MÚSICA: Al ritmo de la bachata los españoles Caluu C y Dani J presentan Peón.

Peón", de Caluu C. con Dani J, es una bachata pop dulce que tiene un sonido que sorprenderá a los fans de ambos cantantes. “Peón” es el nuevo sencillo, de estilo romántico, que Caluu C y Dani J interpretan en su primer dúo. La canción fue producida por THORLONDON y Dani J para 13 Pro Music y Team 33 Music.

Caluu C. es una cantante canaria, que destaca por el perfecto equilibrio entre la dulzura de su voz y el fuego en su presencia. Se está abriendo paso en la música gracias a su estilo y a sus canciones que han conquistado a muchos. No solo es cantante, sino que también escribe y compone sus canciones junto a su equipo. Dani J no tuvo duda alguna en colaborar con ella al momento de escucharla.

A diferencia de lo que veníamos escuchando de ambos, se trata de un corte muy romántico y perfecto para dedicar y aclarar los errores cometidos en una relación.

El videoclip disponible en su canal de youtube, el visual cargado de pasión nos invita a disfrutar de esta bachata, el peón es el símbolo clave de este junte entre Dani J y Caluu C.





Por otra parte Dani J es un artista español quien ha marcado su carrera dentro de la bachata y conquistando el corazón de millones de personas, ha mantenido una sólida carrera y giras por más diversos países poniendo a bailar a su público romantizando cada lugar que pisa, si duda alguna Dani J ha ido consolidándose como uno de los artistas más influyentes de su género. Disfruta de "Peón" en todas las plataformas digitales y de un gran videoclip en Youtube, no olvides de seguir a Caluu C y Dani J en sus redes sociales

