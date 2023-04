COLUMNA PERSONAJES Y VIVENCIA DE MI PUEBLO: Comidas criollitas de Pirto en Apure por Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Columna. Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

Vladimir Hidalgo Loggiodice.

"El turista que visite San Fernando de Apure y no coma los chicharrones de Pirto, es como ir al río y no bañarse". Esa frase, a pesar de tener solo cinco años, ya es conocida de lado a lado en Venezuela. A las riberas del caudaloso Matiyure, en el vecindario Cogollal de Achaguas, Rafael Amador Velásquez Linares y Olga del Carmen Pirto Reverón procrean a César Julio Pirto, que nace en el viejo hospital de esa capital municipal el 08 de febrero de 1973. Estudia hasta segundo grado en el colegio Cogollal Uno y luego la familia fija residencia momentánea en El Junquito, para pasar en poco tiempo a Ospino, Portuguesa, donde el inquieto muchachito hace tres niveles de escolaridad. Se mudan a Guanarito, tierra del Silbón, para culminar la primaria con doce carnavales encima. Retornan a la cuna del Nazareno de José Antonio Páez, estableciéndose en la avenida del puente, ahora conocida como Los Centauros. Ya con ocho hermanos de padre y madre, más diez primos criados en el hogar, termina el bachillerato en el liceo Diego Eugenio Chacón.





Enseguida ingresa en el Centro de Formación Profesional "Germán Celis Saune" de CADAFE, Tocuyito, Carabobo, donde se forma como liniero electricista hasta llegar a la cúspide en "mantenimiento de líneas energizadas". Durante diecinueve años brinda servicios en la empresa, renunciando al obtener el título de abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ejerce en materia laboral y penal, al mismo tiempo que incursiona en la política regional. Es designado Director de Desarrollo en la gobernación de Apure para activar proyectos importantes para el estado. Permanece ahí por un lustro y al retirarse monta, junto su esposa Karina Camacho, un mini abasto en el garaje de su residencia en la calle Mucuritas de San Fernando en 2018. En este matrimonio tiene dos descendientes, César Jesús y Jesús Alejandro, y de una unión sentimental previa llegan sus mayores Julio César y César Antonio, ambos viviendo actualmente en el extranjero.





Para entonces, compra seis kilogramos de cuero de cochino para hacer chicharrones en una reunión familiar en el patio de la casa. "Estos quedaron tan bonitos y crujientes, tipo galleta, que se nos prende el bombillo de vender chicharrones. Empezamos con diez kilos diarios de cuero, luego veinte, cincuenta, hasta pasar de cien. Era nuestro único producto. Posteriormente incluimos las hallaquitas con chicharrón y chorizas o morcillas. Registramos el local Los Chicharrones de Pirto. Hace un año nos visitó el Lic. Teófilo Segovia para decirnos que traería díez personas a comer, pero que debía incluir otros platos. Así brota la amplitud en la variedad de gastronomía criolla. Un día Jairo Barrios estaba almorzando aquí y lo llamó el Panela de Zaraza. Le dijo, estoy donde Pirto comiendo frijol con chicharrón y pasta. Panela le respondió, hermano pide que la pasta sea corta que el grano se esconde adentro. Desde ahí lo incluimos en el menú, haciéndose muy popular. Lo vendemos en un envase plástico y lo llamamos Pote Power".





Toda persona que entra al restaurante es recibida con una muestra de chicharrón y café artesanal cortesía de la casa. "Adquirimos el café en granos y lo procesamos hasta suministrar al cliente. Es manufactura cien por ciento pura, cero químicos que le cambien el sabor original. Antes lo comercializábamos". Los comensales degustan en los desayunos arepas fritas o asadas con carne mechada, chigüire, cochino caldereado, choriza, mantequilla, queso, huevo y aguacate. Empanadas de carne, guiso, jamón y queso, pollo, bagre en pisillo y pernil con aguacate. Además de la hallaquita con chicharrón, café y la deliciosa panela con limón natural.





