Lian Ross presenta "Show Me Your Love" su nuevo single impactante con el espíritu de la época Disco.

Lian Ross, la célebre sensación eurodisco conocida por sus ritmos contagiosos y su magnética presencia escénica, se dispone a deslumbrar al público una vez más con su nuevo single, "Show Me Your Love", primer sencillo de su quinto álbum de estudio, titulado "I Got The Love".



Como pionera del movimiento Eurodisco de los 80, Lian Ross lleva a los oyentes en un viaje nostálgico a la electrizante era de la música disco, con un toque moderno que seguro hará que los pies no paren en las pistas de baile de todo el mundo.





https://youtu.be/xA9jlQff2x4? si=J_F_S7-57rkxjJH6

"Show Me Your Love" es un himno eufórico que encierra la esencia del amor, la pasión y el estimulante espíritu de la época disco. Desde su palpitante línea de bajo hasta sus resplandecientes sintetizadores y la inconfundible y aterciopelada voz de Ross, el single es un testimonio del talento perdurable de Lian Ross y de su capacidad para cautivar al público de todas las generaciones.

"Estoy encantada de compartir 'Show Me Your Love' con mis fans", dice Lian Ross. "Esta canción es una canción celebración del amor y la alegría, y espero que haga sonreír a todos los que la escuchen. Ha sido un viaje increíble crear este single, y no puedo esperar a que el mundo lo experimente." Comenta la artista.

"Show Me Your Love" te invita a disfrutar de la canción en las principales plataformas de streaming y seguir en sus redes sociales a la diva del new wave @lianrossofficial