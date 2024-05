La agrupación Funkfellas presenta su nuevo videoclip del single “Aclaro”

Prensa Cresta Metalica

Funkfellas, el trío larense de funk-rock, vive un momento de mucha intensidad, tras el estreno de su nuevo videoclip correspondiente a su más reciente sencillo Aclaro, una canción al ritmo del Rap con base de Reggae, sin coro y con guitarras con toques funky, descrita por la banda como “un desahogo”. El tema forma parte de lo que será su nueva producción discográfica, que saldrá a finales de este año, siendo la continuación de su primer disco, The Funkfellas Show, lanzado en 2023 y que recibió excelentes críticas. El nuevo videoclip, que muestra en forma divertida al cantante y guitarrista, Frank Ugel en una sesión de terapia con una psicóloga, ya se puede disfrutar en el siguiente link de YouTube: https://www.youtube. com/watch?v=x3z6s-XummI





Sobre cómo surgió la idea del videoclip estilo sesión terapéutica, Frank Ugel explica: “La Naranja Mecánica (Clockwork Orange), es una de mis películas favoritas, aunque obvio no estoy de acuerdo la extrema violencia de Alex Delarge, el protagonista de la película, en mi adolescencia siempre fui etiquetado de problemático y mala influencia, tanto por la música que escuchaba, los tatuajes, zarcillos etc. Entonces "Aclaro" es una especie de terapia de desahogo. Quizá es lo que siempre quise decir y ahora que hacer música forma parte de mi vida, es el canal perfecto”.





El videoclip de Aclaro fue protagonizado y dirigido por el propio Frank Ugel, quien también trabajó en la producción junto a Charvel Anka, Dany Anka, Maycor "McO" Asuaje y Orlando Barranco, quien además realizó la mezcla y master. La letra de la canción habla de la personalidad “a pesar de los prejuicios si haces las cosas bien y mantienes tu personalidad intacta sin importar lo que digan los demás, es cuestión de tiempo para que la vid





“Soy fotógrafo de profesión y he estado en ese negocio desde el 2009 haciendo fotos para campañas, dirigiendo y editando comerciales. Para mí no es algo nuevo, aunque desde que llegué a Nueva York he mantenido la cámara guardada, así que hacer los videos de Funkfellas con los pocos recursos que tengo, ha sido una forma de mantenerme en contacto con mi profesión y me encanta”, explicó en relación a todos los roles que tuvo que ocupar en la grabación del videoclip.





Vale recordar que Funkfellas es una agrupación formada en la capital musical de Venezuela, Barquisimeto, compuesta por Frank Ugel (voz y guitarra), Dany Anka (bajo) y Charvel Anka (batería). El disco The Funkfellas Show, lanzado en 2023, lo grabaron de manera remota ya que los tres integrantes están radicados en distintas ciudades de EEUU: Nueva York, Houston y Orlando, específicamente. Todos ellos, como buenos guaros, sienten una fuerte nostalgia por su país y les encantaría poder volver para promocionar el disco en su país natal.





“Creemos que el género que tocamos será clave para nuestro éxito y nos hace diferenciarnos a pesar que el Funk/Rock no es un estilo que hayamos inventado nosotros, sabemos que no hay muchas bandas en Venezuela metiéndole al Rap unos riffs de guitarras con distorsión, líneas de bajos funky con slap y grooves de baterías de soul y funk. Toda esa mezcla creemos que es el elemento principal de nuestra banda”, agregó.





“La verdad que el hecho de grabar a distancia no ha sido difícil. Dany es luthier y graba en su taller, yo en mi estudio casero y Charvel tiene sus sesiones de batería en un estudio en Orlando, Florida, luego todo se le envía a Orlando Barranco y él hace la magia. Lo difícil de esto ha sido poder tocar juntos”, explicó sobre cuán fácil o difícil es para ellos grabar desde 3 lugares diferentes, manteniendo un alto estándar de calidad musical.

Pueden escuchar “Aclaro” en Spotify a través de este enlace: https://open.spotify.com/intl- es/track/ 1tDBoOB7LOk1VR7rArKnEO?si= 94f04be7b6e748d5

Para conocer más de Funkfellas pueden visitar:

Facebook: https://www.facebook.com/ profile.php?id=100077400675162

Twitter/X: https://twitter.com/ thefunkfellas

Instagram: https://www.instagram.com/ funkfellas

Threads: https://www.threads.net/@ funkfellas

TikTok: https://www.tiktok.com/@ funkfellas

YouTube: https://www.youtube. com/@funkfellas

Linktree: https://linktr.ee/funkfellas