fracturas en ambas piernas, debiendo permanecer alejado de las pistas durante 11 meses.





Johnny Cecotto logró vencer en territorio oceánico en 1990, en dupla con el italiano Emanuele Pirro en un BMW M3 del equipo oficial Schnitzer, al dominar los 500 Kilómetros de Wellington, trazado urbano ubicado en Nueva Zelanda. Un año después, Cecotto vencería en Kyalami, Sudáfrica, en esa ocasión apoderándose de las dos mangas en un BMW M3 del campeonato alemán DTM. Ese éxito le permitiría al caraqueño convertirse en el único deportista venezolano en haber alcanzado victorias en escenarios de los cinco continentes, marca hasta ahora inigualada en cualquier modalidad deportiva.

#noticias

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela🇻🇪