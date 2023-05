COLUMNA PERSONAJES Y VIVENCIA DE MI PUEBLO: Wascar Jaspe escultor de San Fernando de Apure por Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Columna. Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Existen personas que nacen con su vocación de vida pincelada en el código genético, otras la van desarrollando en el tiempo. Wascar Alejandro Jaspe Guerrero pertenece al primer grupo. En una noche de invierno, 12 de agosto de 1959, Ángel Renato Jaspe y Carmen Lila Guerrero de Jaspe oyen el llanto de su segundo hijo en el hospital Pablo Acosta Ortiz, dibujando figuras imaginarias en el aire. Estaban en presencia de un niño que iluminaría con su magia creativa a la ciudad de la esperanza. Los padres, factores importantes en la formación, le acompañan con seis hermanos, Jairo Renato, Irvia Carolina, José Luis, Ángel Efraín, Aarón Daniel y Jesús Esau, casi un kinder en casa. Con cuatro años lo inscriben en un curso de vacaciones en la iglesia evangélica Emmanuel, donde vé la existencia de creyones y hojas para colorear. Al llegar al hogar pide a su madre, educadora de profesión, un cuaderno para practicar y ese es el inicio de esta historia llena de matices y volúmenes.





"De pequeño fui algo solitario. Tenía en mi cuarto frascos de compotas con lápices. Lo primero que detecté, por pura curiosidad, fue la obtención de colores secundarios a partir de la mezcla de primarios. Con los desechos realizaba armazones en mi taller en el patio. Era muy observador de la naturaleza, comparaba todo. Recolectaba semillas, flores y distintos tipos de animalitos de la calle, a veces se me pasaba la mano y era reprendido". Ingresa a la edad de seis al colegio Luz y Libertad, siendo recibido por un fuerte ventarrón que levanta la totalidad del techo y asusta a todos, incluyendo a la maestra Berta de Bermúdez. En segundo grado pasa al grupo escolar República de Guatemala y un año después cursa en el Agustín Codazzi. Ya su inclinación por el dibujo y la pintura lo hacen alumno regular en la Escuela de Artes Plásticas "Juan Lovera". Se mudan a la Morita II, donde culmina la primaria, gracias al transporte diario en burro, en la escuela Estadal Concentrada 270.





Bajo la tutela del profesor Rafael Montenegro continúa los estudios en la "Juan Lovera", y simultáneamente termina el ciclo básico de bachillerato en Luz y Libertad. Ya tiene mentalidad de artista y solo quiere dedicarse al mundo de las artes. Plasma su primera escultura al barro con la imagen de su padre, que lo sienta un día y le manifiesta, "Hijo, creo estoy perdiendo el tiempo contigo. Tú no vas a ser ingeniero, no te veo graduado de abogado. Ya dejo de pelear contigo. Averigüé y en Maracaibo está la Escuela de Artes Plásticas Vocacional "Julio Árraga" y quiero vayas a mostrar tu talento ahí". Comienza en 1976 y por tres años absorve conocimientos en las cátedras de arte puro, pintura, escultura, cerámica, fundición y cursos paralelos. Las pasantías las efectúa en San Fernando en su colegio de siempre. Obtiene el título de Técnico Medio en Artes Plásticas, con mención en pintura y artes de fuego. Enseguida regresa a su terruño a dar clases en horario completo de educación artística y dibujo técnico, bajo la dirección de su mentor Dionisio Bermúdez. Abre un local paralelo para confeccionar sus cuadros, obtiene cargo titular en la Escuela "Juan Lovera" y labora de noche en los talleres de cultura de la gobernación de Apure, donde recogen jóvenes ingeniosos de las distintas instituciones con inclinaciones hacia la arquitectura y oficios similares.





