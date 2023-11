Bey Evalon el artista venezolano que alza su voz en contra de las guerras con su nuevo single “No Hay Mucho Tiempo”

El artista Bey Evalon presenta "No Hay Mucho Tiempo" una canción que habla de cómo debemos cambiar nosotros mismos para evitar la amenaza inminente que están representando las guerras hoy en día para la humanidad.





https://youtu.be/HjZtJwe-U0k





El artista venezolano Baudilio Bey Evalon, mejor conocido como Bey Evalon es un cantante, actor y director de cine venezolano, sus trabajos cinematográficos han estado presentes en festivales internacionales en Francia, México y Venezuela.

Bey reside en Barcelona España donde su voz lo ha llevado a trabajar incluso para Paramount Pictures dándole vida al Autobot Wheeljack en la última película de Transformers.





Durante una pausa en su carrera musical, Bey se dedicó a prepararse artísticamente en una de las mejores escuelas de cine de España, en donde este artista integral refinó sus habilidades como director de cine, permitiéndole dirigir de manera potente los videoclips de su nueva etapa musical.





“No hay mucho tiempo”, ya disponible en todas las plataformas y que además es el primer single de su próximo álbum “ Mensajes del Futuro”, es una canción cargada de emociones que representa un hito importante en su carrera. Bey quien también abre su carrera en la actuación, regresa con esta propuesta que da un giro mundial a toda una estética, tocando un tema profundo que dramatiza una narrativa original; La canción "No Hay Mucho Tiempo" habla de un soldado desertor quien se niega a matar niños y personas inocentes, "El objetivo de la canción es poder crear consciencia de que en nuestras manos puede estar la oscuridad que provoca la guerra en cualquier lugar del planeta", menciona Bey Evalon.





"Mis canciones solían hablar de amor ya que es una fuerza poderosa que nos mueve a hacer cosas extraordinarias, de hecho, no he dejado de hacerlo, pero en estos últimos años he querido hacer una música que tenga un contenido que represente una parte de mi que siempre ha estado conectada con la humanidad. Además, creo que después de todo, el amor siempre estará presente en cada manifestación artística que haga"





El videoclip ya se encuentra disponible en su canal de Youtube, y sin duda es una vuelta cinematográfica que te envolverá en un ambiente de intriga, emociones y te pondrá a reflexionar sobre el aquí y el ahora.

Rodado en un desierto de Cataluña - España, el videoclip nos muestra a un soldado desertor desafiando las órdenes de su coronel y escapando poco a poco hasta ver la devastación inminente de una guerra nuclear. El poderoso mensaje del single "No hay mucho tiempo" nos acerca a la realidad de las guerras en Ucrania, Sudán, África, Israel y Palestina . Este material expresa nuestra creencia individualista de una realidad universal que no está consciente de un peligro a la vuelta a la esquina





Bey Evalon es un artista de naturaleza universal, quien en cada paso nos hace viajar, delirar y reencontrarnos con nosotros mismos. Bey te invita a disfrutar su nuevo trabajo artístico a la espera de cualquier novedad, síguelo en sus redes sociales como @baudiliobeyevalon