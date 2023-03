CINE: Tres películas italianas para celebrar a las mujeres en la gran pantalla.

La muestra fílmica se propone resaltar la importancia de continuar trabajando por la igualdad de género en cualquier parte del mundo, así como fomentar un ambiente de igualdad y respeto hacia todas las personas Los largometrajes se presentarán en funciones únicas, a las 7:00 pm, del 30 de marzo al 1° de abril, en la Sala Paseo 1 del Trasnocho Cultural, con entrada libre y previa inscripción, debido al aforo limitado del auditorio

El Instituto Italiano de Cultura (IIC) dedica un año entero a su programación en conmemoración del 70 aniversario y en el mes dedicado a las mujeres presenta una muestra cinematográfica que busca destacar los avances en cuanto a derechos e inclusión femenina. A través de esta iniciativa se presentarán tres largometrajes de reciente producción que tienen en común la presencia de protagonistas fuertes, quienes enfrentan valientemente los desafíos de la vida en la pantalla grande.

Bajo la organización del IIC, el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y en colaboración con el Trasnocho Cultural, esta actividad se realiza con el propósito de destacar la importancia de continuar trabajando por la igualdad de género en cualquier parte del mundo, así como fomentar un ambiente de igualdad y respeto hacia todas las personas, inspirados en que sólo así se puede construir un futuro donde el desarrollo creativo y la igualdad de género sean inseparables.

Asimismo, la muestra se inscribe en el motivo central que declaró la ONU este 2023 a propósito del Día Internacional de la Mujer: "Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género".

JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR

Para Andrea Baldi, nombrado recientemente director del IIC Caracas, "la igualdad de género es un derecho humano fundamental. La inclusión y la diversidad son necesarias para construir una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, sin importar su género. Debemos trabajar juntos para crear un mundo digital inclusivo, donde las niñas y las mujeres tengan las mismas oportunidades, y puedan contribuir o beneficiarse plenamente de la innovación y la tecnología".

La muestra cinematográfica del instituto incluye películas italianas, de las cuales dos se exhibirán por primera vez en el país, como Acqua e Anice, del director Corrado Cerón y 7 minuti, realizada por Michele Placido. La cartelera también incluye La Pazza Gioia, de Paolo Virzì. Las personas interesadas podrán disfrutar de las proyecciones en funciones únicas, a las 7:00 pm, del 30 de marzo al 1° de abril, en la Sala Paseo 1 del Trasnocho Cultural, con entrada libre y previa inscripción, debido al aforo limitado del auditorio.

Las producciones cinematográficas seleccionadas para celebrar el mes de la mujer resaltan en la pantalla la fortaleza y la valentía de las protagonistas en situaciones desafiantes. Cada una de las historias presenta a conmovedoras mujeres enfrentando circunstancias que ponen a prueba su determinación, coraje y capacidad para tomar decisiones trascendentales.

POR LA CARRETERA

La exhibición se inaugurará el jueves 30 de marzo con la proyección de Acqua e Anice (2022), un road movie que cuenta el drama de Olimpia, una primera figura del baile de salón que, a los 70 años de edad, sale de viaje en su furgoneta y se encuentra con las personas que la han amado, regresando a los lugares donde se consagró como estrella. Para esta aventura emocional por la carretera, Olimpia contrata como chofer a la joven María, quien también será compañera en el viaje.

La cinta de 107 minutos es una historia original de Corrado Cerón, quien también es el director, con guion de Federico Fava y Valentina Zanella. La música es de Daniele Benati y la fotografía de Massimo Moschin. El reparto lo encabezan Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi y Luisa De Santis. Para asistir a la función, completa tu registro gratuito aquí. (https://bit.ly/acquaeanice-iic )

LIDERAZGO Y DECISIONES

El viernes 31 de marzo se presentará el filme 7 Minuti (2016), que condensa el drama de las empleadas de una empresa textil italiana, cuyos propietarios han vendido la mayor parte de la compañía a una multinacional. Aunque no hay ningún despido previsto, el nuevo propietario desea que se incluya una cláusula especial en el contrato. Once mujeres, que representan al conjunto de la empresa, tendrán que decidir si la aceptan o no. El debate encenderá las pasiones, las esperanzas y los recuerdos, a medida que deban emitir su voto.

La película del realizador Michele Placido estuvo nominada en 2016 a mejor montaje en los Premios David di Donatello y recibió el Premio David Giovan. El guion es de Stefano Massini y Michele Placido, con música de Paolo Buonvino y fotografía de Arnaldo Catanari.

Además, el largometraje cuenta con las actuaciones de Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale, Violante Plácido, Clémence Poésy, Sabine Timoteo, Ottavia Piccolo, Anne Consigny y el mismo Michele Placido. Regístrate aquí para asistir a la proyección. (https://bit.ly/7minuti-iic )

ENTRE DELIRIOS

La última función de la muestra será el sábado 01 de abril con la multipremiada La Pazza Gioia (2016), escrita y dirigida por Paolo Virzì, que a lo largo de 111 minutos expone los problemas de dos pacientes de una institución psiquiátrica: Beatrice, una condesa charlatana y millonaria que está convencida de encontrarse entre los círculos íntimos del poder y de los líderes mundiales. Por otra parte, está Donatella, una joven vulnerable, introvertida y llena de misterio.

La coproducción Italia-Francia, es una comedia dramática estelarizada por Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Anna Galiena, Valentina Carnelutti, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Carlotta Brentan, Francesca Della Ragione y Roberto Rondelli. Nominada en varias competencias, la película ha sido reconocida con cinco Premios David di Donatello y tres galardones en el Festival de Valladolid – Seminci, entre otros. Completa tu registro aquí para asegurar tu puesto en la función.

Para mayor información sobre esta y otras actividades se puede visitar el sitio http://iiccaracas.esterit.it o conectarse a las cuentas de Twitter @IICCaracas, Instagram @iiccarasas o Facebook IICCaracas

Regístrese en estos enlace (Aforo limitado)

Trasnocho Cultural | Sala Paseo 1

Para Acqua e Anice - 30 de marzo

https://bit.ly/acquaeanice-iic

Para 7 minuti - 31 de maro

https://bit.ly/7minuti-iic

Para La Pazza Gioia - 01 de abril

https://bit.ly/lapazzagioia-iic