En 1979, junto a sus compañeros del Zulia, expone en el Auditorio del Colegio de Médicos de Maracaibo y contrae matrimonio. De esta unión alumbran sus hijas Wastaily Alejandra, Gremar Wascarina, Renata Warquidia y Lila Wascari. Luego de divorciarse le vienen dos descendientes, Eucar Eliezer y Alejandra Wascary. La UNELLEZ abre sus puertas y en 1981 Wascar presenta su trabajo pictórico. Al año siguiente crea el Círculo de Pintores Apureños junto a Pedro Reina, Carlos Laya Gil, Gregorio González, Rafael Freites y Rafael Hernández, montando exposiciones para el deleite local. "Posteriormente me doy cuenta que el círculo no crecía por ser muy cerrado. De la mano del artista Edgardo Briceño y el poeta Julio César Sánchez Olivo damos vida el Caney Gota de Agua, a orillas del río y frente al aeropuerto Las Flecheras. Allí arranca el Grupo de Artistas Plásticos Apureños (GAPA). No pertenecía oficialmente a la asociación por ser miembro del círculo, pero parten con mucho peso por el renombre de sus integrantes". Exhibe en: Cuatro artistas de Apure, Casa de la Cultura de Maracay, (1983). Exposición Itinerante de Pintores Llaneros, en San Carlos, Guanare, Barinas y San Fernando, (1983). Centenario de Don Rómulo Gallegos, Círculo de Pintores Apureños, (1984). XLVIII Aniversario de las FAC, Casino Militar de San Fernando, (1985). Manifestaciones Plásticas Apureñas, San Fernando, (1987). I Exposición de la AVAP-Apure, galería Armando Reverón, (1988). Semana del Educador, Casa de la Cultura Rómulo Gallegos de San Fernando, (1989). La Nueva Galería del Banco Mercantil, San Fernando, (1990).





En los fuertes aguaceros de junio de 1990 conoce a la aragüeña Alicia Solangel Pérez y los flecha Cupido en el acto. Juntan sus corazones y juran amor eterno. Completan el hogar Wascar Renato, Acuarela Carola, Ternura Alegría y Warleska Abisay. Su esposa trae de Maracay nociones de arte que pule al lado de su marido y gana el primer premio en el "Cuarto Salón de Escultura en Apure". Jaspe en sus inicios, por multiples ocupaciones, pinta de noche, sobre todo en las madrugadas. " En mis lugares de trabajo tenía un caballete con un lienzo montado para pincelar en los ratos libres. Hacía retratos y paisajes. Luego cambié a pinturas escultóricas, tratando de ponerle relieve". La marcha triunfal prosigue en: El Llano de José Natalio, Museo de la Cultura, UNELLEZ, (1991). Sala Permanente José Cornelio Muñoz, Palacio de Gobierno de Apure, (1992). San Fernando de Ayer, Hoy y Siempre, Museo de la Cultura de Apure, (1994). Honor al Artista Plástico Apureño, Sala Rafael Martinez (1995). Galería de Arte Andrés Eloy Blanco, Aeropuerto Las Flecheras, (1997). Exposición Colectiva Plástica 98, Biblioteca José Manuel Sánchez Ostos, (1998).





VI Simposio Internacional de los Llanos, Museo de la Cultura Antonio José Torrealba Ostos, (1999). Exposición Plástica Apure Hoy, Emporio Piligra, (2000). Esto es una pequeña parte de su fructífera trayectoria y durante el siglo XXI prolonga la exhibición al público de sus creaciones. "Dentro de mis cuadros, el color se materializa y se compacta, haciéndose más cálido. Trato de cultivar un surrealismo más racional que onírico, más sobrio que sensual, con el enfrentamiento de una realidad que modifica, desintegra y reconstituye, articula y fragmenta sin desvirtuar su realismo. En mis obras pictóricas impongo un orden, donde el color recrea los accidentes de una materialidad: espectros, minerales, bosques, vegetales oceánicos, fuegos apagados , escenas subacuáticas, entre muchos otros". El Museo de la Cultura de Apure cuenta con varias de sus realizaciones como patrimonio cultural, Develemos a Bolívar, (1993), Julio César Sánchez Olivo (Garcero), (1998), Formas II, (1998) y Salto Atrás, (1999). Sus esculturas son para los entendidos en la materia la guinda de su brillante carrera, algunas de ellas son monumentos en lugares libres apureños, principalmente en la capital por ser iconos de la ciudad, ganándose merecidamente el calificativo de ESCULTOR DE SAN FERNANDO.





