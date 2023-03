MÚSICA: Alex Go presenta “Nuestra Historia de Amor” al ritmo de la salsa romántica.

Prensa. A1Promociones.

Alex González, mejor conocido como Alex Go y quien fuera la voz de Salserín, está de regreso con un nuevo sencillo promocional de su carrera solista titulado “Nuestra Historia de Amor”. Al ritmo de la salsa romántica, el cantante interpreta esta canción escrita por Gerald Dayan, “El camión de la salsa”, con arreglo musical de Irvin Manuel, quienes son dos salseros venezolanos quienes gozan de una gran reputación en el exterior. Radicado en Guayaquil, Ecuador, Alex se encuentra actualmente en Caracas, cumpliendo con una serie de presentaciones para promover su nuevo single que ha tenido excelente receptividad en las plataformas digitales y redes sociales.





El video de “Nuestra Historia de Amor” se puede disfrutar en el siguiente link de Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=URdh-82g158

La percusión y la voz del tema fueron grabados en Romano Récord, el estudio del productor Romano Giacomini. Trabajó como vocal coach el venezolano José Daniel Blanco, quien también participó en la grabación de las congas, junto a Mauricio Milano en el timbal y Wilfredo ramos en la campana y bongo. Estos tres artistas aportaron mucho en la grabación de la canción, su creatividad, experiencia y dominio de los instrumentos a la hora de grabar hacen que se sienta pura magia al escuchar el resultado final. El video fue rodado en los estudios de “Los García Photo” en Guayaquil, Ecuador. La edición la realizó Héctor Correa, diseñador de Hecmi Design en Caracas.





“Nuestra Historia de Amor es un tema del género salsa, muy romántico, super bonito, para dedicarlo a alguien especial, habla del amor, porque yo estoy seguro que el amor va a salvar al mundo, hay gente que no cree en el amor, pero en el fondo es lo más bonito que hay. La describo como una canción romántica, para todo público, muy salsero y de corazón”, expresó Alex Go.





La receptividad que hasta ahora ha tenido este sencillo promocional ha sido muy positiva. El cantante asegura que a la gente “le ha encantado el tema, porque es super sabroso, para dedicarlo, que habla de cosas bonitas y eso hace falta hoy en día, sienten que es un tema que va a dar mucho de qué hablar. El que la escucha piensa de una vez “se la voy a dedicar a alguien”, como antes, como siempre ha sido, porque quien está enamorado le demuestra a esa persona lo que siente a través de canciones y este es un tema perfecto para dedicatorias”.





Es importante recordar que Alex Go, durante sus 4 años con la Orquesta Salserín representó a Venezuela en países como Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil y Perú. Inclusive tuvo la oportunidad de grabar el tema más reciente de la agrupación llamado "Corazón Roto", escrito y producido por Manuel Guerra, con arreglos de Ramón Sánchez. Además, con Salserín grabó el tema "De Sol a Sol" en su 25 aniversario, una de las canciones más conocidas del género salsa, grabada por primera vez por Servando Primera, por segunda vez con Renny y ahora, en la tercera oportunidad fue grabada por Alex Go.





La gestación del nuevo tema tuvo su historia, en ese sentido, el joven artista cuenta: “estaba tratando de grabar con mis músicos un ensayo para un tributo a la salsa, que irá en un disco que quiero subir a mis plataformas, entre las personas que estaban en la sala se encontraba Gerald Dayan, quien se acerca y me dice: ´hermano tengo un tema casi listo, escuché tu voz y está perfecto para ti, me hicieron el arreglo y quedó muy romántico, pero yo veo que tu eres cantante de salsa romántica, eres él ideal´. Luego me hizo escuchar el tema y me encantó el arreglo, hecho nada menos que por Irvin Manuel. Ahora estoy super orgulloso de tener ese tema en mi repertorio”.





Prensa A1Promociones

Sigue a Alex Go en sus redes sociales:

Instagram: @soyalexgo_

Youtube: Alex Go

#noticias

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela🇻🇪