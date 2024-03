El DJ venezolano Heresicka fusiona varios géneros en el single "Ecclesiasticka" y promueve su EP de remixes

Prensa. Cresta Metálica.

Heresicka, es un productor de música electrónica y DJ venezolano que fusiona de una forma muy original el rock y el metal con la música electrónica; influenciado por el DJ larense, Zardonic, ha cautivado a audiencias globales con su innovador enfoque musical. Su más reciente single titulado "Ecclesiasticka", marcó un hito en su carrera, demostrando su habilidad para crear música que desafía las convenciones de género. Con un ritmo contagioso y elementos que van desde el house hasta el hardcore, este sencillo es un viaje sonoro que invita a los oyentes a explorar nuevas emociones y experiencias.





Además, Heresicka ha colaborado con destacados artistas en el EP “Ecclesiasticka Remixes”, lanzado en febrero de este año, con remixes de DJ’s como Kasique, Theressia y Destro5, mostrando la versatilidad de su música y la capacidad que posee para adaptarse a diferentes estilos. Con su próximo álbum que se titulará Apocalypticka y que será lanzado en el segundo trimestre de 2024, Heresicka continuará desafiando las expectativas y creando música que resuena con audiencias de todo el mundo.





“Es interesante, porque al reconocer cuál género de metal me atrajo por primera vez, puedo entender cómo tomé el camino de la música electrónica como desagüe emocional y creativo. Linkin Park me abrió la mente, Slipknot me enamoró, Disturbed me lo confirmó y Puerto Rico me lo regaló. Lo describiría como una transmutación consciente, me enamoré de la música y quise rendirme a ella, ser un fiel sirviente. Me siento pleno por la apostasía de mis pares, al lograr aceitar sus oídos con la agresión de un riff de Dan Donegan o con el desgarrador consuelo de Corey Taylor y Chester Benningtom”, destacó Heresicka sobre su dirección musical.







El impacto de Heresicka ha sido reconocido, en 2022 recibió el Premio Pepsi Music al Mejor Álbum de Música Electrónica por su primer lanzamiento "Heresicka Festiva" (2021). Este galardón no solo aplaude su talento, sino también la versatilidad para conectar con audiencias diversas. Su música testifica la habilidad para mezclar elementos de varios géneros electrónicos, desde la esencia rítmica del moombah, la sutileza del house hasta los arpegios melódicos en el drum and bass, su repertorio es un viaje sonoro diverso. Su enfoque es como un paseo por los territorios inexplorados de la electrónica.





En relación al cómo selecciona a los artistas con los que colabora en remixes o producciones conjuntas, explica: “Confianza, gratitud e inspiración. Kasique es un productor muy talentoso que estuvo desde temprano apoyando, creyendo en el proyecto y estuvo pendiente. Destro5 es un chamo de Caracas que te hace creer en él, me apoyó y compartió mi trabajo como si fuéramos altos panas de toda la vida y no nos conocíamos. Theressia, ¿Qué te puedo decir? Es un monstruo, pero eso no evitó acercarse a mí para colaborar en un remix, gracias a él, este EP de remixes existe”.





Lo que opinan los DJ del trabajo de Heresicka:

Theressia: "Pretendía que nuestros nombres se relacionaran de alguna manera, el sonido de Heresicka tiene clase, quería tomar algo de eso y fusionarlo con mi caos. Hacer un remix que estuviera a la altura me puso los pelos de punta, gracias a esta experiencia he aprendido mucho".





Kasique: Me volví fan del trabajo de Heresicka desde que escuché su álbum Heresicka Festiva, así que cuando me habló sobre el EP de remixes para su nuevo sencillo, Ecclesiasticka, estuve más que emocionado de colaborar. El tema original tiene muchos elementos con los que pude conectar y las ideas fluyeron rápidamente, dándole un twist con un sonido inspirado en el Dubstep y el Hybrid Trap.





Destro5: El single Ecclesiasticka me llamó la atención, ya que su estructura, composición y la energía que lleva, fueron lo que captaron mi atención desde el momento de que Heresicka la estrenó. Me vino a la mente una idea de hacerle mi versión en estilo House, ya que mientras la escuchaba me imaginaba en un escenario de Electro Dance Music (EDM), haciendo bailar a todo aquel que estuviera en show. Al crear mi remix quise imaginarme en varios escenarios, en el cuál estuviera tocando como DJ en la disco o festival de música electrónica. Este Remix tiene mucha "Sazón", para poner a bailar a los oyentes. Posee esa pisca del Tech House con el Bass House, que hace que se combine con naturalidad.





Inspirado por su amor por el metal y su búsqueda de nuevas formas de expresión, Heresicka ha logrado crear paisajes sonoros que exploran la vastedad de la música electrónica. Con un enfoque sin pretensiones y una habilidad para mezclar elementos de diversos géneros electrónicos, ha demostrado ser un innovador sutil en la escena musical contemporánea, cuya carrera en ascenso vale la pena seguir de cerca y que seguramente dejará en alto el nombre de Venezuela en los principales escenarios mundiales.





Pueden escuchar el tema "Ecclesiasticka" en estos enlaces:

https://open.spotify.com/intl- es/album/ 2RKGu7QaO0JYa0oZ5GB9ii?si= j3IrgBc5T62gc5kSC81avg

https://youtu.be/93qUXJfsFzE? si=e-_q5cj8b6y5euIz

Pueden escuchar el EP "Ecclesiasticka Remixes" en estos enlaces:

https://open.spotify.com/intl- es/album/ 0C8ADahqAxUyhvvfCnSRam?si= QCmsu5DWTlmEOvh4jAEWvg

https://www.youtube.com/watch? v=0-MWEtO1ZsQ&list=PLad76_ JPHode9Q9P4FnR8BczYYYZ6uzGP

Sigue a Heresicka en sus redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/ profile.php?id=100073639557279

Twitter/X: https://twitter.com/heresickaa

Instagram: https://www.instagram.com/ heresickafestiva

TikTok: https://www.tiktok.com/@ heresicka

YouTube: https://www.youtube.com/@ heresicka