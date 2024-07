El disco “Osculum Pacis” de Stratuz ya está disponible en Japón en formato físico

Esta reedición en CD también se está distribuyendo en varios países del mundo

Prensa Cresta Metálica

La agrupación de rock-metal Stratuz, celebra que la reedición de su última producción discográfica, Osculum Pacis, desde el pasado 28 de junio, ya se encuentra disponible en las discotiendas de Japón en formato CD, con todos los créditos impresos con el alfabeto japonés, algo que muy pocas bandas venezolanas del género rock han podido lograr, debido a lo exigente y selectivo que es el público nipón. Este gran logro para el cuarteto caraqueño con más de 40 años de trayectoria, fue posible gracias al esfuerzo del sello Wormholedeath Records, que también consiguió que otra reedición haya sido lanzada en el mercado occidental, principalmente en Europa y EEUU.





El hecho que una casa discográfica, con sedes principales en Europa y Asia, se interesara en lanzar un disco de una banda Latinoamericana en formato físico, es un hito aún más relevante, tomando en cuenta el predominio de la opción digital en la era del streaming. Este logro ha sido materializado gracias a la calidad musical de Stratuz, dado que es una banda que supo fusionar inteligentemente varios estilos del rock-metal, como el doom metal, el death metal y el metal gótico, pero con el sello del rock extremo venezolano. También se debe a la excelente labor de producción, realizada en conjunto con Arturo Banús, quien al mismo tipo hizo la mezcla y masterización. Vale recordar que fue grabado en The Asylum Studios del guitarrista Gerónimo Egea.

“Japón es un mercado sumamente atractivo para cualquier banda que aspire a expandir su alcance internacional. Sin lugar a dudas, nos encantaría tener la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este país tan cautivador. Estamos conscientes de que la conquista de este mercado requiere de tiempo, esfuerzo y estrategia, pero confiamos en que, con dedicación y trabajo arduo, podremos lograrlo. Mientras tanto, seguiremos trabajando incansablemente para alcanzar nuestros objetivos y llevar nuestra música a nuevas fronteras”, expresó Franklin Berroterán, cantante y fundador de Stratuz.





El interés de relanzar Osculum Pacis también obedece a la cantidad de éxitos que este disco ha cosechado desde su primer lanzamiento en 2022. Fue ganador de 2 Premios Pepsi Music 2023 en las categorías “Mejor Artista Rock” y “Mejor Disco Rock”; también recibió 4 galardones en la III Edición de los Premios Metal Hecho en Venezuela en diciembre de ese mismo año. La crítica especializada de portales web, revistas y programas de radio de más de 20 países, colocó a Osculum Pacis en sus listas de los mejores lanzamientos de 2022 a nivel mundial, entre ellos Alemania, España, EEUU, Egipto, Francia, Grecia, India, Italia, México, Portugal, Reino Unido y Uruguay.





“El álbum ahora está siendo distribuido a nivel global a través de la cadena de suministro que maneja Wormholedeath Records, la cual cuenta con sedes en Los Ángeles (EEUU), Tokio (Japón), Firenze (Italia) y Fredrikstad (Noruega). Esta red de distribución nos permite llegar a audiencias internacionales y asegurar que la música llegue a fans de todo el mundo. La presencia de este sello que ha confiado en nuestra música, en estas ubicaciones estratégicas nos brinda la oportunidad de maximizar la visibilidad y accesibilidad del álbum en diversos mercados internacionales”, explicó el vocalista.





Retomando el tema del lanzamiento en Japón, Berroterán afirma: “Esperamos con ansias poder recibir del público japonés sus comentarios y críticas constructivas sobre nuestro trabajo actual Osculum Pacis. Su participación es fundamental para nosotros, y nos ayudará a continuar creciendo como artistas y creadores. Estamos seguros de que su opinión será de gran valor para Stratuz”.





Los venezolanos tienen el viento a su favor, dado que Wormholedeath Label Japan es una subsidiaria de Wormholedeath Records y está dirigida por el señor Masa Kishimoto, un experto en el mercado de la música asiática, con una amplia experiencia en el negocio de la música japonesa a través de Shinko Music Entertainment Inc, Hydrant Music, Bit Organization Inc. y Teichiku Entertainment Inc. La incorporación de esta subsidiaria les permitirá complementar el desarrollo de su trabajo en Japón y en consecuencia en Asía en general, fortaleciendo su presencia en la región.





