COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: Elorza cuánto te amo..! por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

Separarme un día de este pueblo es respirar fuera de atmósfera...la sombra de la nada asalta mi ausencia y se debate mi alma en un duelo de soledades... La tierra me da el áureo después de clamar al cielo y me responde con la verdad sensata y bondades inmensas...mi madre tierra me carga en sus brazos llenándome de afectos buenos y siento que estoy engreído, pues, me invaden las angustias separarme de ella...hoy amanecí con mis viejitos conversando de las memorias viejas del pueblo... Sus valores y enseñanzas; dolores y angustias, penas y alegrías... Sentimientos que conducen al vaticinio del futuro para nuevas generaciones...y como siempre ocurre, entre los hijos de esta tierra brava, que terminan de ilustrar con versos las conversas que tocan los sentimientos con los recuerdos:

Aquel paradero viejo





Paradero de San Ramón

tanto tiempo que ha pasao

hoy una chispa del tiempo

se le despertó a Carrao,

cuando estaba muchachito

todavía andaba entucao

Tiempos de Victor Ojeda

el dueño de aquellos laos

junto al guate Andrés Herrera

le compró a Diego Lavao

y ejercitando memoria

Carrao los ha recordao:

"traqueaba ese paradero

de punta a punta esterao",

no se podía caminar

entre el ganadaje echao...

Me fue describiendo el llano

que carga adentro sembrao,

"cuando los toros pitaban

reduciendo los alzaos...

Tu to'avia no habías nacío

éramos sano,alentao,

se compartía el gusteador

cuando escaseaba el bocao...

ese era un gueso de tútano

con el chícano pelao

pero a todo el vecindario

los mantenía racionao

y el vecindario es feliz

sí está bien alimentao...

Aquí nadie le quitaba

vainas a otro prestao

todos nos sentíamos los dueños

donde se hallaba asentao

no andabamos arrasando

se tenía mucho cuidao

se mataba lo preciso

nadie vendía lo cazao

En tiempo e semana santa

salíamos empatotao

Nos daba la comia el monte

y no soy exagerao

galápago,Morrocoy

chiguire,danta y venao

completaba la comida

la que Cristo había mandao

los vecinos del Arauca

comían pisillo e pescao...

como éramos cuidadores

salíamos beneficiao...

A carajo moncho Ojeda

este llano si ha cambiao,

creo que todo comenzó

cuando llegó el alambrao

y pusimos por el medio

los portones y candaos,

las diferencias entonces

de un lao y del otro lao

separaron las raíces

de nuestros antepasaos...

La era de la mezquindad

pareciera que ha llegao

y nos maluqueamos todo

andamos atravesao...

A mí me da sentimiento

lo que el tiempo se ha llevao

nada está igual como antes

un monstruo lo ha devorao

un monstruo que se ha comío

el alma de los poblaos...

Aquel PARADERO VIEJO

para mí es algo sagrao

es que daba gusto verlo

con tanto ganao echao,

y el vecindario tenía

señal con hierro pintao...

los animales silvestres

se alejaron del poblao

por eso en semana santa

caemos en el pecao

pues solo toca comer

lo que se halle en el mercao

si la tradición se pierde

quedamos medio fregao

igual como el conuquero

que pierde el maíz salteao

me recuerda de mi abuela

tenía un refrán precisao

Sobre un perro popular

que se paraba cagao

cuando tenía ya el conejo

cómo quien dice alcanzao

Concluyó entre las nostalgias

muy triste el viejo Carrao

esta vaina nos pasó

como el perro e Juan Tirao....

#columna

#albañildelahistoria

#ramonojeda

#elorza

#guasadualito

#apure

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela