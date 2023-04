MEDIOS: GQ nombra a Alejandro Ortiz como Head of editorial content para GQ México y Latinoamérica.

Prensa. Emiliano Martinez.

GQ anunció hoy que Alejandro Ortiz ha sido nombrado como Head of Editorial Content de GQ MÉXICO Y LATINOAMÉRICA; donde supervisará la visión editorial y las operaciones de la marca. Ortiz también será miembro del Comité de Liderazgo Editorial Global de GQ, donde contribuirá con historias, talento e ideas estratégicas en proyectos editoriales globales. Basado en la Ciudad de México, Ortiz reportará a Adam Baidawi, Director Editorial Global Adjunto de GQ.

Su día de ingreso a la compañía será el martes 2 de mayo. "Cuando nos conocimos, quedé impresionado de inmediato por el amplio conocimiento de Alejandro en temas poco explorados y conocidos en México y América Latina", mencionó Will Welch, Director editorial global de GQ. "Esto es particularmente valioso en un momento en que la región juega un papel tan influyente globalmente. Cuando combinamos ese talento con las décadas de experiencia de Alejandro trabajando en medios de moda, lujo y estilo de vida, y además agregamos su profundo conocimiento de las audiencias digitales, no me imagino a nadie más adecuado para unirse a la red global de GQ y guiar a GQ México hacia el futuro".





Ortiz ha trabajado en publicaciones durante más de 20 años. Recientemente, se desempeñó como editor en jefe de Robb Report México, así como director de estilo de vida y lujo de Luxury Media Editorial Group, donde supervisó la estrategia editorial de Robb Report México, Forbes Life, InStyle México y Food and Wine en Español. Previo a eso, dirigió las marcas de estilo de vida en Grupo Expansión, donde fue responsable del posicionamiento y crecimiento de publicaciones como ELLE México, Quién, Life and Style, y las revistas a bordo de Aeroméxico, entre otras. Ortiz también ha ocupado puestos de liderazgo en: Life and Style, Esquire Latinoamérica y Quién.





“Asumo este nombramiento como el nuevo Head of Editorial Content para GQ México y Latinoamérica con gran entusiasmo”, dijo Ortiz. “Es un honor aceptar el desafío de impulsar el desarrollo de una de las marcas más icónicas y admiradas en el mundo editorial, donde a través de nuevas experiencias, ideas y estrategias, seguiremos generando contenido de valor para nuestras audiencias en toda la región”.

Urbano Hidalgo, quien se ha desempeñado como Head of Editorial Content para GQ México y Latinoamérica durante los últimos cinco años, asumirá oficialmente su nuevo cargo como Head of Editorial Content de WIRED en español. Su nombramiento fue anunciado en diciembre del año 2022.

Para más información de GQ México y Latinoamérica, visita https://www.gq.com.mx/, y siguenosen nuestras redes sociales @GQMexico Twitter, Instagram, and Facebook.

