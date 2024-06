Stratuz se lanza a la conquista del mercado japonés

Con la reedición del disco Osculum Pacis que también será distribuido globalmente

En la historia del rock venezolano, han sido pocos los artistas y agrupaciones que han logrado penetrar el exigente mercado japonés. La banda de metal venezolana, STRATUZ, sigue escribiendo páginas exitosas en su crónica musical, dado que su última producción discográfica Osculum Pacis, está a punto de ser lanzada en Japón y en formato físico, algo aún más relevante, dado el predominio de la opción digital en la era del streaming. Gracias al esfuerzo del sello Wormholedeath Records, desde el 28 de junio de 2024, el álbum del cuarteto caraqueño se conseguirá en las discotiendas de la tierra del sol naciente.





“Japón es un mercado sumamente atractivo para cualquier banda que aspire a expandir su alcance internacional. Sin lugar a dudas, nos encantaría tener la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este país tan cautivador. Estamos conscientes de que la conquista de este mercado requiere de tiempo, esfuerzo y estrategia, pero confiamos en que, con dedicación y trabajo arduo, podremos lograrlo. Mientras tanto, seguiremos trabajando incansablemente para alcanzar nuestros objetivos y llevar nuestra música a nuevas fronteras”, expresó Franklin Berroterán, cantante y fundador de Stratuz.





Pero la reedición de Osculum Pacis no se limita al territorio nipón, el esfuerzo de la banda en conjunto con el trabajo del sello Wormholedeath Records busca el lanzamiento global del álbum a través de sus sedes en Estados Unidos, Italia, Noruega y Japón. Vale aclarar que el disco salió al mercado en abril del año 2022 a través de Sliptrick Records, pero lamentablemente, solo estuvo disponible en formato digital y nunca se realizó un tiraje en físico (CD o Vinilo), lo que llevó a los venezolanos a cancelar el contrato con dicha casa discográfica. Ahora descansan su confianza en Wormholedeath, firmando un acuerdo de licencia para contar con la plataforma necesaria para que la música de Stratuz llegue a un público más amplio tanto física como digitalmente.





“El álbum será distribuido a nivel global a través de la cadena de suministro que maneja Wormholedeath Records, la cual cuenta con sedes en Los Ángeles (EEUU), Tokio (Japón), Firenze (Italia) y Fredrikstad (Noruega). Esta red de distribución nos permitirá llegar a audiencias internacionales y asegurar que la música llegue a fans de todo el mundo. La presencia de este sello que ha confiado en nuestra música, en estas ubicaciones estratégicas nos brinda la oportunidad de maximizar la visibilidad y accesibilidad del álbum en diversos mercados internacionales”, explicó el vocalista.





Retomando el tema del lanzamiento en Japón, Berroterán afirma: “Esperamos con ansias poder recibir del público japonés sus comentarios y críticas constructivas sobre nuestro trabajo actual Osculum Pacis. Su participación es fundamental para nosotros, y nos ayudará a continuar creciendo como artistas y creadores. Estamos seguros de que su opinión será de gran valor para Stratuz”.





En cuanto a los planes futuros, el músico caraqueño anuncia que la banda se encuentra trabajando en la producción de un evento especial para celebrar los 40 años de Stratuz en 2024: “Este será un momento significativo en el que podremos reunirnos con nuestros amigos, fans y colegas para conmemorar cuatro décadas de música y logros. Será una oportunidad única para compartir con aquellos que han apoyado y creído en nuestro trabajo a lo largo de los años. Durante este evento, esperamos poder compartir momentos especiales con nuestros seguidores, firmar discos y expresar nuestra gratitud por el apoyo inquebrantable que hemos recibido”.





Los venezolanos tienen el viento a su favor, dado que Wormholedeath Label Japan es una subsidiaria de Wormholedeath Records y está dirigida por el señor Masa Kishimoto, un experto en el mercado de la música asiática, con una amplia experiencia en el negocio de la música japonesa a través de Shinko Music Entertainment Inc, Hydrant Music, Bit Organization Inc. y Teichiku Entertainment Inc. La incorporación de esta subsidiaria les permitirá complementar el desarrollo de su trabajo en Japón y en consecuencia en Asía en general, fortaleciendo su presencia en la región.





