Columna Venezuela Legendaria: LOS CUENTOS DEL CIMARRÓN (2) por Dr. Duque Uviedo.

Autor: Dr. Duque Uviedo.





La gente alegre recibe - los cuentos del Cimarron - poeta Alexis Machado - cunavichero cantor- en Mantecal dejo huellas - concejal y educador - por giros de la politica - nuestro alcalde de Muñoz - en Maracay su ciudad - ultimos años vivio - la gente no lo ha olvidado - lo recuerda con amor - Dios lo cobija en su reino - con un manto protector .





El pasado 3 de Abril se cumplieron dos meses de la despedida terrenal de nuestro hermano el Educador, Escritor, Fabulador y Cantautor Alexis Machado "El Cimarrón de Apure"; una gloria del folklore que no nos cansaremos de recordar y agradecer su obra inconmensurable en beneficio del enriquecimiento del acervo cultural de la República Bolivariana de Venezuela. Un hombre que nació para hacer el bien al prójimo, para educar a sus hijos con amor y solidaridad, para demostrar su sabiduría, humildad y sapiencia como Cristiano y poeta de la Llanura. Hoy vamos a continuar con la série los cuentos del Cimarrón que han tenido gran aceptación entre nuestros lectores. Seleccionamos cuatro historias para la lectura placentera de nuestros lectores del Llano, Venezuela y el mundo entero.





PICO BLANCO, EL BURRO CRIOLLO:





Nos contó el poeta Machado que en su infancia en el fundo La Virtud de Cunaviche vivió momentos de gloria y aprendizaje en sus faenas de muchacho del campo. Nos recordaba la hazaña que realizó un domingo del veranero mes de marzo cuándo los riquitos del pueblo organizaron una carrera de burros con los muchachos hijos de los dueños de hato y ganaderos reconocidos de Cunaviche y sus alrededores. Se podían apreciar aquellos muchachos bien vestidos con ropa de marca y sus burros bien aperados con sillas Chocontanas y ellos con botas de cuero y polainas de fina categoría; cuando se presentó el flaco "larguirucho" Alexis con una franela burrera y un pantalón mas abajo de las rodillas el conocido "Chungo llanero" , alpargatas de goma y un sombrero de cogollo, un burrito con una Tereca y una rienda de mecate; el popular Pico Blanco que tantas satisfacciones le otorgó al poeta en su niñez como compañero de faenas, recorriendo las sabanas de Cunaviche, La Candelaria, Mereyal, San Vicente, Los Gritos, Santa Rita, La Nietera, San Antonio, Burón y otros rincones de esa geografía venezolana.

Se ordenó la carrera en base a 200 metros de distancia desde el Matapalo de la entrada del pueblo hasta El Roble del Sapo Hernández. Se ordenaron los 14 burros con sus respectivos jinetes; entre los favoritos por la estampa de sus ejemplares y el apellido de sus dueños resaltaban Cándido Aracas en su burro el "Marañón"; Daniel Montoya en su asno "El Fantasma" y Pancho Rattia en su jumenco "El Padrote". De último anotaron al flaco Alexis Machado y su machirrio desgarbado "Pico Blanco, el burro criollo". Entre la concurrencia estaban las fuerzas vivas del pueblo, El Juez, El Prefecto, La Sociedad de Damas de la Parroquia, Los Comerciantes, Los Músicos Copleros, Los Policías, Los niños escolares, y todo el pueblo disfrutaban del evento en un ambiente festivo y gratificante. Cuando el Juez ordenó la partida con un tiro al aire partieron los favoritos encabezando el tropel; con mucha fuerza sacaron ventaja de más de veinte cuerpos en los primeros 100 metros pero ya al final de la recta venía el criollo Pico Blanco pasando como un cohete con su jinete Alexis Machado ganando el primer premio de esa histórica carrera de burros, entre el asombro, admiración y rabia de otros que no querían aceptar la derrota. En efecto el poeta se llevó los premios caramelos, galletas, 100 bolívares en efectivo, una rienda con freno y bozal y un saco de alimento para Pico Blanco.





LOS ESPANTOS SIN ASOMBRO:





