The Forbidden Fruit: Object of Desire se exhibe en Miami hasta el 31 de diciembre

La exposición propuesta por el colectivo Food of War y la Fuentes Angarita Colletion estará abierta al público hasta el 31 de diciembre en la sede de Arts Connection Foundation.



El pasado viernes 10 de noviembre se inauguró The Forbidden Fruit: Object of Desire, la nueva exposición que El pasado viernes 10 de noviembre se inauguró, la nueva exposición que Arts Connection Foundation propone en su sede en Miami (676 NW 23rd St, Miami, FL 33127) hasta el 31 de diciembre. Es un viaje que explora la intricada red de deseos humanos, con una mirada explícita en la sexualidad y el género. Esta exposición es el resultado de la colaboración entre el colectivo internacional Food of War y la Fuentes Angarita Colletion, y cuenta con la participación de una variedad de artistas internacionales: Gabriela Amaya Cruz, Mr Angarita, Hernan Barros, Diana Blok, Omar Castañeda, Alex de la Croix, Andreina Fuentes Angarita, Carlos Gómez De Francisco, Vallerie Haus, Francis Mora y Haus Of Sun. Todos bajo la curaduría de Maggie Kuzan.

Con fotografías, collages, videoarte, instalaciones y performances, The Forbidden Fruit: Object of Desire evoca preguntas sobre la mística y el encanto de la granada, con su delicioso tono rojo vino, semillas llenas de sabor y una historia llena de tentación e inspiración artística. Este extraordinario fruto, que alguna vez se creyó que era el fruto prohibido del Jardín del Edén, ha trascendido sus orígenes bíblicos para convertirse en un símbolo de sensualidad, cultura y creatividad.

“Al estar intrínsecamente entrelazada con temas de género y sexualidad, la granada sirve como un potente símbolo visual, desafiando las diversas nociones convencionales que se utilizan actualmente para atacar a la comunidad LGBTQ+”, indicó la directora “Al estar intrínsecamente entrelazada con temas de género y sexualidad, la granada sirve como un potente símbolo visual, desafiando las diversas nociones convencionales que se utilizan actualmente para atacar a la comunidad LGBTQ+”, indicó la directora Arts Connection Foundation , Andreina Fuentes Angarita; quien también participa como artista y además lidera el proyecto Identity Adequacy Movement, el cual tiene como objetivo la promoción de los derechos de identidad.

La artista explicó que The Forbidden Fruit: Object of Desire también reúne una selección de obras, muchas de ellas de la Fuentes Angarita Collection, que proyectan diferentes interpretaciones de la belleza, el deseo y la tentación. “Desde las delicadas representaciones de ‘El nacimiento de Venus’ de Sandro Botticelli hasta las interpretaciones abstractas de Picasso”, agregó.

La Fuentes Angarita Collection resguarda más de 1.500 obras de más de 150 artistas con un perfil político y de género. Es un registro documental, propiedad de Andreina Fuentes Angarita, que promueve artistas emergentes y artistas establecidos que activaron mecanismos alternativos para salir de la crisis de Venezuela a través del uso de sus procesos creativos.



Por su parte, Food of War (comida de guerra) es un colectivo fundado por los artistas colombianos Hernán Barros y Omar Castañeda, que desde Londres ha logrado reunir un importante grupo de artistas internacionales para promover actividades artísticas que abran espacios de reflexión sobre el impacto de los conflictos sociales en los alimentos. La artista Andreina Fuentes Angarita es parte del consejo de administración (board of trustees).

Y Arts Connection Foundation es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana.