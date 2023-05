EVENTO: Dar a conocer la literatura mundial a los lectores.

Prensa. Share.america.gov.

l festival literario “PEN America World Voices” de este año se celebrará del 10 al 13 de mayo en Nueva York y Los Ángeles y contará en las dos ciudades con conferencias de 100 escritores que representan a 27 países. Ta-Nehisi Coates (en la foto de arriba) será uno de los muchos oradores destacados. “Se puede abrir la mente de la gente a través del poder de la narración”, afirma Clarisse Rosaz Shariyf, directora del festival. “Los escritores son capaces de contar historias muy únicas que son universales. Podemos vernos reflejados en la historia de alguien de Nigeria, Pakistán, Colombia o México”.

El festival, que comenzó a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, era muy necesario entonces y sigue siéndolo, afirma Rosaz Shariyf. “Los escritores buscan unirse a los demás, recordarse a sí mismos el papel que desempeñan en la sociedad y que el trabajo que hacen es esencial para conectarnos… y ponernos en contacto con nuestra humanidad común”.

El novelista Akhil Sharma, estadounidense de origen indio que enseña en la Universidad de Duke y es uno de los panelistas, afirma que a los escritores les encanta reunirse con otros autores y lectores. “Estados Unidos ha cambiado tanto en las últimas décadas”, afirma Sharma, que “lo que antes era literatura mundial ahora es solo la literatura de nuestros padres y primos. Los estadounidenses leen «literatura mundial», pero sobre todo no la ven como algo ajeno”, afirmó (en inglés).

El festival forma parte de PEN America (en inglés), una organización de escritores que defienden la libertad de expresión. Los organizadores del evento de este año esperan aportar perspectivas globales a los problemas de nuestro tiempo. Entre los conversatorios previstos figuran:

Un panel de autores ucranianos que incluye a marido y mujer. La poeta y cineasta Iryna Tsilyk hablará desde Nueva York, mientras que su esposo, Artem Chapeye, escritor de ficción, participa a distancia desde la zona de exclusión de Chernóbil, donde es soldado raso de las Fuerzas de Defensa. Escribió un artículo de opinión para el diario The New York Times titulado “Soy un soldado ucraniano y he aceptado mi muerte” (en inglés). Un panel sobre periodistas y escritores que trabajan en el exilio, que incluye a Masha Gessen, que escribe sobre Rusia, entre otros, en el premiado libro “El futuro es historia: Rusia y el regreso del totalitarismo”.





Una mesa redonda de escritores latinoamericanos sobre la manera en que la identidad da forma a su trabajo. Una conferencia magistral de Coates sobre los ataques a la libertad de expresión.La personalidad televisiva, escritora y experta culinaria Padma Lakshmi formará parte de un panel sobre la comida como intercambio intercultural.





Una “improvisación de traducción”, en el que traductores (y la aplicación ChatGPT) traducirán en directo nuevas obras y competirán para que el público apruebe su versión. Annelise Finegan, directora del programa de posgrado de traducción de la Universidad de Nueva York y una de las participantes, afirma que “la literatura internacional permite que surjan nuevas perspectivas. Recordemos que la literatura internacional ha sido escrita dos veces, por el autor y por el traductor”, comentó (en inglés).

#noticias

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela🇻🇪