Otro cuento famoso del poeta Alexis Machado se refiere a la visita de seis jóvenes estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), cuatro chicas y dos chicos que realizaban un trabajo de investigación sobre la tradición oral de los mitos y leyendas del Llano; llegaron a la plaza Bolivar de Achaguas y preguntaron a unos parroquianos sobre quien pudiera darles información sobre esa materia y todos sin titubear le recomendaron al mitómano y cuentero del pueblo Don Gregorio Galindo quien tenía fama de conocedor de todos los relatos y aparecidos de la sabana Apureña. Don Gregorio vivía cerca de la entrada principal de Achaguas en una finquita de Mango, Ciruela, Naranja, Guanabana, Lechosa, Limón, Topocho, Maíz, Ají, Gallinas y Marranos enchiquerados; quien los recibió amablemente y les brindo guarapo de caña con catalina. La estudiante Carmen Aida Sevilla le explicó el motivo de su visita y le dijo que en el pueblo lo recomendaron y le lanzo la primera pregunta: "¿Don Gregorio Galindo, usted creé que la Sayona existe y es una amenaza para los campesinos de hoy?. El entrevistado le respondió: no, hija olvídese de eso; la Sayona se perdió de todos estos poblados llaneros porque los muchachos del pueblo han aprendido demasiado y persiguen cualquier cosa que se parezca a una mujer por muy larguirucha y gritona que sea, la acosan y la malogran sin titubeó; por tal motivo esa señora dejo el pelero y no vino mas". El segundo estudiante Miguel Tovar Alayon le pregunto: "¿Usted ha visto al Silbon?. Claro que lo he visto pero hace más de treinta años que cambio su rumbo para otros linderos porque aquí con ese ruido ensordesedor de los equipos de sonido y esas parrandas de aguardiente de dos y tres días y la gente lampareando en esos montes cazando venaos, váquiros, conejos y picures no dejaban que el pobre Silbon asustara a nadie y finalmente huyo temeroso de estos lares". La tercera pregunta la formuló Irene Verenzuela estudiante de Derecho de la UBA: "¿Cuál es la temporada de aparición en esta sabana de la Bola de Fuego?. Don Gregorio respondió negativamente a esa interrogante porque con tantos cortes eléctricos que sufren los poblados de Apure la gente más bien ha pensado en capturar a la Bola de Fuego y encerrarla en una jaula de acero para que alumbre gratis a todo el poblado."

Los jóvenes estudiantes universitarios decidieron cerrar el ciclo de preguntas y escribir su informe realista para que su tutor conociera la versión del mitómano Gregorio Galindo sobre el tema los mitos y leyendas del Llano.





MI PERRITO LOBO DE AGUA:





Este cuento tiene mucha significación en la tradición Oral el poeta Alexis Machado quien desde el cielo sigue disfrutando de su obra, música, poesía, novelas, logros académicos, amistades, y reconocimientos de personas naturales y jurídicas dentro y fuera de Venezuela. Contaba de las hazañas de Lobo de Agua un perrito criollo de color araguato nacido en las Sabanas de Cunaviche bajo la protección de su dueño Luis González quien desde cachorro lo enseño a pescar, bucear y a las andanzas del llano legendario de aquella época de oro.

Lobo de Agua asombraba a propios y extraños por su pericia, capacidad y destreza a la hora de acompañar a su dueño Luis González en los caños y lagunas de esas Sabanas de La Candelaria, Los Güires, Los Palmares, Los Novillos, Los Pavones y El Guamal dónde en las primaveras de abril y mayo abundaba La Guabina, El Coporo, El Bagre y el pato Güirirí, Garzas y Cotuas entre otras especies de la fauna llanera. El perrito de esta historia se lanzaba al agua y con toda seguridad regresaba a la canoa de Luis con una presa en el pico, ave o pescado, dependiendo de los recursos del medio acuático en cuestión. Cuando llegaban a la casa, al fundo llanero de Luis González, en su típico Caney, Conuco, Vaquera, Trapiche de caña, Quesera Artesanal, Gallinas picatierra, distintos sembradíos, Hornos de tierra y largo mesón familiar, Lobo de Agua era tratado como un rey con su plato de peltre aparte, le servian comida aliñada en abundancia que indiscutiblemente se ganó en su faena de pesca. El perrito de este cuento murió de viejo rodeado de fama y amor y fue sepultado en el patio de la casa con honores como mereció su tránsito vital en este mundo.





MEDIO ASADOR PA' LOS PERROS:





Nos contó el poeta Cimarrón que en 1985 cuando se trasladaba en su camioneta wagonner desde San Fernando de Apure hasta Cunaviche con el comerciante Eloy Gil de San Fernando y el cantautor y fundacionero de La Candelaria Domingo Malaspina en un viaje para disfrutar de las fiestas de San Miguel de Cunaviche el 29 de septiembre y cuando pasaban cerca del punto del Cántaro donde vendían carne asada y cervatana, el poeta Machado propuso pararse a comer un bocado y tomarse un oso helado, el comerciante Gil rezongó que esa carne era muy cara que más adelante vendían unas empanadas más baratas; inmediatamente el poeta Malaspina le ordenó, párese en ese asador, poeta Machado vamos a comer. Cuándo los tres hombres se sentaron a la mesa el pichirre Gil continuaba quejándose de los precios y Malaspina llamó al mesonero y le pidió un asador completo. Mando a cortar la mitad para ellos pidió cachapas, queso blandito, guasacaca y una caja de cervatana mientras Gil se rascaba la cabeza con ganas de salir corriendo. Cerca de la mesa de los tres comensales del cuento estaban jugando cuatro perros y Malaspina le ordenó al mesonero: "pique ese medio asador y se lo echa a los perros que todo esto lo pago yo". Una anécdota inolvidable que Machado siempre recordaba con su buen humor característico que constituyó una lección de desprendimiento y orgullo llanero para el pichirre Gil y todos los presentes en ese acto.





Nos despedimos agradeciéndole a Dios, al director de este medio, a nuestros lectores y al transcriptor Andrés Rosales