"Cuando iniciamos el negocio invitábamos a los clientes a paletear el caldero de los chicharrones. Uno de los primeros en hacerlo fue Currito Celis. Para almorzar ofrecemos sopas de bagre, bagre con camarones, atún, gallina, mondongo y curito. Coporo y bagre frito, cochino caldereado, frijol con chicharrón y pasta, pisillo de chigüire y babo, guiso de galápago, milanesa de babo, cachapa en budare de tierra, carne asada y en salsa, gallina en salsa, cecina caldereada, carne asada en caldero (se mantiene muy jugosa con su grasa natural). Picadillos de pecho, carne asada y salpresa. La cachapa es con queso de mano o con mantequilla y queso rayado especial de Arichuna. Todo es cocinado a leña".





En las tardes, a las 4 sin falta, Pirto y Karina salen a rodar con sus amigos del Club Ciclístico On Bike, con más de sesenta hombres y mujeres de diferentes edades. "Hace días me reclamó una persona, 'Tú si eres apretao, te la pasas haciendo ejercicios y nos matas con chicharrón'. Le dije, 'Y por qué no le paras un peo a Lorenzo Mendoza que te mata no solamente con el aguardiente, sino también con las harinas refinadas, arroz, pasta y otros productos. De paso lo ves bonito porque es rico. Me vas a formar peos a mí. Si haces deportes mantienes el peso y la salud'. Hay cada loco en la vida". Tras poner cuerpo y mente en orden, más un poderoso baño, manos a la obra con las empanadas de carne mechada, guiso y jamón y queso para la cena. Pronto expenderán pollo asado con ensalada, yuca, papas fritas y hallaquita, al mejor precio del mercado.





Hay turistas de otros países que visitan Los Chicharrones de Pirto y al llegar a sus lugares de origen envían videos para mostrar que el producto aún se mantiene crujiente. La firma usa los servicios de Zoom para mandar chicharrones a nivel nacional. César Julio es locutor profesional con trayectoria en múltiples programas radiales y televisivo. En el 2008 funda el semanario "El Socialista del Llano", donde aprende cada etapa de elaboración del impreso y al final monta el periódico solo. "Laboré en todos esos medios de comunicación, pero lo que me ha llenado de popularidad son los chicharrones. Por donde ando la gente me relaciona con ellos". Maneja las redes sociales con excelentes resultados (Instagram, Tik Tok, Facebook, Twitter y YouTube). En Instagram tiene 74100 seguidores, solo superado en Apure por Parrandeando con Osmil (88100), pero arriba de Menca Infante (44600), Magley Rojas (43200), Aurivict Milano (43000), Punkesito Ortega (37600), gobernador Eduardo Piñate (26600), Adhemar Jiménez (21300), Alejandro Lugo (21200) y Junior Ibáñez (14900). " Recomiendo a los emprendedores apoyarse en las redes sociales. Es lo mejor para vender, tenemos que adaptarnos a la tecnología".

"Los cantantes y artistas que vienen a Apure solicitan que los traigan a mi negocio y graban un video que monto en las redes. Los foráneos y locales también exigen imágenes conmigo. Ello constituye parte del éxito de Los Chicharrones de Pirto. Muchos requieren que sea yo quien les atienda. Les meto tres embustes y salen riendo con la barriga llena de chicharrones. Aquí hablo sobre la vida y costumbres del llano. Un usuario bien atendido garantiza traer diez más. Sobre lo que van a pagar, es super importante servirles bien para que regresen. Debo reseñar además que vendemos la mejor manteca de chicharrón del mundo, especial para freír lo que deseen".

La experiencia de disfrutar las ricas y suculentas comidas de Pirto es única. Sabores genuinos del llanos se mezclan en un ambiente agradable y auténtico. Los minutos se transforman en horas por el buen humor reinante y cualquiera toma el cuatro para echar versos a lo más bello de Venezuela. Lleve estómago porque el café, la prueba de chicharrón, la música y las risas son gratis. Por eso, están cordialmente invitados a esta Vivencia de mi Pueblo.

