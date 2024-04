El Miami New Media Festival celebra 20 años en la Bienal de Arte de Venecia

El prestigioso festival que ha promovido más de 210 artistas de almenos 15 países se presentará en el Palazzo Bembo del 20 de abril al 24 de noviembre.

Prensa. Marinellys Tremamunno.



Este año el Miami New Media Festival celebra su 20º aniversario con una edición especial que se llevará a cabo en el contexto de la 60ª Exposición Internacional de Arte La Biennale di Venezia, el evento de arte más importante del mundo. El prestigioso festival estará presente en la exposición "Personal Structures", organizada del 20 de abril al 24 de noviembre de 2024 por el Centro Cultural Europeo (ECC, por sus siglas en inglés) en el majestuoso Palazzo Bembo (sala G) de Venecia.



Por tal razón, el tema curatorial de la nueva edición del festival recuerda el tema de la Bienal “Extranjeros en todas partes”, a través de una selección especial de las obras de video arte más representativas de los veinte años de historia del Festival. Incluye videos de Argentina, Aruba, Bolivia, Colombia, Cuba, Italia, México, Nigeria, Portugal, Venezuela y Estados Unidos. El evento se suma a la tradicional open call que se realiza cada año en los meses de julio a septiembre, bajo la curaduría de Andreina Fuentes Angarita, Gerardo Zavarce y Milagros González.



“Journey of Labels” es también un video-performance que subraya la naturaleza multifacética de la inmigración, trascendiendo las categorizaciones simplistas de “expatriados”, “inmigrantes”, “extranjeros” o “refugiados”. Invita a reflexionar sobre el poder del arte para desmantelar barreras e iniciar diálogos sobre igualdad y justicia social.



20 años del MNMF



Durante 20 años el MNMF ha construido un ecosistema de producción y promoción artística que ha beneficiado a más de 210 artistas y creadores de más de 15 países, con una red de exposiciones en América Latina, el Caribe, Europa y Asia; incluyendo ciudades importantes como Miami, Roma, Venecia, París, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Caracas, Maracaibo, Valencia, San Cristóbal, Mérida, Lima, Bogotá, Santo Domingo, Shanghai y Hong Kong.



El MNMF no establece restricciones de nacionalidad o residencia para los artistas, por eso ha presentado más de 700 vídeos, instalaciones, piezas de arte digital en 3D y performances. Asimismo, ha trascendido las fronteras convencionales, promoviendo la experimentación artística con aplicaciones digitales emergentes como Skype (2003), Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006), WhatsApp (2009), Instagram (2010), Snapchat (2011) y TikTok (2019).



Además, se posiciona como promotor y defensor de problemas globales apremiantes: cada año promueve la reflexión sobre una propuesta curatorial diferente, abordando una amplia variedad de argumentos, desde el calentamiento global, la construcción de identidades, la censura mediática, la violencia y los problemas relacionados con la movilidad humana hasta las cuestiones asociadas a la identidad individual, el bienestar global, la salud y la necesidad de una sanación global.

- Consuelo Méndez, La Vaguada (The Flood), 2005-2009- David Palacios, Obi Nwaegbe, and Terso Gundu, Ge-le/Femicides, 2022- Gastón Ugalde, Sal (Salt), 2012- Jesús Hernández-Güero, Minutes of Hate Again Itself, 2014-2015- Muu Blanco, Anti-War Sounds, 2023- Nayarí Castillo, Tapirus Terrestres, 2008- Nela Ochoa, Death by Water, 1995- Rolando Peña, Make Oil Green, 2010- Sandra Vivas, Crossing, 2020- Alydia Weber, E la Luge su Lenga, 2020- Carola Bravo, Yield to Immigrants, 2023- Claudia Robles-Angel, Zhong, 2017- Cheryl Maeder, Simulacra, 2019- David Fernandez Roche and Francis Muñoz, Distantes (Distant), 2020- Kiyo Gutiérrez, Un muro que parte el cuerpo en dos (A Wall that Divides the Body in Two), 2018- Leo Nuñez, Desilusiones Ópticas (Optical Dissapoint-mens), 2018- Santiago Carlini, Komarov, 2016- Carolina Camelo Jimenez, In La Kech Hala Ken, 2017- Matteo Campula, Like a Rat in a Cage, 2020- Artistas seleccionados Open Call 2024 Arts Connection Foundation (ACF) es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade que promueve eventos que brindan a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana.