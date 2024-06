DJ Zardonic sigue haciendo historia al estrenar remix de la banda PAIN

Prensa. Cresta Metalica

El DJ venezolano Federico Agreda Álvarez, conocido mundialmente como Zardonic, uno de los artistas de mayor proyección internacional, tanto en la música electrónica, como en el rock, acaba de estrenar el Remix del tema “Push The Pusher”, original nada menos que de la afamada agrupación sueca de rock industrial, PAIN, liderada por el legendario cantante, guitarrista, productor e ingeniero de sonido Peter Tägtgren, generando las mejores críticas.





El tema viene acompañado de un videoclip animado al más puro estilo del animé japonés y se puede disfrutar en la plataforma YouTube en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch? v=xsgUXbGqQNs





“Es un sueño colaborar con personas que han sido mis héroes. Peter Tägtgren, como bien lo saben mis seguidores, es uno de los productores de metal europeo más importantes de la escena. No solo por liderar las legendarias agrupaciones Hypocrisy y PAIN, sino por haber producido bandas de fama mundial como Sabaton, Amon Amarth, Lindemann (el proyecto del vocalista de Rammstein), Children of Bodom, Destruction, Dimmu Borgir, Immortal, Amorphis, Therion, Edge Of Sanity, y pare de contar. Son todas bandas que escuché desde mis inicios. Lograr que le guste lo que hago a una personalidad de este nivel es un honor y una responsabilidad demasiado grande. ¡Afortunadamente hasta ahora le ha gustado todo!”, afirmó con emoción Zardonic.





Ahora la agrupación PAIN, se suma al nutrido grupo de artistas internacionales que han puesto su música en las manos de Zardonic para producir un remix. Más recientemente Fear Factory le confió cuatro canciones que le dieron la vuelta al mundo, y en el pasado había trabajado con agrupaciones como Oddko, Reach, Bullet For My Valentine, Pop Evil, Carl Sentance (Nazareth), Celldweller, y hasta con Desorden Público. Con los zulianos Trauma, tuvo una participación especial en una de sus canciones más emblemáticas de la actualidad.





El artista, orgullo de Barquisimeto, quien se ha presentado en más de 30 países de América, Asia y Europa, está consciente en que fusionar rock-metal con música electrónica puede ser todo un desafío: “lo más difícil es lograr el equilibrio que permita que el remix pegue en la pista de baile pero que al mismo tiempo mantenga ese sonido épico abierto que caracteriza al metal. Por eso muchos temas de música electrónica son tan simples. Con un bajo y un bombo ya tienes. PAIN es una banda que tiene mil capas de sintetizadores y de voces, las guitarras son atmosféricas, así que la verdad no fue muy fácil que se diga, pero creo que logramos un equilibrio adecuado”.





Es importante recordar que PAIN es una agrupación de metal industrial, fundada en 1996 en Estocolmo, Suecia, que cuenta con nueve producciones discográficas, incluyendo “I Am”, que acaba de ser lanzada al mercado en mayo de 2024. Su fundador Peter Tägtgren, es un ícono del rock-metal mundial, también conocido por ser el líder de la banda Hypocrisy y uno de los productores discográficos más solicitados del rock en toda Europa, habiendo producido cerca de 40 álbumes en estilos que oscilan entre el heavy metal, rock sinfónico, death metal, rock industrial y el black metal.





“Peter Tägtgren quedó contento con el resultado y les adelanto que viene otro remix para PAIN, pero no puedo decir mucho, y habrá más remixes y por supuesto temas nuevos de Zardonic que se están preparando para el próximo año. También trabajé en un proyecto para una de las empresas japonesas de videojuegos más grandes del mundo. Me hicieron firmar un contrato de confidencialidad, así que por ahora no puedo mencionar mucho”, agregó Zardonic en cuanto a sus planes futuros.





“Push The Pusher” lo pueden escuchar en Spotify a través de este enlace: https://open.spotify.com/intl- es/track/ 7mCAbjNMmdI04wW2AoPq8J?si= 9874ca9801664066









DJ Zardonic Online:

Web: https://www.zardonic.net