El debut de Esteriore Brothers en el Teresa Carreño: un puente musical entre Italia y Venezuela

Caracas.- Al mejor estilo del verano en el mediterráneo, con sus versiones de clásicos del pop italiano y la enérgica actitud que los ha hecho virales en las redes sociales, el cuarteto Esteriore Brothers debutará en Caracas el próximo 28 de mayo, en la Sala Ríos-Reyna del Teatro Teresa Carreño (TTC), en un concierto en formato sinfónico, organizado por el Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) para conmemorar los 60 años del Centro Italiano Venezolano de Caracas, un espacio que ha contribuido a mantener unida a esta comunidad.

La agrupación formada por los hermanos sicilianos Piero, Mimmo, Gabriele y Amedeo, se presentará por primera vez en Latinoamérica con lo mejor de su distintivo repertorio, que ha capturado la atención de toda Europa y cautivado audiencias en todo el mundo. En escena estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica Venezuela (OSV), bajo la dirección del maestro Joshua Dos Santos. Para esta ocasión especial, el músico y compositor venezolano Jesús Milano ha hecho los arreglos de una veintena de temas popularizados por los cantantes italianos.

Para darle la bienvenida a los artistas internacionales, tres de las voces más potentes del país: la mezzosoprano Déborah Emperatriz, junto a los tenores Humberto “Beto” Baralt y Cristo Vassilaco interpretarán un emocionante recorrido musical por grandes éxitos en español de las últimas décadas, combinando sus talentos para cantar los arreglos inéditos realizados por Martín Figueroa de temas emblemáticos de artistas como Luis Miguel, Juanes, Shakira, Carlos Vives, Rocío Durcal, Ricardo Montaner, entre muchos otros.





Al team de artistas venezolanos se unirá el cantante y compositor Rafa Pino, que luego de cinco años de ausencia regresa al territorio nacional con su singular propuesta de fusión tradicional, una de las más sólidas de la fusión folclórica venezolana. Toda esta puesta en escena contará con el despliegue técnico y la magia de Oz Shows Producciones, así como la participación de los Comités de los Italianos Residentes en el Extranjero de Caracas, Oriente y Occidente, La Estancia Restaurant y MakeTicket.

“El concierto de Esteriore Brothers, la alegría italiana en el mundo, es una presentación que une a excepcionales talentos de Italia y Venezuela, para celebrar la vida desde el lenguaje universal de la música, con dos pueblos separados por el mar, pero unidos en las expresiones culturales que les permiten reafirmarse y crecer juntos”, aseguró Antonio Iachini, consejero general de los Italianos en el Exterior y vicepresidente del Grupo 1 ante el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores.





CONECTAR Y COMPARTIR

Los Esteriore Brothers nacieron en el seno de una familia dedicada a la música, que actuaba en eventos locales y actividades familiares, y que incorporaba a los cuatro jóvenes en las presentaciones, lo que les permitió desarrollar sus habilidades artísticas a lo largo de los años, hasta que, en 2019, llegaron a la televisión italiana y terminaron de saltar a la fama.

En diciembre de 2020 lanzaron su primer álbum "To Get Her" y en 2023 se atrevieron a realizar la gira "Camper on Music Tour" cantando a capela por varias ciudades europeas, logrando presentaciones en distintas partes del mundo.

“Nunca hemos visitado Venezuela, pero nuestras expectativas son enormes y llenas de entusiasmo. Estamos ansiosos por sumergirnos en la rica cultura venezolana y conectar profundamente con su gente. Esperamos que esta visita nos permita no solo compartir nuestra música sino también aprender de las tradiciones musicales locales, creando así un intercambio cultural genuino. Nuestro objetivo es llevarnos recuerdos imborrables y dejar una huella positiva en el corazón de cada persona que asista a nuestro concierto”, manifestaron los cantantes.

Los hermanos adelantaron que para su debut en Caracas están “trabajando arduamente para ofrecer un repertorio que celebre la diversidad y riqueza de la música italiana”, pero que también “refleje la vibrante escena musical de Venezuela. Queremos que este concierto sea un puente entre culturas, que una a las personas más allá de las diferencias. Esperamos que este espectáculo sea un reflejo de nuestra pasión por la música y nuestro deseo de compartir esa pasión con otros”.

