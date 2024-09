Jesús Linarez: El violinista venezolano que brilla con la Orquesta Sinfónica de Chicago

Orgullo de Barquisimeto y del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela conquista importantes logros internacionales





El joven violinista venezolano, Jesús Linarez, orgullo del edo. Lara, celebra que acaba de ser nombrado por segundo año consecutivo como “fellow” de la Orquesta Sinfónica de Chicago, un tipo de becado, donde un grupo de destacados y selectos músicos son aceptados para tocar, ensayar, compartir y aprender con una de las orquestas más importantes y de mayor nivel del mundo. Pero además de este gran logro, el joven formado en El Sistema, también es el concertino de la West Michigan Symphony Orchestra, de la cual ganó la audición, superando a ejecutantes profesionales con mayor trayectoria.





“Mi experiencia trabajando como fellow con la Orquesta Sinfónica de Chicago (Chicago Symphony Orchestra) ha sido uno de mis más grandes sueños. Tener la oportunidad de tocar 3 o 4 conciertos semanales con una de las orquestas más importantes del mundo es algo que nunca me imaginé poder hacer cuando era un niño. Tener a violinistas de altísimo nivel como compañeros de atril es un honor. También, la receptividad de muchos músicos que la integran ha sido fantástica, ellos han sido bastante amigables y muy buenas personas conmigo”, explicó Jesús Linarez.





También fue miembro de la Orquesta Filarmónica de Illinois y de la Civic Orchestra of Chicago, donde se desempeñó como co-concertino en la temporada 2022-23. Linarez fue nombrado recientemente concertino de la Sinfónica de West Michigan e integró la fila de violines de la Grant Park Orchestra de Chicago en 2022. Quedó como semifinalista en el 2021 de la Sphinx Solo Competition y resultó ganador del Evanston Music Club 2022, así como del primer premio del Concurso de Violín de Chicago en el año 2021. Acaba de terminar sus estudios en el Chicago College of Performing Arts de la Universidad Roosevelt, obteniendo un Máster en Suzuki Pedagogy y en 2022 se había graduado como bachelor en violín performance, con la afamada profesora Almita Vamos.





El joven nacido en Barquisimeto, explica que además de su responsabilidad en Chicago, sigue siendo concertino de la West Michigan Symphony, “ya que gane la audición y al final de esta temporada 24-25, puede que obtenga el trabajo en forma permanente. Es mi primer puesto como concertino en una orquesta profesional, por lo que estoy bastante feliz de seguir creciendo y aprendiendo allí. En cuanto a mi experiencia como fellow de la Grant Park Orchestra of Chicago, también fue de suma importancia, por ser mi primera oportunidad de tocar con una orquesta de alto nivel en EEUU y estoy realmente agradecido de haber participado con ellos”.





Con todo y el éxito obtenido en EEUU, el joven larense añora su Venezuela natal y aspira regresar a compartir sus conocimientos con los niños y jóvenes de El Sistema. El vínculo con su tierra es fuerte, dado que fue alumno del Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo en Barquisimeto. También fue miembro de la Academia Latinoamericana de Violín, siendo alumno del maestro José Francisco del Castillo. Formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela y de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño y participó como violinista invitado de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel en la gira europea de 2016.





“Siempre he querido transmitir los aprendizajes que he obtenido estudiando fuera del país a los jóvenes músicos y violinistas de El Sistema en Venezuela. He tenido algunas oportunidades de pasar mis conocimientos las veces que he logrado venir a Venezuela y espero que sigan siendo muchas más, para seguir ayudando a crecer a esos niños, ya que me veo a mí mismo, en ellos cuando era más joven. Sin duda quisiera volver y tocar, bien sea como miembro de fila o como solista de alguna orquesta venezolana, especialmente en Barquisimeto o en el estado Lara”, enfatizó.





Vale destacar que el programa “fellow” o “felloship” de la Orquesta Sinfónica de Chicago fue desarrollado con la guía de su director musical, el maestro Riccardo Muti, junto al comité de miembros de esa orquesta y de la Federación de Músicos de Chicago. Los becarios, como es el caso de Jesús Linarez, adquieren experiencia ensayando y actuando con la Sinfónica de Chicago, junto con aclamados directores invitados, al mismo tiempo que reciben formación y tutoría de los integrantes de esa orquesta. La capacitación está diseñada para formar mejor a los becarios para ganar audiciones en las principales orquestas de EEUU.





