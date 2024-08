El cantante Jhoey Zambrano representa a Venezuela en el concurso “Buscando Adoradores 2024”

Se trata del máximo galardón de la música pop cristiana en EEUU

El cantautor venezolano Jonathan Zambrano, conocido artísticamente como Jhoey Zambrano, buscará triunfar en la gran final del concurso Buscando Adoradores 2024, que se llevará a cabo en la sede de Segadores de Vida de la ciudad de Miami, Florida, el próximo 14 de septiembre a las 06:00 pm. El evento es organizado por el Sello Discográfico Sky Music NY y por Green Music del cantante Robert Green (quien forma parte del grupo Barak), con el objetivo de premiar y reconocer el trabajo artístico de los máximos exponentes de la música cristiana en EEUU.





El venezolano, orgullo de San Cristóbal, estado Táchira y considerado como uno de los principales exponentes del pop cristiano en el exterior, también está próximo a lanzar su nuevo single titulado Mi Salvador, tanto en YouTube como en las principales plataformas digitales. Se trata de una balada, compuesta por el propio cantautor, como abreboca de los que será su nuevo disco.





Además, Jhoey Zambrano cuenta con una trayectoria artística que ha sido merecedora de distintos galardones y reconocimientos dentro del movimiento musical cristiano. En marzo de este 2024 recibió el Mara de Oro en la categoría “Cantautor y productor musical cristiano”, y “Revelación internacional del año”. También es ganador del premio Arca de Oro 2022 a la “Mejor Interpretación” y “Canción del año” para el tema Tu Eres el Rey (compuesta en conjunto con Alberto Salcedo). Obtuvo el premio Arpa 2022 y fue nominado a los premios Praise Music Awards.





“La expectativa principal es la de poder transmitir el mensaje de salvación y de vida, no de una religión, más bien el de una vida con Dios y con su hijo Jesucristo. Por otro lado, esta sería una puerta que conduce hacia varias bendiciones para alcanzar nuevas metas y seguir adelante con la música, llevando el talento que Dios me dio a otros niveles. También quiero poder entregar ese mensaje a la gente, para que quede cautivada, no simplemente por ritmo y melodías, también por su letra, impactando corazones, alcanzando personas que tienen alguna dificultad y que Dios se manifieste a cada ser humano que la escuche”, destacó Jhoey Zambrano.





Ahora buscará el codiciado premio de la música cristiana, representando a Venezuela y a la ciudad de Miami, compitiendo contra excelentes vocalistas que vienen de otras urbes y estados de EEUU como New York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Filadelfia y Charlotte. La actuación del venezolano tiene mucho mérito, ya que el concurso inició con 70 participantes de todo EEUU, luego se hicieron varias rondas eliminatorias bajando a 50 concursantes, luego a 30 y hasta llegar a los 15 finalistas, posicionándose como uno de los favoritos.

El orgullo de San Cristóbal considera que “representar tanto a Venezuela, como a la ciudad de Miami en este concurso sin duda es una gran responsabilidad, pero también es un gran honor llevar la bandera de mi país muy en alto, pisando grandes plataformas al lado de personas talentosas de diferentes nacionalidades, dando a conocer un claro mensaje no sólo de fe, sino mostrando a su vez que los venezolanos que queremos ser exitosos, con nuestro talento y honestidad, somos más”.





Además del venezolano, entre los finalistas del concurso Buscando Adoradores 2024, competirán: Elizabet María, Daniela Lantigua, Frank Estrella, Alejandro G, Josué Palacios, Génesis Alana, Luigi Gabriel, Katie Colón y Yefry Acevedo entre otros. Como parte del jurado calificador, se ha confirmado la participación de Robert Green, vocalista de la agrupación Barak, así como del Grupo Grace y de la empresaria Lorens Salcedo.





En cuanto al crecimiento y la relevancia de la música cristiana en el mundo de hoy, el cantante siente que “es el tiempo propicio y es una excelente oportunidad donde Dios está permitiendo que las nuevas generaciones escuchen algo diferente, no sólo en ritmos, sino en letras que transmiten paz y esperanza en medio de estos tiempos, algo que tanto necesitamos como sociedad en el mundo entero.”