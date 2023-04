COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: ¡En Elorza me Quedo! por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

¡EN ELORZA ME QUEDO!

Con enlutadas palabras doy a conocer la partida de un extraordinario amigo que me regaló la vida en pleno cajón Araucano...Don Luis pulgar, creo que de él no sabía nada, aunque llegué a pensar que lo sabía todo...Lo conocí hace unos cuatro años después de haber estado otros cuatro en ELORZA...Recuerdo haberlo visto junto a su amigo, Heribertico Fuente quien es un reconocido ganadero de la zona...

Luis era nativo del Zulia con un amplio mundo recorrido, graduado en España de Mercadeo, nunca hizo alarde de su formación profesional y su conducta siempre fue lo más parecido a la humildad...orientador y consejero de mucha gente de las barriadas populares, Luis servía hasta para remedio... Bonachón y buena gente con un chiste siempre a flor de labios... tenía una memoria notable y prodigiosa que ponía en manifiesto cada vez que nos reunimos en largas y gratificantes tertulias placeras o callejeras...

Me impresionaba la cantidad de gente que lo saludaban y conocía de los sectores más humilde del pueblo, algo así, como si se dedicara a la política... Él amaba la política, sus amigos eran políticos, pero prefería ser el crítico de las orillas para poder ser amigos de todos...Estuve el privilegio de hacer Radio con Luis, todo un personaje introvertido con una rica dialéctica... Aquí está, aquí está: ¡Luis Pulgar!... Recuerdo en uno de esos coloquios me dijo: hace mucho tiempo estaba buscando un pueblo en dónde pasar mis últimos días y he decidido:" ME QUEDO EN ELORZA" y su voz emocionada se oyó desde muy adentro, con esa melodía profunda, como suena el joropo del alma...luego a su tamañón de muchacho grande le puso un sombrero de cogollo, para evidenciar tal vez, su determinación de haberse convertido en llanero elorzano...

Puedo testimoniar que este es el primer caso que miro, dónde un ser voluntarioso se despoja de su identidad territorial y se entrega con pasión a la espiritualidad de otro territorio... Hoy en la madrugada, lamentablemente un infarto traicionero apagó su existencia...Sus hijos están distante, pero su nueva familia somos los elorzanos y no lo dejaremos solo...Invito para ir a rendirle el último tributo a Don Luis Pulgar, un hermano solidario que se hospedó en el corazón de ELORZA y aquí se quedó con su gente...El Señor lo llene de muchas Bendiciones y le conceda la santa paz...

El sesgo del sombrero elorzano de cogollo, fue colocado para recrear sobre la urna la despedida criolla de esa llanura amada, el último viaje que tiene de amargo el tornado del camino llevando un calvario de mil silencios. Es letargo migratorio, semejante al garzero de los raudales del caño El Viento; cada año parten por la lejanía de la sabana y queda dispersa la promesa de volver, esa luz siempre brillará con empeñó en el signo de su ausencia...adiós querido amigo...tu voz se apagó contándole al viento tu nostalgia, que ya no tenía quien llorara tus pesares, es un morir de gloria, ver secar el jardín de la vida del buen vecino, por la tarde...

