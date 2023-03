COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: El amor Luzardiano por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

El amor Luzardiano...

Ramon De Jesus Ojeda Crusate

Desde el complejo mundo del cajón Araucano,en el pueblo de los Viento,llega el recuerdo de un personaje mitad real mitad mágico de estos contornos que seguramente algún día se paró frente a estás riberas del Arauca vibrador...Pues de aquí salía la línea divisoria de Venezuela y Colombia...

Santos Luzardo,es un personaje semireal,en lo mágico, fue creado por la narrativa novelesca en la obra Doña Bárbara, perteneciente al maestro Don Romulo Gallegos y en lo Real pudo haber Sido: El guariqueño Don Pablo Castillo,el guate Roso Roso pretendiente de María Jesús Vásquez (Marisela)o el mismo escritor...En nuestra conciencia se nos van formando especies de andamios mentales, la Escritora Española Alba Callejas los ha denominado como:" Capas de la conciencia"y seguramente mi conciencia en ocasiones entra en la capa de introspección que se encuentra un poco lejos de la superficie y se trabaja con el pasado y el futuro,obviando un poco el presente...Por eso hoy quiero razonar sobre "el amor Luzardiano "

¿Qué tipo de amor era?

Para hacer un buen juicio del amor de Luzardo es necesario conocer ¿Cómo pudo tomar posesión el hombre de la ciudad,tan educado,un territorio Bárbaro y analfabeto?Solo contando con el vínculo heredado de los apellidos, para poder empoderarse de los frutos derivados de la violencia,en las primeras de cambio, ningún personaje colateral es capaz de llamarle la atención,actúa de manera indiferente y se manifiesta en el andamio de la reflexión,su objetivo idealizante es firme con progreso,única arma frente al llano terrible y hermoso a la vez...





En el proceso surgen soluciones imaginaria,las cuales no puede cristalizar a consecuencia de su amor vacío y solo en el momento de aparecer Marisela, asume la actitud de simpatía y protector hacia alguien particular del llano...Pero esto no sería causas para cambiar las estrategias del civilizador,el engreimiento elitesco y soberbio agazapados en su personalidad, jamás pudo convenir con esta sabana de campo irracional, personalizada por Doña Bárbara y el amor Luzardiano,en causa-efecto, solamente quedó en una mera relación idealista para instancias desintegradora...





Los peones fueron echados de sus vecindarios, en pago de su "jalabolismos",los mondragones cuatreros,los bobos primitos,pendejos, y en todo el llano hay de sobra pajarotes maliciosos..Definitivamente para el llano, el amor Luzardiano no fue humanizante,solo veo rastros evasivos y CRUELES

