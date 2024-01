COLUMNA VENEZUELA LEGENDARIA : Los cuentos del Cimarrón por Dr. Duque Uviedo.

Por Dr. Duque Uviedo.

En el nombre del Dios de Israel comenzamos este escrito con el fragmento de una columna publicada en este mismo medio :





Paso a contarles , señores-

los cuentos del Cimarron-

peripecias en el llano -

que recogio este patron -

poeta Alexis Machado -

lucero madrugador-

aqui les contare algunos-

tiene cuentos a monton .

"El profesor Alexis Machado Espinoza, nació el 28 de mayo de 1955, en Cunaviche ,municipio Pedro Camejo, estado Apure, sus padres biológicos fueron Juan Nepomuceno Machado y Elba Luisa Espinosa de Machado y sus padres de crianza Rafael Enrique Aracas Esqueda y Carmen Teresa Espinosa; también contribuyó con su crianza Enoe Guillermina Blanco Garrido a quien él considera como otra madre sustituta; conformó un hogar ejemplar con su esposa la profesora Yudith Colmenares de Machado (+) con quien procreó 4 hijos (Richard Alexis, Alexis Rafael, Yurisma del Carmen y José Alexander).





Vivió una infancia feliz en ese llano legendario de las sabanas de Cunaviche, hatos ganaderos, fincas, fundos agrícolas, ríos, caños, sitios como Campo Lindo, Chaparral, La Esmeralda, El Médano, Los Gritos, Mereyal, Terrón Duro, Los Caños, Santa Rosa, El Placer, Los Araguaneyes, Buena Vista, Las Mapanares, El Cántaro, El Paují, La Yegüera, Torrealbero, Hato Burón, Hato San Antonio, San Vicente, Queseras Viejas y tantos innumerables lugares de esos predios cunavicheros."





MORRONA COMO ANTIOFIDICO:

El poeta Alexis Machado nos contó que durante su visita en el fundo agropecuario Oroguama de su compadre Lorenzo Farfan de Cunaviche, presenció un hecho digno de contarlo. Como a las 3 de la tarde mientras disfrutaban de guarapo de caña y tostones llaneros ,divisaron en la distancia como una persona se detuvo y pisoteaba algo en el camino y gritaba con mucha fuerza y lo reconocieron como Coromoto, un joven con discapacidad mental que al poco rato llegó al Caney con una serpiente Cuatronarices muerta que lo había mordido varias veces en ambas piernas porque venía descalzo .De inmediato su compadre Lorenzo Farfán le pidió a sus hijos que buscarán la garrafa de la MORRONA ,el antídoto natural que usan los campesinos para combatir la toxina mortal de las serpientes venenosas.

La garrafa que utilizan los llaneros para tratar a las personas y animales víctimas de las picaduras de las serpientes venenosas contiene aguardiente de caña blanca ,una culebra morrona, un ciempies pichón, una tira de cuero de matorreal, ojos de zamuro y raíz de yerbamora. Inmediatamente le dieron a tomar tres cucharadas grandes del bebedizo de morrona al joven Coromoto quien efectivamente sanó por completo de esa mordedura letal.





LOS GUAPOS DE ACHAGUAS Y EL YAGUAL :

Anteriormente en Apure abundaban los peleadores a puño ; pardillo y cabezazos ; esos enfrentamientos se veian hasta en las escuelas ; hembras y varones mano a mano al salir de clases se jugaban el pellejo y la dignidad por cualquier chiste de mal gusto ; esa generacion no conoció el bullyng como motivo de desequilibrio emocional ; ardia la sangre guerrera como herencia de los Bravos de Apure ; los bizarros lanceros que registra la historia . En aquellos años se podían encontrar con suma facilidad los guapos, los peleadores, los hombres que se destacaban por su fiereza en la lucha, en la pelea callejera ; y todos recordamos a esos gladiadores en cada barrio, cada caserío, cada pueblo, cada vecindario, cada ciudad de Apure tenía su gallito de pelea y con mucha frecuencia se enfrentaban para dirimir el banderín del guapo del año. Nos contó el Cimarrón que por aquellos años se regó la fama de dos peleadores con mucha bizarria ; Julio Sevilla de Achaguas y Gregorio Galindo de El Yagual.

