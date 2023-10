Sábado 21 de octubre: Miami New Media Festival presenta noche de performance y video art

Participan los performances Reni Arias e Ilian Arvelo, y la agrupación musical “Primal Ensamble”. Además, serán proyectadas 31 obras en video (26 de la convocatoria internacional y 5 de artistas italianos), incluyendo dos obras de realidad virtual.



Este sábado 21 de octubre, el Miami New Media Festival (MNMF) continúa su tradicional programa de eventos con una extraordinaria noche de performance y video arte, dedicada al tema curatorial de su XVIII edición “Global Healing” (Sanación Global). La cita es a las 6:00 pm, en la sede de Arts Connection Foundation, ubicada en Miami (676 NW 23 St., FL 33127), gracias al apoyo de ID Art Lab y del Departamento de Cultural Affairs de Miami Dade County. El evento verá en escena a los performances Reni Arias e Ilian Arvelo, quienes explorarán desde su propio punto de vista cómo el arte puede ser un instrumento para alcanzar la sanación global: el también fotógrafo Reni Arias presentará su flashmob “La Hora Loca”, que evoca la conocida playlist de las fiestas venezolanas e incluye ejercicios de contorsionismo, meditación y fotografía; y la artista visual Ilian Arvelo exhibirá “Tierra de Gracia”, en donde conjuga sus expresivos movimientos de danza contemporánea, el contacto con la tierra y la imagen “El jardín de las delicias” del famoso pintor neerlandés Jheronimus Bosch. Estará presente la experiencia sonora de la agrupación “Primal Ensamble”, integrada por Andres Michelena, Luis Alberto Molina y Francisco Cabrujas. “El MNMF siempre intenta darle espacio a otras expresiones o medios alternativos de creación artística”, explicó la coordinadora del festival, Milagros González. Anunció que durante el evento se presentarán las cinco obras de video art de los artistas italianos seleccionados a través de la convocatoria realizada en Italia, con el apoyo de la Rome Art Week (RAW): “Forare Ferida” de Victoria Thomen, “Guerra & Pace” de Teresa Bianchi, “Compost n.3” de Citron | Lunardi, “Aprite il cielo” de Emanuele Marsigliotti, “White Line” de Manuel De Marco y como mención especial “Shadow to Substance”, del artista taiwanés Mu Tuan. Además, estarán presentes las 26 obras de la convocatoria realizada a nivel internacional. Vale destacar que este año el MNMF incluye por primera vez dos obras hechas en realidad virtual, de los artistas Sandra Portal-Andreu (Huellas) y Maria Theresa Bartist (Begrabung), y la instalación de Carlos Cuellar Brown, que involucra al público en un performance participativo. “Unámonos para celebrar el poder curativo del arte. ¡No te pierdas esta experiencia inolvidable! ¡Te esperamos!”, puntualizó Milagros González. La exposición del MNMF 2023-2024 estará abierta al público en Miami los sábados 21 y 28 de octubre, de 6:00 a 10:00 pm. El ingreso es gratuito y es posible visitarla otros días previa cita. Próximos eventos. El jueves 26 de octubre está prevista la proyección del MNMF en la sugestiva Villa Altieri de Roma, a las 5:00 pm, en el marco de la Rome Art Week (RAW); y del 03 al 05 de noviembre estará presente en el Doral International Art Fair (DIAF) que se llevará a cabo en el Doral Cultural Center de MIami. El Miami New Media Festival es una plataforma de arte pública dirigida por Andreina Fuentes Angarita a través de Arts Connection Foundation, que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Es una gran fiesta del arte contemporáneo que nació en el 2004 en Venezuela y tiene 18 años de trayectoria en Miami, para promover talentos emergentes. Para más información visitar: https://www. miaminewmediafestival.com/