Entre los principales frutos de esta especie están, Monumento a la Paz, Casa de la Cultura Don Rómulo Gallegos, (1989), inaugurado por Óscar Arias, premio Nobel de la Paz. Cosme López Hurtado, Cunaviche, (1991). San Fernando III Rey, Paseo Libertador, (1992-93). Bolívar en Torta, Plaza Bolívar de La Negra, Guárico, (1994). San Francisco de Asís, Casa Hogar San Fernando, (1996). Homenaje al Pescador, Las Cabañitas, frente al aeropuerto Las Flecheras, (1997). Homenaje a la Mujer Apureña, Av. Primero de Mayo, (1997). Andrés Eloy Blanco, Av. Miranda, (1997). Francisco Fernández, Plaza del Artista, frente al museo, (1997). Monumento Pedestre Simón Rodríguez, Universidad Simón Rodríguez, (1997). La Dama Ciega, Colegio de Abogados de Apure, (2001). José María Vargas, Colegio de Médicos de Apure, (2003). Cristo Ascendiendo, Iglesia Católica La Guamita, (2005). Pareja de Bailarines, Plaza Alma Llanera, bulevar de San Fernando, (2007). Francisco Montoya, San Juan de Payara, (2008). María Laya, San Juan de Payara, (2009). "La obra que nace de mis manos se origina de una gran capacidad de invención, de creación, de poder resolver lo inesperado, unida al acertado dominio de los distintos medios artísticos expresivos, que al contemplarla, se siente y se sabe que se está frente a un hecho plástico verdadero, definitivo, intemporal, fuera del quehacer cotidiano. Frente a un documento plástico histórico y permanente del humano transcurrir cultural apureño".





Por ser la efigie de San Fernando III Rey su obra maestra, se dedica un segmento especial a ella, contado por el padre de la criatura, "En el último tercio de 1992 recibí invitación del gobernador José Gregorio Montilla para hablar sobre la edificación de una estatua a San Fernando III. Debo admitir que no estaba de acuerdo con el doctor. Considerada que el monumento a erigir debía ser a Fernando Miyares y González, que fue quien ordenó la fundación de San Fernando el 28 de febrero de 1788. Se hicieron varias consultas, incluyendo la iglesia católica representada por el padre Buena, y resulta vencedora la opción del santo. Reconozco que Rubén Darío Flores fue el propulsor que la misma se levantara en la intersección de la Av. Caracas con el bulevar y tuviese dimensiones nunca vistas en el estado. Habló con el gobernador, lo convence de ello y se hace la contratación por cuatro millones de bolívares. A principios de noviembre iniciamos la recolección de materiales (yeso, marmolina, arcilla, paja vetiver, cabillas, postes, otros) y arrancamos el 01 de diciembre la confección en el fundo Los Ángeles, propiedad de mi padre y ubicado a veinte kilómetros de San Fernando. Participaron los mejores artistas apureños del momento, Elías Laya, Jairo Jaspe, José Luis Jaspe, Renato Jaspe y otros. Santiago Aguirre hizo los cálculos relacionados a las cabillas para sostener la estructura. Mi esposa y yo modelábamos, mientras ellos construían el soporte. Mis planos fueron revisados y aprobados por ingenieros estructurales. Enterramos dos postes de electricidad de 32 pies para ayudar a soportar las 32 toneladas de peso y sobre ellos se colocó lo diseñado por Aguirre. La imagen se modeló por partes. Después que terminamos todo el trabajo en barro, lo dividimos en 300 tapas, como un rompecabezas, preparamos en latas de acero y sacamos moldes en yeso. El escultor Elías Laya tuvo el atrevimiento de bajar todo eso y luego encajarlo en cuatro grandes porciones que llevamos al lugar del ensamblaje final. Increíblemente la elaboración duró 28 dias. La transición de gobierno de Montilla a Marcelo Oquendo demora la obra en sitio, porque estaban pendiente unos pagos de la gobernación muy necesarios para rematar. Esto se solventa a los meses y prosigue el trabajo de acoplar la estructura hueca perdurable en el tiempo, aún ante movimientos sísmicos. Todas las rayas que tiene la obra forman parte de mi estilo y fueron elaboradas con espátula. En junio de 1993 fue inaugurada".