Cuenta la historia que Julio Sevilla era un comerciante que trasladaba mercancía en su pequeño camión de estacas y Gregorio Galindo el Yagualero era un bonguero que trabajaba en ese afluente del río Arauca y vendía principalmente queso, carne, pescado y granos. Un día sábado como a las 9 de la mañana Sevilla llegó a orillas del río Arauca en El Yagual y se encontró con su contrincante en la conseja popular, el marinero Gregorio Galindo. De inmediato lo increpó y le dijo: " gracias a Dios que me lo encuentro, me he enterado de su fama por estos linderos, consideró que no pueden coexistir dos gallos finos en el mismo patio". Con nítida voz para que todos los asistentes lo escucharán, Galindo le respondió: " usted tiene razón; ni está oscuro ni está lloviendo , ya vamos a arreglar este asunto, déjeme terminar de bajar estás cargas de queso y estos sacos de frijol para que peguemos los bueyes" . El achaguense le respondió: " lo antes posible mejor, dejeme ayudarlo para que salgamos de esto".

Cuenta la tradición que Julio Sevilla era corpulento pero no muy alto con fuerza descomunal y Gregorio Galindo era flaco, alto y muy musculoso; ambos tenían fama de contar con pegadas explosivas y cada uno tenía en su haber por lo menos ochenta víctimas en todos aquellos escenarios de la Venezuela rural. Según los testigos presenciales de la pelea, desde el primer momento se enfrentaron como dos enemigos mortales y golpeaban y esquivaban con mucha facilidad y duraron más de media hora en esa batalla campal, sin que hubiera un ganador visible porque ambos estaban rotos y sangrantes hasta que intervino el comisario de El Yagual y los declaró victoriosos a cada uno , quienes se dieron la mano y desde ese momento hicieron un pacto de alianza y de amistad para siempre.





EL OVNI DE SAN FERNANDO:

Nos contó el Cimarrón Machado que en 1978 en pleno, verano del mes de marzo, en San Fernando de Apure, su amigo de infancia William Tabares tuvo una jornada de mucho licor y farras en los principales botiquines del centro de la ciudad y aproximadamente a la una de la madrugada, cuando se dirigía a pie a su casa de la avenida Miranda, más prendido que tabaco de brujo, pudo observar con asombro y con ganas de salir corriendo pero sus piernas no respondían al impulso cerebral, se deslumbró al observar sobre la capital Apureña exactamente sobre la fuente a la abundancia un platillo volador, un gigantesco ovni redondo con cúpula, dorada y bases blancas dónde resaltaban varias ventanas luminosas a través de las cuales pudo divisar las siluetas de seres extraterrestres con apariencias antropómorficas con brazos delgados y prominentes cabezas.





Este relato se suma al voluminoso expediente de visiones de naves espaciales que se han documentado en Venezuela y el mundo entero desde hace más de tres siglos. William Tabares cuenta que el enigmático ovni permaneció inmóvil sobre el bulevar de San Fernando por más de quince minutos y observó con claridad como los marcianos se asomaba a las ventanillas de la nave como estudiando la zona y haciendole radiografías a su persona a través de binoculares con rayos x y otras herramientas tecnológicas que logro ver desde su paralizante curiosidad. Hasta el día de hoy nadie le creyó esa historia al profesor y parrandero William Tabares. Nosotros si creemos que no estamos solos en el universo.





Agradecemos a Dios, al director de este prodigioso medio digital, a nuestros lectores y Andrés Rosales, nuestro asistente y transcriptor.

@abgduqueuviedo