¡El Trolly celebró con esplendor el Día del Periodista!

El evento que tuvo lugar en su sede en el Centro Comercial El Trolly en Las Mercedes fue un viaje gastronómico y musical a través de décadas de historia.





Prensa. Carolina Fuenmayor





En una velada repleta de gratos recuerdos el martes, 25 de junio de 2024, El Trolly, ícono culinario de la capital desde 1953, rindió un vibrante homenaje a los periodistas en vísperas de su día. Fundado por el visionario Antonio Ruiz Estrada, El Trolly ha sido testigo y protagonista de la evolución de Caracas. "Desde sus inicios como un modesto food truck hasta convertirse en un punto de encuentro emblemático, nuestra historia está entrelazada con la de los periodistas que han documentado cada capítulo de su trayectoria", expresó María Dolores Ruiz Daher, gerente general de El Trolly.









Los invitados fueron agasajados con un selecto prosecco para el brindis y durante toda la velada, una selección exquisita que incluyó merengadas, hamburguesas, hot dogs, arepas con sello de tocineta y los infaltables tequeños, destacando sabores que han marcado la tradición gastronómica del local.









La celebración fue más allá de la gastronomía, ofreciendo un espectáculo musical inigualable. Los Tres Tristes Tigres, los originales con Douglas Herrera, Humberto Becerra y Nelson Bautista abrieron la noche interpretando "Matrimonio" y "Solo Otra Vez". El extraordinario imitador y humorista Rolando Salazar, quien deleitó a los presentes con su insuperable talento para recrear las voces de celebridades, presentó a Trino Mora, quien dejó a todos admirados al cantar uno de sus éxitos y temas de Elvis Presley. Luego Jorge Chapellín, el vocalista de Los 007 transportó a la audiencia al pasado con uno de los éxitos más pegados de ayer y de hoy "El Último Beso". No podía faltar Aditus, y Valerio González, el baterista de la banda original se apoderó de los platillos para interpretar “Victoria” acompañado de Los Rockelinos.









El espectáculo continuó con la talentosa Sofía Castillo de Venezuelan Sound System, quien deslumbró con su potente voz interpretando "On the Radio" de Donna Summer, "I Will Survive" de Gloria Gaynor y "I Will Always Love You" de Whitney Houston. El cierre de la noche estuvo a cargo de Valery Lavox con "Uptown Funk" de Bruno Mars, Algo Eléctrico de Aditus, con Valerio en la batería, y su éxito "Arma de Seducción".









El punto culminante de la noche fue un emotivo video que capturó momentos icónicos de los periodistas a lo largo de los años, recordando su incansable labor y contribución a la comunidad caraqueña. "El Trolly no solo celebra la buena comida, sino que también es un custodio de memorias que perduran en el corazón de nuestra ciudad", añadió Ruiz Daher.









Con este memorable evento, El Trolly reafirma su lugar no solo como un destino gastronómico, sino como un pilar de la identidad cultural de Caracas. Para más detalles sobre futuros eventos y experiencias únicas visite el Instagram: @eltrolly.