Cantante Manuel Marval estrena “Confía” al ritmo de su "salsa para ti"

Prensa. RP Comunicaciones

El cantautor Manuel Marval (ex - Salserín) estrena su nuevo sencillo promocional titulado "Confía", que además viene acompañado de un emotivo videoclip, que desde el viernes 23 de agosto se encuentra disponible en la red YouTube y en las principales plataformas digitales. Se trata de una canción escrita junto a Ronald Gómez (ex – Adolescentes), que combina ritmos tropicales donde predomina la salsa, con un mensaje de esperanza y motivación para todas las personas que siguen luchando por sus sueños. El tema fue producido por Franco Lemus, quien también perteneció a Salserín desde sus inicios y se ha destacado como un notable percusionista.





El video de “Confía” ya se puede disfrutar en el siguiente link de YouTube: https://youtu.be/ fSRATWzB2UI?si=cutV7jTX1Z9xz_ MM





"Confía es una canción cargada de un mensaje motivacional poderoso, cuya meta principal es acompañar a las personas en esos días grises, en los que sentimos que hemos tocado fondo, quisimos apoyar mediante la música en esos momentos que sentimos que no podemos más. Mi más grande anhelo con este tema es brindar esperanza y decirle a quien lo necesite: Tu puedes, resiste, aguanta un poco más”, explicó Manuel Marval quien sigue posicionándose como la revelación de la salsa moderna.





La canción fue grabada musicalmente en Venezuela y mezclada por Enmanuel "cerebro" Romero en Caracas. Mientras que el video fue grabado por "el chino castillo" de 90's kids, en las calles de Guayaquil, Ecuador, con actores ecuatorianos y venezolanos. El proceso de arreglo y producción musical fue realizado y liderado por Franco Lemus (miembro fundador de la orquesta Salserín) con el apoyo del maestro Christian Cira.





El cantante revelación del género salsero moderno, agrega que la idea de esta canción “nace de una palabra que me encanta y que me la repito a diario, cuando siento que no puedo más, cuando me siento abrumado por situaciones propias de la vida cotidiana, me digo a mí mismo "Confía". Para la composición tuve el apoyo de un gran cantautor venezolano, el exintegrante de Los Adolescentes, Ronald Gómez”.





Orgullo de la Isla de Margarita, asegura que tiene en mente muchos planes, inclusive volver a Venezuela a presentarse, pero por ahora solo puede asegurar que va a seguir lanzando varios singles, con la esperanza de que se puedan convertir más adelante en un disco de larga duración, siempre fiel a su estilo musical, muy marcado por la salsa romántica. Su eslogan es "SALSA PARA TI", a pesar de haberse iniciado en el canto gracias a su gusto por la balada, el pop en español y el canto académico.





Manuel Marval lleva más de 6 años radicado en Guayaquil, Ecuador, haciendo carrera musical, dado que es una ciudad muy salsera. Ha tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los principales cantantes ecuatorianos como Jorge Luis del Hierro, con quien estrenó la canción "Prisionero" (2019), que es como un himno para los ecuatorianos en versión salsa. En 2022 lanzó el tema "Encadenado a tu vida" compuesto por la leyenda de la salsa Manuel Guerra, quien es el dueño y fundador de Salserín; gracias a esa canción visitó República Dominicana y se presentó como invitado en los premios "Conga", dedicados al gremio salsero.





Sigue a Manuel Marval en su rede social Instagram: @manuelmarvaloficial "Confía" se encuentra disponible en las principales plataformas digitales