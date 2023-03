EVENTO: En el mes dedicado a la mujer, Arts Connection inaugura “Sensitive Content” de David Palacios.

La exposición abre sus puertas hasta el 30 de abril, para reclamar una mirada atenta a la violencia contra la mujer

Prensa. Tremamunno Productions.

Continúa la programación de eventos de la galería de la Fundación Arts Connection en alianza con IDArtLab de Miami, pero esta vez celebrando el mes de la mujer con la exposición “Sensitive Content” de David Palacios. La muestra cuenta con la curaduría de Félix Suazo y Andreina Fuentes Angarita, y será inaugurada este sábado 11 de marzo, de 7:00 a 10:00 de la tarde. Entrada Gratuita.

David Palacios es un artista cubano residente en Londres, que primero emigró a Venezuela, para luego abrirse hacia Nigeria, Zimbabue y el Reino Unido. Un camino que lo ha llevado a centrar su trabajo artístico en el registro visual de temas de la realidad social, que en “Sensitive Content” se exhiben en tres proyectos que exploran la violencia contra la mujer con base en las estadísticas mundiales: Domestic Violence (Photo-Graphics Report, Nigeria 2017), Gele-Femicides (2020) y Just a few little pricks (2020-2021).

La propuesta expositiva que estará abierta al público hasta el 30 de abril, conjuga varias estéticas y lenguajes —de la pintura al diseño, de la fotografía a la instalación y el video— para construir una poética visual híbrida, donde la obra de arte funciona como soporte de información y alegato crítico.

Palacios yuxtapone la información estadística relativa al tema, elementos de la historia del arte y contenidos de la vida cotidiana como los peinados y turbantes utilizados por las mujeres africanas. Los artistas nigerianos Obi Nwaegbe y Tersoo Gundu, colaboran como invitados en uno de los proyectos.

En “Sensitive Content”, David Palacios logra tomar la información divulgada en los documentos oficiales y la prensa, “para que esa aritmética hostil no pase desapercibida y deje de ser una abstracción inconmensurable. En un mundo donde los escándalos de temporada reciben mayor atención que los contenidos analíticos, propone un ejercicio de discernimiento conceptual y estético que reclaman una mirada atenta”, expresó Félix Suazo.

Arts Connection es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade (676 NW 23 St. Miami, FL 33127) que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana. Para más información visitar la web: www.artsconnectionfoundation.org

