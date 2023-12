Tony Mercury te invita a bailar con su nuevo sencillo Lunatic

El artista iberoamericano Tony Mercury presenta Lunatic , una reinvención musical cargada de sonidos vibrantes, color y toques modernos en la industria musical.

Lunatic, fusiona el estilo internacional de Tony Mercury, ofreciendo una increíble canción para discotecas con voces fuertes y ritmos de baile electrónicos irresistibles. El sencillo está repleto de ganchos contagiosos y un estribillo adictivo, la gran versatilidad del artista lo lleva a fusionar un rapeo en la canción interpretado por él mismo, dándole un toque urbano y electrónico que atrapa, une y mezcla diferentes géneros musicales en una sola canción.

https://youtu.be/9MQaTs3gtZg? si=JgIB35ms6iyqNrhL



Tony Mercury ofrece calidad de estrella, voz apasionada y un sonido pop impresionante en LUNATIC , esta canción original del dúo icono de los 80' Modern Talking, refrescan el panorama del artista, reinventado en sonidos futuristas pero manteniendo la esencia pura del new wave.



El videoclip del artista es sin duda un viaje de colores, movimientos y mucho flow, así lo representa Tony como un verdadero viaje a la pasión, dirigido y editado por Felipe Cuervo, producido por Héctor Álvarez y Tony Mercury.

"Mi equipo y yo hemos trabajado incansablemente para hacer de esta canción lo mejor posible y representar quién soy como artista y puedo decir de todo corazón que es precisamente eso". Comenta Tony Mercury.

El artista new wave que sin duda su éxito ha calado en diferentes países posicionandose como un referente en este nueva era, se alza con los galardones como artista new wave del año y canción new wave del año con la canción FANTASY en homenaje a la artista Lian Ross, en los premios Excélsior, la popularidad de Tony lo ha llevado representar firmemente este género musical que sigue vigente.