Cimarrón: La banda que más impactó en Nueva Orleans

Cimarrón debutó también en el escenario Fais Do Do, cuya programación anual se enfoca en la música cajún de Luisiana. Fue allí donde el fotógrafo Zack Smith decidió volver a ver el despliegue de canto y zapateo llanero. "Son increíbles. He fotografiado el festival a lo largo de 20 años y este es el primer espectáculo que he ido a ver dos veces", expresó.