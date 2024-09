Trina Medina lanza su página web oficial

Trina Medina, reconocida sonera venezolana, lanza su nueva página web oficial, un espacio digital que celebra su trayectoria musical y ofrece a los seguidores acceso exclusivo a su arte.

Prensa Venezuela Sinfónica

La sonera venezolana Trina Medina celebra el lanzamiento de su página web oficial, un espacio digital que recoge su vasta trayectoria musical y ofrece a sus seguidores un acceso más cercano a su obra. Con una carrera marcada por su versatilidad vocal, Trina ha dejado una huella distintiva en el panorama musical venezolano e internacional, siendo reconocida por fusionar géneros como el jazz, el blues y los sonidos caribeños y africanos.





En palabras de la propia cantante: “Este espacio enmarca lo que ha sido mi evolución profesional, llena de tantos momentos especiales y preciados para mí. Los invito a visitarla y a estar atentos a todo lo que está por venir. Gracias por estar y ser parte de cada nueva etapa.” El site ofrecerá contenido exclusivo sobre sus presentaciones, colaboraciones y proyectos futuros, proporcionando una visión más cercana del desarrollo de su arte.





El legado de una familia musical

Hija de la icónica “Dama del son” Canelita Medina, Trina ha sabido construir su propio camino en el mundo de la música. Desde sus inicios compartiendo escenario con renombradas figuras como Yordano y Frank Quintero, hasta sus memorables interpretaciones en solitario, ha demostrado una capacidad excepcional para reinventarse y mantenerse relevante a lo largo del tiempo.





Con una formación artística marcada por grandes maestras como Lilia Vera y Magdalena León, y el respaldo de su padre, el pianista Alfredo Sojo, Trina ha continuado cultivando el legado familiar mientras imprime su propio sello en cada una de sus interpretaciones.





Un espacio para el presente y el futuro

El lanzamiento de este sitio digital abre un nuevo capítulo en el recorrido de esta gran intérprete, quien ha hecho de este proyecto una plataforma para conectar con nuevas audiencias y mantener viva la tradición de la música caribeña. En este espacio, sus seguidores podrán disfrutar no solo de su historia y trayectoria, sino también de las novedades que está preparando.





“La velocidad de las redes es crucial hoy en día. Este sitio será una nueva oportunidad para difundir no solo lo que ya he hecho, sino lo que está por venir. Es el momento de conectar con un público ávido de propuestas musicales frescas”, comenta Trina.





El sitio web fue creado por su sobrino, Sergio Mendoza Bustamante, quien, inspirado por la firme decisión de volver a cantar, se dedicó a desarrollar una página que estuviera a la altura de lo que ella significa para él. Lo que más la sorprendió fue cómo este proyecto refleja tanto su esencia como el profundo amor que su sobrino siente por ella. Para nuestra sonera, esta plataforma es más que un simple sitio web: es una representación de la fuerza del corazón mientras sigue latiendo y del poder del amor por la vida, un sentimiento capaz de hacer posible lo que parece inalcanzable.





La selección de los momentos especiales que se muestran en el portal web fue un proceso profundamente emotivo. Se eligieron aquellos instantes que marcaron el regreso de la artista: momentos en los que sintió que el público la recibía con los brazos abiertos, como si la estuvieran esperando. Además, se describe cómo percibió la bendición de la Madre, una fuerza espiritual que le dio la energía y la fe para regresar con toda su fuerza. Este trabajo de selección estuvo a cargo de su hermana y representante, Alba Bustamante, y su sobrino, quienes cuidadosamente eligieron los momentos más significativos para plasmar su esencia.





Manteniendo viva la tradición musical del Caribe

La música del Caribe está profundamente arraigada en las historias de sus creadores, quienes, a través de su arte, narran la secuencia de culturas que se encontraron gracias a la migración de distintos países caribeños y latinoamericanos. Cada una de estas culturas aportó su cuota de saberes, creando una fusión de ritmos que ha dado visibilidad a un sentimiento único en la música de nuestros pueblos. Para mí, es crucial preservar esta historia, ya que sigue nutriendo los movimientos musicales que continúan representando a la raza latina. La música, con su trasfondo social, es parte de nuestra identidad, y su legado no debe olvidarse. Cada nuevo estilo musical es una página más que dibuja el futuro de las generaciones venideras.





El retorno después del silencio: Un legado para las nuevas generaciones

El mayor reto que he enfrentado profesionalmente ha sido regresar después de tantos años de silencio. Ahora, me preparo con dedicación para dejar el mejor legado posible a la juventud, tal como lo recibí de aquellos que me precedieron. En el vasto abanico de voces femeninas que le cantan y bailan al Caribe, me esfuerzo por destacar como una creadora integral, compositora, arreglista e intérprete única. Mi misión es que este legado trascienda y continúe inspirando a las futuras generaciones, manteniendo viva la esencia de nuestra música caribeña.





Autenticidad y pasión

Reconocida por su pasión y energía en el escenario, continúa siendo un referente en la música del Caribe. Su capacidad para interpretar géneros como la salsa, el son y el bolero, fusionados con su particular estilo, ha cautivado a generaciones de amantes de la música. Desde el público más joven hasta los seguidores de toda la vida, Trina sigue conectando a través de su autenticidad y talento.





El lanzamiento de esta plataforma es una invitación para sumergirse en su música, navegar por los ritmos caribeños y explorar cada etapa de su carrera. Visite la nueva página web de Trina Medina en www.trinamedinamusic.com y acompañe a esta extraordinaria artista en su continua evolución musical.