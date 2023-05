MÚSICA: Grupo español Las Migas, se presenta en el marco de FlamenGO 2023 en Miami.

Prensa. Centro Cultural Español de Miami.

Las Migas, el irresistible grupo español ganador del Latin Grammy al Mejor Álbum Flamenco 2022 por su último trabajo LIBRES, y del Premio de la Música Independiente (MIN) al mejor álbum de flamenco 2020, llega a Miami tras recorrer casi medio mundo y ser aclamadas en lugares tan lejanos y diferentes como Latinoamérica o la India, sus tierras natales, e infinidad de ciudades europeas.





Dieciocho años después de su fundación, Las Migas son ya un clásico del flamenco más femenino, valiente y alegre. Su propuesta es clara, moderna y comprensible por un público muy amplio que las sigue desde muchísimos rincones del planeta. Por eso, es una de las bandas consolidadas más mágicas e internacionales. Marta Robles a la dirección, composición y guitarra, Carolina “La Chispa” a la voz, Alicia Grillo a la otra guitarra, y Laura Pacios al violín, forman este cuarteto camaleónico donde se atreven con todos los colores y estilos. Cuatro mujeres músicas, guerreras y viajeras renacen y se reinventan, una y otra vez.





Su trayectoria imparable las llevó a lanzar en 2022 LIBRES, un disco luminoso, alegre, diferente y arriesgado. En él las artistas se han despojado de todas las cadenas, prejuicios y miedos, y dan todo lo que tienen. LIBRES es una apertura hacia el mundo, con guiños a estilos lejanos como el country, el pop americano o la música urbana, siempre partiendo del flamenco y la música española que las caracteriza y les da un sello único; pero en el que invitan a sentir la alegría, pasión y fuerza de la música de diferentes lugares del mundo, en un viaje musical por múltiples lugares e influencias. Cada nota de este nuevo álbum es sentida, pensada, deseada. Son mensajes que se liberan para llegar lejos y expandirse hacia mil rincones del planeta, para dar calor y acompañar las vidas de cada persona que quiera escucharlas.





El Centro Cultural Español se enorgullece de presentar a Las Migas en concierto en Miami, como parte de su programa FlamenGO 2023. El Miami Dade County Auditorium será el escenario de la magia inigualable de su música. Una presentación que anticipamos inolvidable, llena de emociones y puro empoderamiento femenino. Canciones que huelen a mar, a tierra, a aire y a fuego, a amores libres, a esperanza y a mujeres fuertes.





Sobre FlamenGO

FlamenGO es un programa anual creado por el CCEMiami en el año 2015 que da visibilidad y oportunidades a jóvenes artistas flamencos de gran proyección en España, ya sea para actuar por primera vez en Estados Unidos o para presentar por primera vez un espectáculo nuevo. Con este programa, El Centro Cultural Español, desea promocionar el arte flamenco en todas sus disciplinas y acercarlo a las diferentes comunidades del Sur de la Florida de manera asequible y para todos los públicos.

Han participado en FlamenGO, artistas de la talla de Juan Habichuela Nieto, Kiki Morente, La Flaca, María Toledo, Alberto Raya, la compañía de danza de Alfonso Losa y Vanesa Coloma y El Yiyo. Este programa se presenta cada año en colaboración con el Miami Dade County Auditorium, “With the support of the Miami-Dade County Department of Cultural Affairs and the Cultural Affairs Council, the Miami-Dade County Mayor and Board of County Commissioners.” Y con el apoyo, en parte, del State of Florida, Department of State, Division of Arts and Culture, the Florida Council on Arts and Culture, and the National Endowment for the Arts.

#noticias

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela🇻🇪