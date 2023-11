Las 5 mejores bandas de black metal de todos los tiempos

Prensa. Especial.

Los amantes de la música siempre buscan algo nuevo cada vez. Ya sea música suave o black metal, una nueva pista les funciona como oxígeno. Sin embargo, también estarán de acuerdo con el hecho de que los favoritos de todos los tiempos permanecen siempre en lo más alto de la lista de los chartbusters. Hablando de Black Metal, evolucionó desde las escenas de thrash y death metal como uno de los géneros musicales controvertidos. Los videos pueden incluso mostrar escenas misántropas y satánicas que retratan las oscuras historias de fondo de las canciones. Sin embargo, los amantes del black metal dicen que el black metal puro permanece bajo tierra y sólo salen a la luz unos pocos que gustan a la sociedad y a las autoridades. Los miembros de la banda se comportan como locos usando maquillajes de cadáveres cantando con voces chillonas y usando calidad de grabación lo- fi . Sin embargo, si eres un amante del black metal, estas son algunas de las mejores bandas de black metal de todos los tiempos que escuchas.





Inmortal

Esta banda noruega fue fundada en 1991 por el guitarrista principal y rostro de Immortal, Abbath Doom Occulta ( Olve Eikemo ) y el guitarrista Demonaz Doom Occulta ( Harald Nevdal ). Durante su período reinante, la banda pasó por muchas formaciones . Pero el dúo principal Abbath & Demonaz se mantiene sólido con la banda. Esta legendaria banda de black metal tiene nueve álbumes de larga duración y está planeando su décima edición en el año 2023. Toda su música es basado en la idea de Blashykh , el reino de los demonios, y una fusión de temas góticos, nórdicos y heroicos.





Violencia

Mayhem es otra banda de black metal de Noruega formada en el año 1984 en Langhus . Cuando estaban en su apogeo, lanzaron seis fantásticos álbumes de estudio. Pocas personas podrían haber criticado sus últimos cuatro álbumes, que eran experimentales, pero siguieron manteniendo en alto el espíritu de las canciones de black metal. Según la cultura del black metal, Mayhem fue una de las primeras bandas que contribuyó usando pinturas de cadáveres en conciertos en vivo. Después de la muerte del vocalista principal Varg. Vikernes y el guitarrista Euranymous , esta banda no logró captar la atención.





Báthory

Bathory es uno de los pioneros de las bandas de black metal y de la cultura del black metal. Otras bandas como Mayhem, Burzum , Emperor, Enslaved, Moonsorrow y otras fueron fuertemente influenciadas por Bathory , que fue fundada en 1983 por Vallingby . Esta banda sueca de black metal emitió su último álbum Blood Fire Death, después del cual abandonaron el black metal formando una nueva banda llamada Viking Metal. No sólo eso, el famoso libro Lords of Chaos: The Bloody Rise Of The Satanic Metal Underground, que describe las primeras escenas del black metal, ofreció a los primeros cuatro álbumes de Bathory la etiqueta de modelo del black metal escandinavo.

Emperador

Lo mejor de esta banda de black metal es que comenzó con solo dos miembros, Ihsan y Samoth , quienes se agruparon bajo varios nombres antes de formar su bastante popular banda Thou Shalt Suffer. Al agregar algunos miembros más, el dúo convirtió el nombre de su banda en Emperor. Al lanzar su álbum de demostración Wrath of Tyrant, Emperor saltó a la fama y fue amado por las bandas leales. El álbum debut, EP, también obtuvo reconocimiento cuando firmaron con Deathlike Silence Productions.





En los años 90, la banda pasó por varios problemas, Samoth y su baterista estrella fueron condenados por incendio provocado. Sin embargo, la banda se recuperó y regresó con su última banda, Prometheus: The Discipline Of Fire & Demise. En el año 2001, la banda se separa liberando a todos los integrantes. Pero para el pueblo y sus fans, el Emperador se reunió por momentos y actuó con todo el celo.





cielo sordo

Deafheaven es una banda de la era post-metal. Esta banda estadounidense se formó en 2010 y no mezcla nada de Escandinavia. Los miembros combinan los géneros black metal, shoegazing y post-rock para crear uno nuevo que se llama cariñosamente black gazing. Su álbum Sunbather, que se lanzó en 2013, ganó mucha popularidad y se convirtió en uno de los álbumes con mejores críticas del año. Como sinergia del black metal, los cantantes usan muchas voces gritando. Pero Deafheaven redujo el uso de esa cultura y comenzó a crear música negra pero conmovedora. Muchos miembros de Deafheaven ni siquiera se consideran una banda de black metal, pero sus fans los identifican como una de las bandas clásicas de black metal.





La cultura de las bandas de black metal y heavy metal sigue estando de moda y los amantes de la música de todo el mundo siguen apreciando las obras de arte. El black metal tuvo su apogeo desde mediados de los ochenta hasta finales de los noventa, pero la cultura del metal permanece en los corazones de los fans. Los artistas han envejecido, pero su energía en la cultura del black metal aún vive como uno de los géneros más importantes de todos los tiempos. El público joven se está uniendo nuevamente a la cultura y busca canciones más realistas.