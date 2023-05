MÚSICA: El cantautor Frank Morón regresa estrenando nuevo single titulado “Tu Farsa.

Prensa. Cresta Metálica.

Frank Morón es un cantautor que se ha ganado el respeto de la movida del género rock venezolano y que ha seguido adelante, retomando su carrera con una serie de conciertos en varias ciudades del país, y ahora acaba de estrenar su nuevo single promocional titulado “Tu Farsa”, que ya se encuentra en las principales plataformas digitales. El artista proveniente de Puerto Ordaz, venía de presentarse en Caracas, junto a Juan Olmedillo (cantante de Los Mentas) en un concurrido local mirandino, reencontrándose con su público de la capital. Tu Farsa se puede escuchar en el siguiente link de Youtube: https://youtu.be/TLOhY9emp5s

También en Spotify:

https://open.spotify.com/track/3FzVZTxD4xAvVoznY2VVZz?si=GGZfDvlVRhWnr9wUTnlaB

Según Frank Morón, la dirección musical del nuevo tema “está basado en los sonidos de los años 80. Usamos Sintetizadores de la época porque Max Martínez (productor), es fan de ellos y cómo acabábamos de ver la última temporada de Stranger Things, veníamos medio fiebruos con la influencia. También influye la propia inspiración que recordamos de esa década tan musical”.

La canción “Tu Farsa” fue escrita nada menos que por Boston Rex (Reynaldo Goitia de Tomates Fritos) y por el propio Frank Morón, quien también se encargó de grabar todas las guitarras y voces. Fue producido, grabado y mezclado por Max Martínez (que además grabó las baterías, bajos y sintetizadores) en Altos Studio de Lechería, Edo. Anzoátegui, y realizó el master, pero en Valencia, España. Luis Irán (Los Paranoias) diseñó el arte del single.

“Hace un año comenzamos a componer una serie de temas con sonidos que evocan a grupos y bandas de los 80s, comenzamos con ´Verte con otro´, el sencillo anterior que también escribí con Boston Rex y en esas sesiones de composición sacamos mucho nuestras influencias, de hecho, el sonido de las guitarras son del modelo stratocaster de la época y los riffs de guitarra están basados en canciones que escuchábamos como Hombres G, Ancla, Feedback, etc.”, agrega el artista sobre el proceso de composición

La temática que aborda la letra de la canción “Tu Farsa” es una mezcla de experiencias y decepciones de la vida cotidiana, tal y como el cantautor lo señala: “es la parte de la vida cuando sigues a alguien (en este caso) y te das cuenta que por mucho tiempo las cosas no fueron como creías y se destapa todo”. Este single es un abreboca de lo que será un disco de larga duración que espera lanzar a finales de 2023.

En relación al reencuentro con su público caraqueño, Frank Morón comenta: “El 18 de marzo fue mi primer show del año en El Hatillo, tuve el honor de abrir el show a Juan Olmedillo de los Mentas. Para mí fue lo máximo, porque este camino musical me ha llevado a conocer gente que admiro mucho por su trabajo, y Juan es uno de ellos. De repente estás ahí en la cervecería y ves y piensas -¿Voy a tocar en la misma tarima con Juan Olmedillo…O sea?- y No te lo puedes creer. Así me pasó. El público estuvo súper genial, escucho mis canciones en acústico y se los agradezco. Creo que regresamos para Mayo pero vengo con la banda completa”.

El próximo compromiso de Frank Morón tendrá lugar el 15 de abril, nuevamente junto a Juan Olmedillo. El escenario será el local nocturno Este Bar, en la ciudad de Valencia, edo. Carabobo.

