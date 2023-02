MÚSICA: Lian Ross presenta su nuevo sencillo "My Symphony" y anuncia su nuevo álbum "4You".

Prensa. Héctor Álvarez / HA Comunicaciones.

La reina del eurodisco Lian Ross está de vuelta y lo hace con "My Symphony" su nuevo sencillo que sigue reivindicando los sonidos y tintes puros del new wave. "My Symphony" es un himno musical, revolucionario pero sobre todo es pura vida, sus matices musicales elevan el nivel y calidad de Lian Ross.

https://youtu.be/Qmkp_n1uWEU





"My Symphony" le da la bienvenida al cuarto álbum de estudio de Lian Ross "4You". Los temas más destacados del álbum son su exitoso single "Can You Love Me", "We Live Forever" y el himno "My Symphony". Además, el álbum incluye dos temas extra: "Touch Me", con 2 Eivissa, y el proyecto "Moving On", en colaboración con Dr. Alban y Admiral C4C.

Lian Ross es pura alegría de vivir, no sólo como cantante, sino también como persona. El nuevo álbum cumple todos los sueños de los fans del sonido de los 80. Como era de esperar, ha sido producido por Luis Rodríguez (leyenda de la música y creador del sonido de los 80/90 de Modern Talking, C.C. Catch, London Boys, etc.). Las canciones suenan en perfecta simbiosis de innovadores y fieles sonidos eurodisco, melodías pegadizas y voces cautivadoras.

El álbum "4You" se publica el 24 de marzo dando la bienvenida a una nueva era dance, el CD viene acompañado con todas las versiones maxi y en una caja de lujo. La caja contiene muchos regalos para los fans. ¡Disfruta del nuevo álbum: "4You"

