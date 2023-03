MÚSICA: Lian Ross presenta "4You" un disco lleno de magia y puro eurodance.

Prensa. Héctor Álvarez / HA Comunicaciones

El nuevo álbum de estudio de Lian Ross, ya está disponible. “4YOU” es el cuarto álbum de estudio del ícono eurodance que ha alcanzado el #1 tanto en el Reino Unido como en Alemania. El single “My Symphony”, recibió elogios de la crítica mundial, considerado “Unico" y una pista de baile introspectiva con letras que se sienten pertinentes para seguir alegrando el alma.

El mundo visual imaginado por Lian Ross y el equipo creativo de Team 33 Music llega a partir de sentir la música y en palabras de Lian, “todos vuelven a ser uno”. Este disco está compuesto por 13 canciones, todas llenas de vida, amor y una mezcla de sonidos eurodance, que elevan la sinergia de la artista a otra galaxia.

Los temas más destacados del álbum "4You" son su exitoso single "Can You Love Me", "We Live Forever" y el himno "My Symphony". Además, el álbum incluye dos temas extra: "Touch Me", con 2 Eivissa, y el proyecto "Moving On", en colaboración con Dr. Alban y Admiral C4C.

El CD viene acompañado con todas las versiones maxi y en una caja de lujo. La caja contiene muchos regalos para los fans. ¡Disfruten del nuevo álbum: "4You" que sin duda te llevará a volar y encontrarte en un viaje lleno de magia e ilusión.