Los Esteriore Brothers también manifestaron estar sumamente complacidos con la idea de realizar una presentación en formato sinfónico en Venezuela, por su “profundo respeto por la música como arte”, apostando a que la OSV pueda elevar “nuestras canciones a un nuevo nivel, creando una experiencia musical intensamente emotiva y memorable tanto para nosotros en el escenario como para nuestro público. Este formato nos brinda la oportunidad de explorar nuevas dimensiones sonoras y emocionales en nuestros temas, ofreciendo a los asistentes una experiencia única”.

El público venezolano podrá escuchar las versiones popularizadas por el cuarteto como “Ti amo”, “Caruso”, “O sole mio”, “Volare”, “Felicità”, “Baila morena”, “Mamma Maria”, “Bella ciao”, entre muchas otras piezas. En la tarima los acompañarán Gabriel Fernández en el piano, Roldán Peña con la guitarra, Carlos Romero al mando de la batería, Hungría Rojas en la percusión y Wilmer Caldera y Martín Figueroa en los bajos.

UN GRAN SHOW

Por su parte, los cantantes venezolanos que recibirán en el escenario a sus pares italianos, coincidieron en las emociones por participar en este espectáculo y de vibrar con el encanto de la Sala Ríos Reyna.

“Estoy súper honrado por la invitación. Este concierto es una hermosa oportunidad para volver a hacer música en mi país, de compartir nuestra música venezolana, en un formato muy bonito con la comunidad ítalo- venezolana, de compartir en este contexto cultural con los Esteriore Brothers, como siempre pasa cuando uno se encuentra con músicos de otras latitudes”, recalcó el cantautor Rafa Pino desde Bogotá, donde está residenciado.

La vocalista Déborah Emperatriz comentó que en esta oportunidad presentarán “un mash-up interesante” con éxitos emblemáticos de compositores latinoamericanos. “La selección de los temas ya fue emocionante. Ha sido un reto para nuestro arreglista Martín Figueroa poder concretar la idea general. Otro reto será que nosotros podamos interpretarla”.

La cantante reconoció que armar un ensamble vocal siempre es un desafío, “teniendo en cuenta que todos tenemos instrumentos vocales muy distintos. Trabajar con Cristo Vassilaco y con Beto Baralt siempre es un honor, son dos destacados tenores venezolanos muy distintos entre sí, y sumarme como la contralto del equipo y aparte tener la responsabilidad femenina, definitivamente es un reto, pero lo estamos haciendo con responsabilidad y cariño, para hacer brillar las canciones”.

Para Baralt, que impresionó con su interpretación de Jean Valjean en el musical “Los Miserables”, esta nueva presentación será “súper especial”. Prometió que será “un show de un gran despliegue, de mucho arte y de muy buena calidad. No se lo pueden perder. Además, esa unión de culturas entre Venezuela e Italia es muy interesante y nos recuerda una parte que ha caracterizado al país, con su amplia comunidad ítalo-venezolana. Es una oportunidad muy linda para recordar y reforzar esos lazos de unión mediante la cultura”.

UNA NOCHE INOLVIDABLE

El tenor Cristo Vassilaco adelantó que el repertorio que interpretará el team venezolano es “para todas las edades y épocas. Tendremos la oportunidad de hacer que canten con nosotros y que así hagamos todos uno noche inolvidable”.

Asimismo, comentó que los arreglos de Martín Figueroa para este mashup o collage de temas, les permitirá “demostrar la versatilidad musical de este equipo. Sabemos que cada uno tiene su fuerte pero aún así nos da la oportunidad de hacerles saber el amplio repertorio que podemos manejar” independientemente del género.

El concierto de Esteriore Brothers, la alegría italiana en el mundo, con la participación de Déborah Emperatriz, “Beto” Baralt, Cristo Vassilaco y Rafa Pino, acompañados por la OSV, bajo la dirección del maestro Joshua Dos Santos, será el martes 28 de mayo, a las 7:00 pm, en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

Las entradas están disponibles en preventa en el sitio www.maketicket.com.ve. Además, por la celebración de los 60 años del Centro Italiano Venezolano de Caracas y para homenajear a la comunidad, los socios de la Federación de Asociaciones Ítalo Venezolana, de los 21 centros a escala nacional, tendrán un descuento especial en la compra de boletos.