COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: Raúl Macias por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

RAÚL MACÍAS

(El negro Macias)

Escrito por: Ramón de Jesús Ojeda Crusate

En la plaza Bolívar de ELORZA me encontré con este interesante personaje, cuyo nombre es reconocido fácilmente en los pobladores del pueblo de ayer...Queriendo Explorar un poco en los orígenes del popular personaje, me acerqué a él quien se hallaba sentado en una banca de la plaza Bolivar, dónde seguramente tomaba un merecido reposo, empezamos el diálogo y de su propia memoria lúcida recibí la siguiente Información: Nació en Yaracuy, Nirgua, antiguamente ciudad de Nival, el 04 de julio de 1929,hijo de Andres Macía.





y Victoria Rodríguez oriunda de Macapo (Cojedes). Su infancia se desarrolló en San Joaquín y Mariara de Valencia, estudió en la E.P. Romero Garcia" en san Joaquín hasta sexto grado. De allí es nombrado maestro guía en un internado para menores en Naguanagua, internado carabobo n.1 y luego carmania, Trujillo, en condición de maestro guía, hasta 1948,...Ese año recuerda que tumbaron al maestro Rómulo Gallegos, como Presidente...Ante de consumarse el golpe de Estado, fue reclutado y designado a la marina de guerra de Catia la mar...En el año 1949, con el gobierno de facto, es alistado en el buque de Aragua y el destructor Zulia, hasta 1956,posteriormente se alistó en la Digipol, está era la policía política de Marcos Pérez Jiménez, cuya misión era perseguir las personas disidentes al régimen...





Por esta razón, es comisionado para Elorza, con el objetivo de controlar a un grupo de revoltosos comunistas, entre ellos se encontraban: Marcos Tapia, Mendo y Carlos Pinto, Orlando Borjas flores y los hermanos Abel y José Moreno... andando en esa operación encubierta, se vinculó con los jóvenes provincianos, cuyas actividades principales eran; dar serenatas, ir a los bailes de joropo que se daban en el pueblo, a veces, robar gallinas en los patios vecinos para disfrutar los sancochos de madrugadas, reunirse en la Plaza Bolívar a compartir chistes del pueblo y algunas noticias que lograban oír a través de emisoras clandestinas y por ese espíritu juvenil rebelde del grupo, por lógica le despertaba críticas con verdades incomodas..





Esa vida rutinaria, casi constante la experimentó en el proceso policial encubierto, de tal manera, que se familiarizó con esos muchachos del pueblo y terminó siendo uno más de ellos, por tal razón, renunció a su despreciable trabajo de "Sapo" y se quedó viviendo en ELORZA en situación adoptiva...no estuvo la suerte de procrear hijos en sus andanzas de hombre...Desde la llegada a Elorza hasta acá, son muchas las aguas que ha visto correr corriente abajo del río Arauca...Ya son 88 años acuestas, en ese trascurso de tiempo, le ha tocado enterrar a la mayoría de los disidentes que vino a buscar...





Es muy duro ir perdiendo los amigos de la vida...me manifiesta que ahora está lleno de dolencias físicas, pero su alma se encuentra sana, sin resentimientos ni lamentaciones, esperando también su turno que lo venga a buscar la muerte, es natural que eso ocurra...Siento un honor ir por las calles de Elorza, lleno de canas pero con la frente en alto...no le debo nada a nadie...no hay dedo que me señale para mal, entonces es un orgullo morir con fibra elorzana...ser enterrado en sus riberas, en donde ayer en la época más dura del pueblo, con mucho trabajo y desgaste físico, pude contribuir con el progreso de este pueblito, descargando muchas lanchas como " CALETERO", y en mi final, serán las espumas del río quienes se encarguen de traer esos recuerdos lejanos a mi tumba... Viví bien, muero bien...no le temo a la muerte...más bien pienso que es indiferente conmigo, porque la he sentido pasar por mi lado como si no me viera...Raúl Macías...De aquel negro musculoso y fornido, queda una leyenda e imagen hermosa edificada con material de pueblo...Sus lento andar denuncia al hombre humilde fiel a sus principios afrodescendientes, ilustración moderna de la sombra errante y silenciosa del Juan Parao Galleguiano, por los lados del VIENTO ...





Con mi fe puesta en Él Señor, quisiera pedirle, otros añitos más de vida para el hermano Macía...Su apellido no deja heredero en el pueblo, pero su hermosa sonrisa de alegría, será siempre la portada de un llanero feliz...orgullo de mi raza...

Para que ansiar una estrella

si tienes tantos luceros..

para que quieres más hijo

si tienes al pueblo entero..?





