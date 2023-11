Columna: La leyenda de Juan Parao por Ramón Ojeda..

Por Ramón Ojeda..

Por estos lados del cajón Araucano, en las sabanas ardientes del Apure,hace ya muchos años,se hizo leyenda popular, la vida recia y rebelde, de un negro muy famoso, popularmente llamado"Juan Parao".En la novela cantaclaro es descrito por el maestro Gallegos,como un personaje versátil que en sus correrías terminó siendo un bandolero de innumerables fechorías " Folklóricas",un vengador que llegó a soñar,"ser reconocido como el auténtico libertador de los negros", todo para cumplir con las añoranzas del pariente patriota, llamado Pedro Camejo...Su nombre es recogido por el escritor Rómulo Gallegos, en el mismo lugar de sus correderos y anunciado por la vieja copla viajera del cajón Araucano:

De por los lados del VIENTO*

que es tierra de hombres Bragao

no hay ninguno que no llegue

hablando de Juan Parao...

*Antiguo nombre de Elorza...

Por los lados del VIENTO (Elorza)...es un ser construido por condenas y mañas para despistar a sus perseguidores,muchas veces se le oyó decir que "el pedazo de libertad que al negro le sobra,es pa' viví juyendo,espantándose de su misma sombra"

...y como en ese territorio a todo se le pone rima y se expresa en copla,surge la historia recitada:





... "él del caballo jerrao

con el casquillo al revés

pa' que lo busquen pa un lao

cuando pa el otro se fue"

...personaje con argumentos reales e imaginario ...como cronista del pueblo me ha tocado indagar testimonios que me conduzcan hasta la guarida de este cuatrero de la sabana,con el apoyo de un viejo compañero de estudio,he revisado hasta las tumbas más antiguas del cementerio con más de cien años de existencia... Porque hace un siglo pasó por aquí ese huracán ardiendo y no es facil dar con sus huellas en el tiempo....La información más cercana encontrada hasta ahora, relacionada con Juan Parao, evidencia sobre la existencia real de este personaje,la encontré referida en el libro de Ana Rosa Borjas", "Bosquejo de una vida",en donde la poetisa describe un episodio de su padre, Félix Borjas,con un negro tunante que hizo una riqueza dudosa y la mantuvo oculta hasta de la propia familia, integrada por una mujer humilde con su prole de diferentes tamaños... Hogar humilde representada por los escrúpulos del machismo para la época...Juan Hilario,era su nombre real y por su contextura de negro fornido, lo apodaban "Hilariote".Durante un buen tiempo,al final del siglo XlX e inicio del XX,era el matarife del pueblo,pero también fue matador de garzas y cazador de otras especies llaneras para vender el cuero....luego el novelista,tal vez, fue quien le dió apellido conceptual,conocido en todo el cajón Araucano,la peonada resera del Arauca,comentaban, "Juan, es el único negro que está bien Parao por estos laos" y rematan las ocurrencias: ni siquiera, el gobierno conoce en donde está Parao... y por allí se dieron los tiros para dar inicio al personaje que nos ocupa.... determinaciones concretas para el nombre legendario, Juan Parao...

La leyenda dice que este negro era falconiano, volado de una hacienda de caña, anduvo por un tiempo tras la huestes de Joaquín Crespo y fue testigo ocular del histórico momento, cuando hidalgamente el General caracoleando sobre su caballo, trajeado con su inconfundible ruana guariqueña, la cual presumía que con ella, no le entraba ningún plomo y ese día él negro lo miró caer, víctima de un francotirador, estratégicamente posesionado,en la mata Carmelera;Luego al quedar sin jefe,su ilusión popular También cayó con el caudillo, por eso tomó rumbo a las fronteras del Viento en la costa Arauca, para esconderse y protegerse entre esa vacua frontera...De allí que a veces se le alborotaban sus viejos demonios de sentirse Libertador de todos los Negros, que aún seguían siendo sometidos en el llano....