Hace dieciséis años constituye junto a su esposa, hijos y otros hermanos evangélicos la fundación "Sembrando en tierra virgen por amor a los niños", hoy con proyección internacional en cinco países. Los primeros formados están en el exterior laborando con el mismo criterio. "Los hijos de la calle que formamos en nuestra iglesia y fundación apoyan con remesas para que otros tengan la misma oportunidad. Eso es muy bello". Además desarrollan el proyecto "Sembrando valores fundamentales", trabajando por tres años en Maracay con tres mil muchachos. "No es disciplinar o cambio de conciencia, es enseñar al hombre o mujer a ser mejor en todos los aspectos. No solamente hablamos de la palabra de Dios, también tocamos áreas sicológicas y pedagógicas. Los tratamos como hijos, para que cuando lleguen a un sitial de gobierno no roben, sino que multipliquen el dinero en beneficio del pueblo. Para que no se coman la arepa de otro. En Apure tenemos más de sesenta alumnos, a quienes respetamos su religión".





Ha recibido varias condecoraciones. Entre ellas, Botón y Medalla Ciudad de San Fernando, Tercera Clase, Alcaldía de San Fernando, (1994), Botón y Medalla Ciudad de San Fernando, Segunda Clase, de la alcaldía capitalina, (2003), Botón y Reconocimiento de la UNELLEZ. Importantes cargos están en su haber. Coordinador de Artes Plásticas en la Casa de la Cultura de Apure, Director del Museo Antonio José Torrealba Ostos y Director de Cultura de Apure. Wascar Jaspe irradia paz, espiritualidad, enseñanza, lealtad, honradez y amor al prójimo. Su arte estará por siempre entre los apureños como parte inseparable de sus vidas. Por eso es un Personaje de mi Pueblo.





ENLACE:

https://hidalgovladimir.blogspot.com/2023/05/wascar-jaspe-escultor-de-san-fernando.html





*** Edición y Montaje, Lic. Wladimir José Hidalgo Benítez.

*** Agradecemos a los artistas plásticos Wascar Jaspe y Alicia Solange Pérez de Jaspe por el agradable encuentro en su hogar, donde aportaron los elementos para el nacimiento de este relato histórico.

*** Puedes seguir todos nuestros artículos en FACEBOOK. CUENTAS: Vladimir Hidalgo Loggiodice y Vladimir Ernesto Hidalgo Loggiodice. GRUPOS: Personajes y Vivencias de mi Pueblo. San Fernando la ciudad y su gente. Venezuela en Fotos. Fotos Bellas de Venezuela. Biruaca la ciudad y su gente. Literatura Latinoamericana. Literatura Hispanoamericana. Diáspora Venezolana. Bitácora Venezuela. El Rincón de los Recuerdos. Cultura Llanera. Llano, Joropo y Leyenda. Literatura Venezolana. Llano y Estilo. Apure, Llano y Leyenda. Noticias de Apure. Amantes de la Literatura. Asociación Latinoamericana de Historia. Historia de Venezuela. Historia de Venezuela y el Mundo desde 1942. Bajo el Cielo Llanero. Amigos de Apure, del Liceo Lazo Martí y algo más. Guárico, llano y leyenda. Y 30 Grupos más. PÁGINA: Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

TWITTER: @vladimirhidalgo

INSTAGRAM: hidalgologgiodice.

personajesyvivenciasdemipueblo.

WHATSAPP:Grupos.

TELEGRAM:Grupos.

BLOG: Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

PÁGINA WEB: www.busaka.xyz

PERIÓDICO DIGITAL: NOTISUR.

Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, adscrita al Centro Nacional de Historia.

#columna

#VladimirHidalgoLoggiodice

#PersonajesyVivenciasdemiPueblo

#senderosdeapure

#yoamoapure

#sanfernandodeapure

#apure

#venezuela