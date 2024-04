ZAG gestionará directamente las licencias de productos de consumo de Miraculous en Brasil

La destacada productora de animación independiente ZAG, está realizando la transición hacia la gestión directa de su negocio de productos de consumo Miraculous en Brasil. Esta decisión está en línea con la estrategia de la empresa establecida hace dos años para trabajar directamente con socios de licencias, minoristas y promocionales en todo el mundo. El anuncio fue hecho por Angela Cortez, Vicepresidenta de Licencias y Productos de Consumo para LATAM y Canadá, quien lidera todos los esfuerzos de productos de consumo para la región.





Los esfuerzos de licencias y mercadeo para todas las marcas de la compañía en Brasil ahora serán liderados por Thienne Ribeiro, Directora de Ventas, Retail y Trade Marketing de ZAG, quien reporta directamente a Cortez. La compañía asistió a la ABRIN Expo en Brasil el 3 de marzo, el evento más grande del sector de juguetes en Brasil, donde Novabrink, un socio estratégico para ZAG en la región, presentó sus nuevas líneas de productos para Miraculous.





ZAG y Globo, quienes durante varios años han sido el agente de licencias de Miraculous, continuarán trabajando juntos en la serie de televisión de Miraculous. Globo es el socio de coproducción brasileño junto a ZAG y Mediawan Kids & Family, con las temporadas seis y siete en marcha. Globo también continuará colaborando con ZAG en eventos y promociones multi-propiedad experiencial.





“ZAG estableció una estrategia en 2022 para abrir oficinas regionales en todo el mundo para trabajar directamente con socios de licencias, promocionales y minoristas, lo que ha resultado en una mayor visibilidad y participación en el mercado para Miraculous en territorios claves", comentó Cortez. “Queremos agradecer al excepcional equipo de productos de consumo de Globo por su dedicada supervisión de Miraculous, lo que ha allanado el camino para el éxito fenomenal de la marca en Brasil. Esperamos trabajar directamente con los socios para seguir construyendo nuestras marcas en toda la región”.





Con más de 40 socios de licencia a bordo para Miraculous y más acuerdos por firmar, 2024 verá numerosos eventos en centros comerciales en Brasil para que los fans experimenten la marca y atraigan a nuevas audiencias. El verano de 2024 verá el lanzamiento del primer Café Miraculous donde los fans podrán experimentar París y todo el Mundo Miraculous. Y en agosto y septiembre, se celebrará el primer Día Mundial Miraculous con múltiples promociones, incluido un restaurante de servicio rápido en más de 1200 locales en todo Brasil.





Ya se han programado diez eventos adicionales en centros comerciales para el año, incluyendo en los centros comerciales de lujo Iguatemi en Sorocaba, Shopping Metrô Tucuruvi, Nova America RJ, Praça Uberaba y Granja Viana. Además, la tercera edición anual de Miraculous Run se llevará a cabo en abril de 2024. El nuevo año comenzó con un Carnaval Miraculous en Salvador Shopping el 4 de febrero, al que asistieron más de 3000 personas. Con un ambiente de carnaval para niños, el evento incluyó juegos, fotos con los superhéroes Ladybug y Cat Noir, pintura facial y actuaciones musicales.





Gloob de Globo actualmente está transmitiendo la temporada 5 de la serie de televisión de Miraculous; y el 27 de febrero, lanzó la tercera película de televisión de la franquicia, Miraculous World: Paris, The Adventures of Shadybug & Claw Noir. En este lanzamiento, Ladybug y Cat Noir descubren un mundo paralelo donde los poseedores del miraculous de Ladybug y Cat Noir son malvados, mientras que el poseedor del miraculous de la mariposa es un héroe. La exitosa película animada Miraculous: Las aventuras de Ladybug The Movie se lanzó en Netflix el 28 de julio de 2023.