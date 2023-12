“Ganar el Grammy representa un compromiso inmenso con mi país y con El Sistema”. Venezolano Ollantay Velásquez.

Afirma el director de orquestas venezolano Ollantay Velásquez

Ollantay Velásquez es uno de los grandes violinistas que ha dado Venezuela y que también sigue dando pasos firmes como director de orquestas, más aún luego de haber dirigido a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en la grabación del “Cuatro Elementos: Sinfonía Inmersiva para Orquesta y Coro” compuesta por Huascar Barradas, obra ganadora del Grammy Latino 2023, en la categoría de “Mejor Disco de Música Clásica”. Actualmente es oficialmente el “Director Asistente” de la Orquesta Sinfónica de Miami, donde también ha destacado, llevando la batuta en conciertos de mucha diversidad musical.





“Haber ganado un Grammy Latino representa un compromiso inmenso con mi país y con El Sistema de Venezuela, es un premio que se nos ha otorgado gracias al esfuerzo y constancia del trabajo diario que realizamos en nuestros núcleos y orquestas, el cual estuvo representado por más de 200 músicos y técnicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y Coro Nacional Simón Bolívar, todo hecho en casa, en Venezuela. Demostrando una vez más el inmenso legado que nos ha dejado nuestro amado maestro José Antonio Abreu”, expresó Ollantay Velásquez.





Además de ganar un Grammy, para este músico orgullo del Edo. Anzoátegui, el 2023 estuvo lleno de retos, dentro y fuera de su país, porque se graduó como director en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, mientras que paralelamente continuaba con su trabajo como violinista (inclusive concertino) en la Sinfónica Simón Bolívar, para luego dar un salto importante y cerrar como Director Asistente de la Miami Symphony Orchestra, cargo para el cual, el titular, Eduardo Marturet le depositó una confianza enorme, que se ha visto reflejada en el éxito de sus compromisos realizados en la ciudad de Miami.





En relación a su nueva responsabilidad explica: “Ser director asistente fuera de tu casa no es tarea fácil, por suerte estoy rodeado de un equipo fabuloso, cuento con la tutela y el apoyo de un gran maestro que tiene muchísima experiencia como Eduardo Marturet. La cercanía con tantos colegas paisanos te ayuda mucho, aun así, el reto es inmenso porque todos debemos adaptarnos a otra cultura y exigencias. Miami es muy especial porque es una ciudad retadora y eso me gusta, debes amoldarte a lo que el público pide, por eso la Miami Symphony se caracteriza por ser polifacética, un día podemos estar haciendo una Sinfonía de Tchaikovsky, Brahms o Dvorak, y al otro estamos con Emilio Estefan y otros grandes artistas de diferentes géneros”.





Retomando el tema del Grammy, el maestro Velásquez considera que dirigir una orquesta en la grabación de un disco “es totalmente diferente a dirigirla en un concierto, es una experiencia fabulosa, primeramente, el honor como director de estar al frente de artistas tan maravillosos, segundo la gran responsabilidad de manejar cada detalle musical y sonoro para plasmarlo en un disco tan exigente y con una orquestación muy grande, es un trabajo de mucha cautela. La disciplina de grabación es muy estricta, cada mínimo detalle cuenta, cada minuto vale y el entrenamiento físico es muy importante. Hablamos de horas de grabación donde la concentración es fundamental”.





“Ahora vamos por más en el 2024. Siempre con mi corazón en casa, puedo decir con orgullo que hasta ahora no he tenido ni un día donde no he estado en contacto con mi gente en Venezuela y con El Sistema. Además, aquí estamos trabajando duro para desarrollar El Sistema con Miami Symphony, tengo esa gran oportunidad y responsabilidad. Tocar, Cantar y Luchar lo llevamos en nuestro ADN donde sea que estemos, gracias a lo que nos enseñó el maestro Abreu”, agregó.





Ollantay Velázquez comenzó su carrera formando parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de Carúpano y de la Orquesta Sinfónica del Estado Sucre. Luego fue concertino de la Sinfónica Juvenil del Estado Anzoátegui hasta que se trasladó a Caracas, ingresando a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de la cual llegó a ser concertino y con la que mantiene una relación muy estrecha, con miras a dirigirla en 2024, al igual que a otras agrupaciones de El Sistema. Fundó e integró a dos de los ensambles de música de cámara con mayor trayectoria nacional e internacional: el Cuarteto Millenium y el Cuarteto Libertadores, dejando muy en alto el nombre de Venezuela en más de 20 países alrededor del mundo.





