El fútbol moderno: ¿Cómo ha cambiado el juego en la última década?

El fútbol es parte de la sociedad humano desde la Antigua China, donde se tienen registros de juegos como el cuju que es considerado precursor del moderno deporte. Así se pueden apreciar juegos con los fundamentos básicos del fútbol a través de las diferentes edades y culturas de la humanidad hasta llegar al fútbol moderno con fecha 26 de octubre de 1863 tras la fundación de The Football Association.









Aunque el inicio del fútbol moderno comienza con la fundación de The Football Association, un punto importante en el crecimiento y desarrollo moderno del deporte toma parte el 21 de mayo de 1904 con la creación de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) con la representación de 9 países: Dinamarca, Bélgica, España, Francia, Suecia, Países Bajos, Suiza y Alemania.





El fútbol moderno

En la última década se ha presenciado un nuevo rumbo en la manera en qué se juega el fútbol, principalmente impulsado por nuevos enfoques, además de la intervención de la tecnología en cada uno de los aspectos del deporte. Así se puede apreciar una mayor atención hacia el aspecto técnico de los jugadores individuales más que en el estilo de juego de un equipo.





Otro punto esencial en el cambio del fútbol moderno es el dinero. En la actualidad, y desde hace tiempo, se pueden apreciar transacciones entre clubes y jugadores por cantidades exorbitantes de dinero. Aunque muchas partes están en desacuerdo y siente que más allá de la pasión, emociones y sentimientos del fútbol se ha vuelto un negocio, la verdad que es también ha ayudado a que las ligas tengan una mayor competitividad. Grandes inversores se han dado a la tarea de inyectar dinero a equipos o ligas con poco potencial haciéndolas élite de la actualidad, como pudo ser el caso del Manchester City durante un tiempo o el PSG y la Liga Francesa.





Tecnología, el impulsor del fútbol moderno

El mayor cambio en el fútbol se puede apreciar con la implementación de herramientas tecnológicas en casi todos los aspectos del juego. La manera en que se juega y administra el fútbol está altamente influenciado por la tecnología entre la que destaca una aproximación científica en la preparación física, además de optimizar todo el rendimiento táctica de los equipos. Asimismo, se puesto especial atención en desarrollar procesos y herramientas que permiten contar con precisión y justicia en el campo brindando una experiencia más enriquecedora tanto para equipos y espectadores.









La tecnología que más ha calado en el fútbol es el denominado VAR (Video Assistant Referee) o videoarbitraje. Este consiste en un sistema de arbitraje por video usado para revisar y evitar posibles errores humanos flagrantes que afecten el resultado. Aunque es usado durante un partido solo está permitido revisar cuatro casos: penales, confusión de identidad, expulsiones directas y penales.









Ahora, el cambio también tiene un gran impacto en la manera en qué el fútbol es disfrutado por los espectadores. En la Copa América en Brasil el uso de cámaras 4K permitieron que los fanáticos que no pudieron ir a un ver un juego al estadio disfrutaran de un encuentro con la mejor definición del momento. Los organizadores usaron cerca de 30 cámaras por partido con funciones de slow motion para que los aficionados no se perdieran ni un solo detalle. Otro cambio significativo es el “Ojo de halcón” que consisten en cámaras en la línea de gol de las porterías para aclarar cualquier duda que surja, es decir, si el balón entró o no. Actualmente, el “Ojo de halcón” es una de las tecnologías más precisas y transparentes que existen.









La implementación de los sistemas de reconocimiento en los estadios brinda una manera más segura de disfrutar de un juego. Es de conocimiento común que las emociones en las gradas están a flor de piel, así que es de suma importancia que las personas allí no tengan antecedentes penales por disturbios. De esta manera, en muchos estadios, especialmente en la Copa América en Brasil se instalaron cámaras con sistemas de reconocimiento facial con medida de seguridad. Expertos han asegurado que la implementación de sistemas de reconocimientos faciales es un gran avance tanto en el mundo deportivo como de seguridad pública.