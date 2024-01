Columna Venezuela Legendaria: Humboldt, el hato el Caiman y el Llanero por Dr. Duque Uviedo.

Por Dr. Duque Uviedo .

HUMBOLDT , EL HATO EL CAIMAN Y EL LLANERO

Viva Senderos de Apure -

la revista digital -

en el corazón del llano -

dónde nació este portal -

Eduardo Galindo Peña -

periodista magistral -

la ciudad de San Fernando -

de Apure la capital -

nació para difundir -

La cultura Nacional -

Desde Apure para el mundo -

con Dios nuestro caporal -

Jesucristo el Rey de Reyes -

nuestro guía espiritual -

Desde aquel 20 de Enero -

2010 año especial -

Senderos sigue volando -

al espacio sideral.

En esta oportunidad vamos a celebrar los 14 años de Senderos de Apure con la reproducción de varios fragmentos de un escrito del historiador y abogado de Calabozo, Estado Guarico, Dr. Eduardo López Sandoval quien a través de sus estudios de investigación descubrió donde visitó el sabio Alemán Alejandro de Humboldt entre Ortiz y Calabozo, el hato El Caimán y El Llanero, actualmente en predios del hato El Corozo.

Un honor para nosotros contar con un profesional de esta categoría, un Llanerófilo de formación y amplia capacidad. A continuación algunos de sus fragmentos:





"En esta propuesta está contenido un texto, que es producto de una investigación nuestra que descubre nada más y nada menos que el “Lugar Donde Nació El Llanero”, sitio histórico perdido por siglos de nuestra Historiografía… ( ...) "Humboldt es el nombre del Sabio europeo que visitó a Calabozo, es una máxima de la sabiduría del pueblo de Calabozo, y que visitó a la Quebrada de Marchena. Ciertamente el Sabio alemán nos visita en este año, llega a la Villa, pernocta en la casa Don Miguel Cousin, casa colonial que por cierto existe y se ubica en la Calle Seis con Carrera Nueve, que fue destinada por su anterior propietario, el hoy fallecido Dr. Máximo Corrales, en testamento cerrado, para que su actual propietario, su sobrino Alfredo Sanabria, al cual se la legó, para que fuera dedicada a ser el “Museo de la Vivienda de los Llanos”, cometido que ha sido frustrado, desde hace cerca de una década ha sido invadida. Sí, actualmente invaden este bien histórico. No sólo cometen el delito de Invasión sobre el bien inmueble de propiedad privada, también invaden la Historia de Venezuela".( ...) "Seguimos con Humboldt y la Quebrada de Marchena. En el pormenorizado texto Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente". ( ...)"El sabio en este largo viaje y enjundioso texto es sobre todo, Geógrafo; describe con prodigioso detalle todos los fenómenos como baños de aguas termales de todos los lugares visitados.

Describe al llanero, por primera vez para el mundo, con estas sabias palabras: “No hay cercas en ninguna parte. Hombres desnudos hasta la cintura y armados con una lanza recorren a caballo las sabanas para ojear los animales, recoger los que se alejan demasiado de los pastos del hato, marcar con un hierro encendido todo lo que no tiene aún la marca del propietario. Estos hombres pardos, designados con el nombre de peones llaneros, son unos libre o manumisos, otros esclavos. No hay raza más de continuo expuesta a los ardores voraces del sol de los trópicos. Se nutren con carne desecada al aire y escasamente salada. Aun sus caballos comen a veces de ella. Siempre sobre la silla, creen que no pueden hacer el menor camino a pie".( ...) "Insertamos en el próximo aparte trabajo histórico del autor, referido al descubrimiento del lugar donde el Sabio Humboldt realizó la primera descripción de la neoetnia llanera. La precisión de este lugar es de importante valía desde que se había perdido de la historia. Todos los conocedores de la materia Historia de Venezuela son contestes en decir que la primera descripción del llanero la había realizado Humboldt, todos no sólo estaban de acuerdo en el personaje que hace esta revelación científica al mundo, no había disenso en el año en el cual se realizó, 1800, ni el nombre del lugar: el Hato El Caimán o la Guadalupe, -entre las ciudades de Ortiz y Calabozo. Pero nadie sabía indicar el lugar preciso en este milenio. Hasta que este investigador dio con el lugar después de décadas de hurgar libracos y caminar el propio terreno". ( ...) ""Después de haber pasado dos noches a caballo y buscando en vano bajo grupos de palmera de moriche algún amparo contra los ardores del sol, llegamos antes de anochecer al pequeño fundo de El Caimán, llamado también La Guadalupe. Es un hato de ganado, es decir, una casa aislada en la estepa, rodeada de algunas chocillas techadas con cañas y cueros." ( ...) "El Sitio donde nació el Llanero está ubicado en el Municipio Ortiz, en la mitad de la vía entre la ciudad de Ortiz y Calabozo, en el Estado Guárico, exactamente dentro de los predios del hato El Corozo." ( ...) "El Fundo El Caimán está en el Hato El Corozo, en un espacio de trabajo que los actuales propietarios denominan Potrero Caimán, es el mismo sitio desde donde el sabio alemán Alejandro Von Humboldt, en el año 1799, dio a conocer al mundo la existencia de la nueva etnia denominada Llanero y que fue visitada una veintena de años antes por el Obispo Mariano Martí, además, fue escenario donde se escenificaron eventos de la Guerra de Independencia de Venezuela. El libertador Simón Bolívar se encontraba el 14 de marzo de 1818 en este Sitio."

