Falleció Tina Turner a sus 83 años.

La cantante Tina Turner nació en Anna Mae Bullock en un hospital de Tennessee y murió en Suiza a la edad de sus 83 años como consagrada y legendaria reina del Rock & Roll. Así lo confirmó este miércoles Bernard Doherty, su publicista, afirmando que su deceso ocurrió en su hogar de Kunstach, próximo a la ciudad de Zurich, tras sufrir una enfermedad prolongada.

La llamada Reina del Rock gozó de una fructífera carrera de seis décadas y acumuló múltiples premios y honores, destacando por temas como "What's Love Got To Do With It" y "We Don't Need Another Hero". La artista vivía desde 1994 en Suiza al lado de su marido Erwin Bach, un actor y productor musical. En 2013 le fue concedida la ciudadanía del país.

"Es con profundo dolor que anunciamos la muerte de Tina Turner", reza un post publicado este miércoles en las redes sociales de la artista. "Con su música e ilimitada pasión por la vida encantó a millones de fans en el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy le decimos adiós a una querida amiga que nos deja su más grande obra: su música. [Tina] te extrañaremos profundamente".

Fuente: People en Español.

