Ganaderos de Pedro Camejo lanzan candidatura de Teodoro Colasante para presidir AGAPURE

Prensa. Especial.

En emotivo acto realizado en la Y de Cunaviche durante la feria del queso, productores ganaderos del municipio Pedro Camejo ofrecieron rotundo respaldo a la plancha encabezada por el ingeniero Teodoro Colasante para presidir la Asociación de Ganaderos de Apure por los próximos años.





Andrés Colmenarez, presidente actual de AGAPURE, exhortó a sus colegas, _"Hoy los ganaderos apureños tenemos la imperiosa necesidad de seguir creciendo y fortaleciendo nuestro gremio. La Asociación debe tener presencia permanente en todos los municipios del estado. Hay que continuar organizándonos y formar parte de los cambios que require el sector ganadero y el país. Este año entrego la presidencia de AGAPURE. Me voy contento por los logros alcanzados junto al excelente equipo que me acompañó durante la gestión, y porque pasaré la batuta al ingeniero Teodoro Colasante y una directiva que proseguirá con las metas trazadas"._





Por su parte Colasante les recordó a los presentes que la ganadería apureña constituye una fuerza poderosísima generadora de riquezas y la mayor fuente de empleos en la región, _"Los productores de Apure debemos estar claros en esto. Existen más de 28 mil unidades productoras en el estado y esto nos consolida como bastión de la economía regional. Los invito a tomar conciencia del poder que poseemos"._





Prosiguió, _"Agradezco en nombre de todo el grupo que me acompaña por el apoyo que nos brindan. Tengan la seguridad que no los defraudaremos. Armamos esta plancha con hombres y mujeres curtidos por años de trabajo de llano y profesionales agrotécnicos. Queremos un gremio que llegue a toda nuestra geografía, desde El Nula hasta Barranca Amarilla, donde cada municipio tendrá su representante en AGAPURE. Me contenta que ustedes hoy eligieron en esta asamblea a Daniel Castillo como su representante. Para votar en las próximas elecciones deben ser ganaderos y estar inscritos en la asociación. Todos unidos somos un equipo invencible"._