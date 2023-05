COLUMNA PERSONAJES Y VIVENCIA DE MI PUEBLO: Alejandro Urbano Taylor y la Electricidad en Apure por Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Columna. Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

Vladimir Hidalgo Loggiodice.

La historia de nuestro llano ha sido labrada por apureños valiosos y enriquecida con el aporte de hombres y mujeres de otros estados y países, que dejaron sus vidas y corazones en estas tierras. "... Caracha cuñao, esta noche sí que está oscurita noajile y está jaciendo un frío. Debe ser por la mandilata de aguacero que está cayendo. Se parece a la noche que cantó Florentino con el Diablo... Eso pasó jace mucho tiempo...". Apure abandona la oscuridad para tener un sistema eléctrico moderno, gracias al esfuerzo y perseverancia de pioneros como Alejandro Urbano Taylor. Atrás quedan las travesuras del Silbón, Sayona, Llorona, Bola de Fuego, y tantos otros espantos que mueren con la llegada de la luz artificial.





Natural de Ciudad Bolívar, el niño Alejandro llega al mundo el 07 de noviembre de 1906. Desde muy joven labora en la Aduana de Ciudad Bolívar. Casi a diario llega a su oficina un perrito muy simpático al que todos llaman Tedy. Alejandro le hacía cariños y sin que nadie lo notara, saca un papelito oculto debajo del collar del canino. Son las cartas de amor que le envía su preciosa novia y paisana Elena Acosta. No había problema que otra persona llegara a verlas, pues inventaron una clave para escribirse. Tedy culmina con éxito todas sus misiones y en 1932 Alejandro y Elena unen sus vidas y almas para siempre en el sagrado matrimonio. Su primera incursión al estado Apure la realiza en 1943 como empleado de la empresa petrolera Standard Oil Company, iniciando labor exploratoria en Guasdualito. Esto dura poco tiempo. La enorme creciente del río Apure paraliza totalmente el avance de la obra.





Enamorado de este rinconcito de Díos, regresa al siguiente año con su esposa y sus primeros cuatro hijos, Adrián Alberto, Carlos José, Alejandro Serafín e Iraida Elena.Se establecen en una casona de dos niveles frente al Puerto de Ligeron, diagonal al Palacio Barbarito. En la planta baja instala un negocio de venta de combustibles, lubricantes, fuera de bordas y otros productos. Sus primeros clientes fueron los hermanos Irribarren, que construían el aeropuerto Las Flecheras en San Fernando. Enseguida nace Alberto Coromoto y posteriormente Haydee Carlota y Elena.





Años después se mudan a la calle Bolívar cruce con Urdaneta y funda una estación de servicios, Bomba Esso. Luego cambia de ramo para representar en la región a las firmas Curacao Trading Company, Pinturas Pinco Pittsburg y Maquinarias Mendoza con su famoso Nissan Patrol. Urbano Taylor ocupa diversos cargos gubernamentales con varios mandatarios regionales. Dirige el Departamento de Administración en la gestión del gobernador Pedro Elías Hernández y después con el Dr. Edgar Domínguez Michelangelli. Es concejal y prefecto del distrito San Fernando. En el período de Edgar Domínguez lo nombran gerente de la CVF Electricidad de Apure, cuando esta empresa pasa a depender del estado.





Hasta ese momento la firma que suministra la energía es Fuerza y Luz Eléctrica de San Fernando de Apure, fundada y dirigida por Emilio Rodríguez Saintón, un extraordinario empresario de la región; con sus motores y generadores instalados en la calle Comercio, donde después funciona la Fábrica de Hielo Erson, al frente del grupo escolar República de Guatemala, hoy asiento del Vicerrectorado de la UNELLEZ. Luego los equipos son trasladados a calle Bolívar, muy cerca de las residencias de Julián Silva y Emeterio Graterol. El servicio eléctrico desmejora, requiere de mucha inversión y la vida útil de los equipos está agotada. La gota que derrama el vaso fue un enorme cortocircuito ocasionado por la caída de unas guayas de alta tensión sobre las de baja. Esto produce la muerte de varias personas que en ese preciso instante operaban equipos eléctricos.





Urbano da inicio a la modernización del sistema eléctrico estadal. Colocan postes, cableado y bancos de transformación nuevos. Invierten en las primeras camionetas dotadas con escaleras telescópicas para el servicio diurno y nocturno. Ello elimina el recambio de bombillos quemados en bicicletas de reparto, responsabilidad de Agustín Vera y otro empleado que apodaban "zamuro eléctrico". Aún la empresa se ubica en el edificio Coromoto de la calle Bolívar. Allí permanece hasta la mudanza total a la Av. Primero de Mayo, donde funcionan las plantas eléctricas. Las viejas oficinas son remodeladas para convertirlas en departamento administrativo, servicio nocturno, almacén y habitación del jefe de líneas. Con la puesta en marcha de los motores Man aumenta la capacidad de generación y comienza una nueva etapa en la vida de los sanfernandinos.





Es una labor titánica, pero Don Alejandro siempre persiste en rodearse de subalternos capaces y eficientes. Le acompañan el Ing. Juan Díaz Ronda, Ángel España, Rafael Pineda, Enma de Páez, Miguel Laprea, Mariano Cordero, Dina y Morelia Benítez, Ramón Álvarez, Lucila Bolívar de Decanio, Juan Daza, Luís Ernesto Cáceres, Adrián Urbano Acosta, Aída Corado, entre otros. Todas estas personas de muy grata recordacion para la colectividad.





El presidente de Venezuela Rómulo Betancourt decide al inicio de su gobierno agrupar todas las empresas que maneja la CVF en un nuevo ente llamado CADAFE, siendo Alejandro Urbano su primer director gerente. Allí se mantiene por mucho tiempo. Es una compañía pequeña, pero una de las pocas con autofinanciamiento, aportando utilidades a la nación. Al concluir ese mandato presidencial, cambian la directiva nacional de CADAFE, y ocurre un impasse que lo lleva a tomar una decisión muy dolorosa. Le querían imponer la contratación de un transporte nacional de gasoil, usado en las plantas de generación, a un flete muy superior al proveedor local, Salvador Acosta propietario de la Bomba El Manguito. Esta contratación llevaría a situación de pérdida, por lo que Urbano no acepta y lo hace saber a la junta directiva. Lamentablemente su explicación no es tomada en cuenta. Le dicen, "No importa que de pérdida. La orden viene de arriba". Originando ello su renuncia al cargo. Es sustituido por Óscar Bustillo, ex gobernador de Portuguesa. Una gran persona y buen amigo de su predecesor.





Fallece el 30 de diciembre de 1989. Hoy sobreviven tres hijos de esta pareja guayanesa que adopta el llano como suyo, Iraida, Alberto y Elenita. Por honorable, capaz, eficiente, honesto, familiar y amigo incondicional, Alejandro Urbano Taylor es un Personaje de mi Pueblo y la evolución de la electricidad en esa época una Vivencia que mejora el nivel de vida de los apureños.

ENLACE:

https://hidalgovladimir.blogspot.com/2023/04/alejandro-urbano-taylor-y-la.html





*** Edición y Montaje: Lic. Wladimir José Hidalgo Benítez.

*** Este relato nace de una amena conversación con nuestro amigo Alberto Coromoto Urbano Acosta, hijo de Don Alejandro. Le agradecemos por regalarnos parte de su tiempo, conocimientos y fotografías de la historia regional. También a Eduardo Hernández Bolívar.





