Food of War & Chérine Yazbeck participan en Festival MMMAD

La instalación patrocinada por Arts Connection Foundation estará disponible en Madrid hasta el 31 de mayo

La cultura, el arte y la conciencia se unen en la exposición colectiva “Memoria Externa” que desde este 09 de mayo está en HYPER HOUSE, Madrid, con la obra "17 de octubre de 2023, Dulce Resiliencia". Una impactante instalación creada por Food of War (formado por los artistas Omar Castañeda, Hernan Barros y Andreina Fuentes Angarita) y Chérine Yazbeck, que forma parte de la exhibición comisariada por Ana Drucker, en el marco del Festival MMMAD. Estará abierta al público hasta el 31 de mayo, con entrada libre.



“17 de octubre de 2023, Dulce Resiliencia” no es solo una obra de arte de medios mixtos, sino un testimonio conmovedor de la fuerza y la resistencia del pueblo palestino. Concebida como un homenaje a la infancia despreocupada y libre de conflictos, la instalación invita a los visitantes a sumergirse en un mundo donde la dulzura es sinónimo de resiliencia. Cada elemento de esta pieza ha sido cuidadosamente diseñado para transmitir un mensaje poderoso sobre la importancia de preservar la inocencia en medio de la adversidad.



La instalación es patrocinada por Arts Connection Foundation , y su directora, Andreina Fuentes Angarita, también miembro de Food of War, destaca la relevancia de "17 de octubre de 2023, Dulce Resiliencia" en el panorama artístico actual: "Esta instalación no solo es una obra de arte visualmente impresionante, sino también un llamado a la acción para reflexionar sobre las realidades que enfrentan los niños en zonas de conflicto. Es un recordatorio conmovedor de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resiliencia pueden florecer".



Los visitantes de HYPER HOUSE, espacio independiente ubicado en el barrio de Carabanchel de Madrid, tendrán la oportunidad única de sumergirse en esta experiencia sensorial y unirse a la conversación sobre el arte como agente de cambio social. En la exposición “Memoria Externa” del festival MMMAD, también están presentes obras de Rayane Jemaa, Sara Sadik, Tabita Rezaire, Vica Pacheco y Young-Hae Chang Heavy Industries.



El Festival MMMAD es una celebración anual de la cultura y la creatividad que se lleva a cabo en Madrid del 10 al 12 de mayo. Es un festival dentro del festival que une a artistas, comisarios e investigadores internacionales expertos en distintas facetas del universo digital en encuentros gratuitos.



Food of War es un colectivo de arte que utiliza la gastronomía como una herramienta para explorar y abordar temas sociales y políticos. Desde su fundación, el colectivo se ha comprometido a crear obras de arte que desafíen las percepciones convencionales y fomenten el diálogo sobre temas críticos en la sociedad contemporánea.

Arts Connection Foundation es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana.