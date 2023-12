Muere el cantautor Pedro Telmo Ojeda por Ramón Ojeda

AUTOR Ramón de Jesús Ojeda Crusate.

Cuando se nace y crece en el llano el alma se adueña de sus caminos,ríos,cielo,sabana,la vegetación,la fauna y se dispersa la existencia en un ir y venir de vecindario a vecindario...Don Pedro Telmo Ojeda dueño de un espontáneo y enriquecido imaginario poético le dió rienda suelta a su mensaje ingenuo territorial desde Mata de Palma a las Uveritas,Santa Clara y El Rosario y fue regando con lágrimas los caminos del terronal reseco,en cada punta de mata dejó sus coplas grabadas y en las espinas de las vueltas de los senderos,en jirones pedazos de su alma...Cuántas veces su voz de Cantaclaro despertó el silencio,ensayando coplas sobre su caballo bien aperao,trochandito a paso de león hacia los bailes de Mata Azul...Jinete de sombrero Borsalino,parte de su masculinidad característica con la que siempre llega a los bailes colmado del aroma de los espinos...Llanero por los cuatro lados como se acostumbraba a llamarse a los hombres completo,mi tocayo era de esa talla,capaz de bajarse de su montura para responder al toro bravo desafiante, que en defensa del rebaño ataca con los puntiagudos cachos y cobija en mano,muchas veces se jugó la vida Pedro Telmo en pleno llano con la sola Bendición de Dios en las alturas... Llanura inmensa por alli pasó el destino que lleva la tarde a cuesta...al cerrarse sus caminos ya no encajan las piezas...se fueron marchando los hombres por los senderos del cielo y empieza aparecer la angustiosa ruina de la soledad...Hoy le tocó al Cantaclaro del llano, Don Pedro Telmo Ojeda, dejó un amplio trayecto en el llano frondoso recorrido...su tema poesía,copla y sabana,en la voz de Cristóbal Jiménez,premiado como el mejor tema de música tradicional en Europa,lleva a la balanza el peso de su inspiración llanera, versación diáfana con la que logró expresar las faenas más rudas de su raza...Adiós apreciado tocayo como nos decíamos, sin llegar a saber si teníamos algún vínculo de familiaridad,en este llano de nosotros me quedaré cumpliendo la promesa de no abandonarlo nunca,mientras tú subes al cielo para seguir siendo luz de eternidad...Tus canciones seguirán vivas,coreadas por las nuevas generaciones...

Poesia, copla y sabana

AUTOR Pedro Telmo Ojeda

Sabana de mi cariño

de mi cariño sabana

sabanas de la Uverita,

de la Uverita,de las vacas a Santa Clara





De la costa del Rosario

sabana de Mata e Palma

en cada camino tuyo

llano querido hay una huella sagrada

Y en cada mata de espina,

de tu raudal,hay una herida que sangra

en cada mata de paja,

de tus ESTEROS, hay un pedazo de mi alma

en cada punta de monte

hay una copla grabada

en cada estero hay un verso

y un pasaje en tus cañadas...





para escuchar el tema ir al siguiente enlace:

https://www.instagram.com/reel/C1UG1V2AqTl/?igsh=OTJyZDFkM3pieXhw