Aprendiendo a ocultar el antiguo propósito, paralelamente construyó una nueva vida: recia , hermosa, toda libertad, rebeldía y cuatrerismo;tras el arreo de puntas de ganado,iba dejando como huellas, sus leyendas y consejas... Juan Parao, mañoso bandolero que nunca fue descubierto en su fechorías por autoridad algunas. Por suposiciones fue perseguido para capturarlo con los hechos, pero siempre se salía con las suyas; como la vez que se le ocurrió voltear el casquillo de su caballo para que lo buscaran para el otro lado. Luego este suceso fue contado en versos:

... yo canto lo que escuché

de este llanero Bragao.....





Hizo unos chulupitos(dinero) y ganó cierto respeto con el, dando entender que no era un negro pendejo y podía codearse o tutiarse, con el grupo social de " puros chivos"(ricos y principales autoridades). Aunque dicen que todo negro, si no la hace en la entrada la hace en la salía,Juan Parao casi siempre terminaba inclinándose ante el blancaje, tal vez por conveniencia, porque aunque ellos tenían el brío feudal de mantuanos ricos, también cojeaban con la debilidad de ser analfabetas y esto los hacía inferiores al negro, que medio rajuñaba las letras y a veces se sentía como el propio tuerto en el mundo de los ciegos,eran aquellos tiempos donde cualquier noticia se expandía a través de cartas,no sé leer, pero me escriben,solía decir,cuando lo buscaban para que leyera las cartas o correspondencias.,, un evangelista y con eso se apoderó de poder soberano... Juan Parao,en sus bellaquerías, comentaba que había aprendido el lenguaje de los pájaros del monte,oyendo sus porfías desde la mañana,unos diciendo Cristo fue y otros diciendo que Cristo no fue y así todo era una continua diatriba fascinante que provocaba oírlos...En el llano se aprende a dudar de las cosas y un no puede ser igual que un si, son igualitos y si alguno de los dos supedita al otro es porque se impone a la fuerza....vea a los cubiros, el que dice que Cristo fue picotea a la fuerza al que canta que Cristo no fue.... siendo "pión de blanco"(obrero de rico) le descubrió secretos de la manera como se robaban unos con otros y el decía en sus adentros:" aquí no hay hueso sano" y en ese corredizo fueron sus andanzas, echando canas de sabihondo, siempre puliendo sus mañas... Juan parao se convirtió en un personaje referencial sobre esa indómita frontera...y muchos se preguntaban: dónde nació Juan Parao'? Ese nació en Elorza, porque el personaje fue creado en estas riberas y también aquí aprendió a " espantarse de su misma sombra"...Pero que va, amores entre negro y blanco para los llaneros no existe, por eso en verso cuantificaban la imprudencia:





"Cuando un negro esta comiendo

con blancos de compañía

O el blanco le debe al negro

o es del negro la comía'"





Los blancos terminaron entregando al negro, hundiéndolo por confesión propia, Juan Parao, en una borrachera de miche y carne asada, relató varias de sus hazañas y mostró sus deseos de tumbar a Gómez para liberar a los negros que seguían en esclavitud disimulada....Por eso me metí a cuatrero con causa, recordaba el viejo discurso del caudillo Crespo....Esta ocurrencia,en el momento fue celebrada con risas hipócritas disimuladas....de madrugada, aún con la borrachera vivita,le llegó la Guardia sagrada de Gómez...ya apresado fue enviado en barco,al otro día, con un par de grillos hasta donde el gobernador Pérez Soto,el secretario General de gobierno Ron Pedrique, realizó los preparativos para envíarlo al castillo de Puerto Cabellos, acusandolo de enemigo Gomero y el que llegaba a esa prisión, por causa política, difícilmente regresaba a la libertad...Por suerte Juan fue liberado a los cinco años porque supo ganarse el aprecio de sus captores custodios e intervinieron para su salvoconducto.... regresó a Elorza por el río Arauca,en un bongo de espadilla a la palanca...volvió a sus correderos de libertades que incita el vasto e infinito llano de Elorza... Allí murió el célebre Juan Parao dejando su descendencia con el puro apellido de su mae, porque el de él nunca se conoció... Aunque Elorza por mucho tiempo fue reconocida como la tierra de Juan Parao...y de los muchos que sigue pariendo esa sabana....